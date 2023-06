Nefit cv-ketels getest

We hebben meerdere cv-ketels getest en daarbij horen natuurlijk ook cv-ketels van Nefit. Bij het beoordelen van de verwarmingsketels kijken wij vooral naar de energiezuinigheid. Daarbij letten we natuurlijk op hoeveel en hoe snel de combiketel warm water levert. Ook beoordelen we het geluid, want dat moet niet storend zijn.

Nefit cv-ketel kopen

De nieuwste cv-ketels van Nefit zijn toestellen klaar voor hybride verwarmen. Je kunt ze dus combineren met een warmtepomp voor een hybride warmtepompsysteem. Zo kun je nog zuiniger verwarmen en dus kosten besparen. Heb je nu een nieuwe Nefit cv-ketel nodig, dan is het goed om er een te nemen die je kunt combineren met een warmtepomp.

Kies in elk geval voor een Nefit HR-ketel die past bij jouw huis en jouw gebruiksbehoeften. Zo kun je ook op de aankoop besparen.

In onze vergelijker zie je de prijzen voor Nefit combiketels. Dit zijn prijzen zonder installatie. Zoek je een Nefit cv-ketel inclusief montage, neem dan contact op met een erkend gastoestelinstallateur. Hij kan je informeren over de prijs van een Nefit cv-ketel inclusief montage.

Nefit cv-ketels vergelijken

We tonen je in de vergelijker de geteste Nefit-cv-ketels. Je kunt ze nog verder filteren op bijvoorbeeld een goede score op comfort warm water, of op of ze volgens een zogeheten OpenTherm-standaard werken. Je kunt de Nefit-ketel van je keuze meteen aanschaffen via een webshop, maar zorg wel dat je hem laat installeren door een erkend installateur.