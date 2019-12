Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC pure lijn vervangt de ecoTEC classic, het basistoestel van Vaillant. De ecoTEC pure is het goedkoopste type van Vaillant. De duurdere ecoTEC plus is geavanceerder. Dit is de CW4-variant; Vaillant heeft ook CW3 en CW5-varianten van de ecoTEC pure.