icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

VaillantecoTEC pure VHR NL 23-28/7-2

€ 0,-

Richtprijs

  • Gaskeur CW label:  CW4
  • Garantie op toestel:  2 jaar garantie toestel
  • Garantie warmtewisselaar:  0 jaar op warmtewisselaar

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid verwarming
Energiezuinigheid warm water
Verwarmen op laag pitje
Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid
Geluid
Stroomverbruik
Beoordeling handleiding

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC pure lijn vervangt de ecoTEC classic, het basistoestel van Vaillant. De ecoTEC pure is het goedkoopste type van Vaillant. De duurdere ecoTEC plus is geavanceerder. Dit is de CW4-variant; Vaillant heeft ook CW3 en CW5-varianten van de ecoTEC pure.

Samenvatting

Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
0 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7,8 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.