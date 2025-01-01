Atagi36ECZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze I36ECZ is een nieuwere versie van een gelijknamig model dat we in 2022 testten. Dit keer hebben we de CW5 variant getest. De EC in ze typenaam staat voor Economizer, een uniek element dat extra warmte terugwint voor beter rendement voor warmwater. Deze nederlandse fabrikant heeft vertrouwen in het eigen product. 5 jaar op de onderdelen is vrij ruim.