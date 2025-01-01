De ecoTEC pure lijn vervangt de ecoTEC classic, het basistoestel van Vaillant. De ecoTEC pure is het goedkoopste type van Vaillant. De duurdere ecoTEC plus is geavanceerder. Dit is de CW4-variant; Vaillant heeft ook CW3 en CW5-varianten van de ecoTEC pure.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
0 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7,8 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.