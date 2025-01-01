De Kombi Kompakt HRE lijn is is al sinds 2008 op de markt. De toestellen worden nog steeds veel verkocht, maar minder dan de wat duurdere Kombi Kompakt HReco modellen. Verwar de HRE-ketel niet met een Hre-ketel waarmee je ook stroom opwekt.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7,3 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.