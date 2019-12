Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ProLine NxT wordt minder verkocht dan de luxere variant van Nefit, Trendline II. De ProLine NxT is een zeer compact toestel. Het is tegelijkertijd het lichtste toestel uit het Nefit-assortiment als het enige Nefit-toestel met een RVS warmtewisselaar. Dit is de CW3-variant; De CW4 en CW5-varianten van de ProLine NxT hebben we ook getest.