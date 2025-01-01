De ProLine NxT wordt minder verkocht dan de luxere variant van Nefit, Trendline II. De ProLine NxT is een zeer compact toestel. Het is tegelijkertijd het lichtste toestel uit het Nefit-assortiment als het enige Nefit-toestel met een RVS warmtewisselaar. Dit is de CW3-variant; De CW4 en CW5-varianten van de ProLine NxT hebben we ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
6,6 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.