De Trendline II is de opvolger van de Trendline; het best verkochte type van Nefit. Deze ketel komt met 15 jaar volledige garantie op de warmtewisselaar. Dit is de CW5-variant; we hebben de CW4 ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7,7 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.