Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op, er is een verband gevonden tussen legionella besmettingen, en specifiek de BlueHelix en BlueSense series van Ferroli. Legionella besmettingen kunnen ernstige ziekteverschijnselen opleveren. De fabrikant heeft een veiligheidswaarschuwing op zijn website gezet. Met reinigingsmaatregelen is het risico te verkleinen. De BlueHelix HiTech RRT is de nieuwe productlijn van Ferroli, in 2022 geïntroduceerd. De nieuwe toestellen van Ferroli hebben geen Gaskeurlabel. Volgens Ferroli komt dit toestel overeen met Gaskeur CW4, er is ook een CW5.