Atagi28ECZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is de opvolger van de i28EC. Atag heeft zijn toplijn de i-serie van een nieuwe compacte stalen warmtewisselaar voorzien. Door de extra warmteterugwinunit in de rookgasafvoer hebben deze toestellen een zeer hoog rendement voor warm water. Dit is de CW4-variant; er is ook een CW5.