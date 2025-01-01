Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kombi Kompakt HRE lijn is is al sinds 2008 op de markt. De toestellen worden nog steeds veel verkocht, maar minder dan de wat duurdere Kombi Kompakt HReco modellen. Verwar de HRE-ketel niet met een Hre-ketel waarmee je ook stroom opwekt.