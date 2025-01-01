Atagi28ECZ

Dit is de opvolger van de i28EC. Atag heeft zijn toplijn de i-serie van een nieuwe compacte stalen warmtewisselaar voorzien. Door de extra warmteterugwinunit in de rookgasafvoer hebben deze toestellen een zeer hoog rendement voor warm water. Dit is de CW4-variant; er is ook een CW5.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
5 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
5 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.