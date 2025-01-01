Let op, er is een verband gevonden tussen legionella besmettingen, en specifiek de BlueHelix en BlueSense series van Ferroli. Legionella besmettingen kunnen ernstige ziekteverschijnselen opleveren. De fabrikant heeft een veiligheidswaarschuwing op zijn website gezet. Met reinigingsmaatregelen is het risico te verkleinen. De BlueHelix HiTech RRT is de nieuwe productlijn van Ferroli, in 2022 geïntroduceerd. De nieuwe toestellen van Ferroli hebben geen Gaskeurlabel. Volgens Ferroli komt dit toestel overeen met Gaskeur CW4, er is ook een CW5.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
3,2 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.