Cv-ketel: welk vermogen heb ik nodig?

CW-waarde

De CW-waarde laat zien hoe groot het warmwatercomfort is. Cv-ketels met een hoge CW-waarde hebben een hoog vermogen. Voor de verwarming is een lager vermogen meestal genoeg. Vooral het minimumvermogen is belangrijk. Een te hoog minimumvermogen maakt de ketel minder zuinig en vermindert het comfort.

Vermogen

Vermogen wordt ook wel capaciteit genoemd. Het vermogen van een cv-ketel druk je uit in kilowatt (kW). Dit is een maat voor de hoeveelheid warmte die een ketel levert.

Als het vermogen te klein is, wordt het lastig om op koude winterdagen je hele huis te verwarmen. Maar in de praktijk is dit bijna nooit de oorzaak van een oncomfortabel huis. Slechte inregeling van het systeem wel

Cv-ketels die zowel voor de verwarming als voor warm water zorgen, hebben altijd genoeg verwarmingsvermogen. Alle ketels die wij testen hebben een vermogen van 20 kW of hoger. Voor de meeste woningen is 10 kW al voldoende voor alleen het opwarmen van je huis.

Combiketels zijn veel krachtiger dan nodig is voor verwarming. Ze leveren snel en veel warm water uit de kraan. Daarvoor is een veel hoger vermogen nodig dan voor verwarming.

Slecht geïsoleerde woning

Als je een grote, vrijstaande en slecht geïsoleerde woning hebt, is het slim om je woning goed te isoleren. Lukt dat niet of moeilijk, vraag dan aan een installateur hoeveel capaciteit je nodig hebt. Hij maakt dan een warmteverliesberekening. Daarmee bepaal je welk vermogen voldoende is voor een comfortabele temperatuur op de koudste dagen.

Redelijk tot goed geïsoleerd

Als je woning niet al te groot en redelijk tot goed geïsoleerd is, dan is het minimumvermogen van de ketel veel belangrijker dan het maximumvermogen. Met een laag minimumvermogen kan de ketel op een laag pitje branden om je huis gelijkmatig op temperatuur te houden.

Dat bespaart veel energie. Het laat de HR-ketel ook met hoog rendement werken. Installatiebedrijven en webwinkels noemen vaak alleen het maximumvermogen van de ketel. Vraag naar het minimumvermogen of vergelijk cv-ketels.

Welke CW-klasse heb ik nodig?

Bijna alle in Nederland verkochte cv-ketels hebben het keurmerk Gaskeur. Dit betekent dat de energiezuinigheid (HR), schone verbranding (SZ) en doelmatigheid van de cv-ketels aan minimale eisen voldoen. Keuringsinstituut Kiwa keurt de cv-ketel als deze op de markt komt en verstrekt het keurmerk.

Daarna vindt elk jaar een steekproef plaats. Het keurmerk geldt voor de ketel en niet voor de installatie. Als op het Gaskeurlabel ook NZ staat, kun je de ketel combineren met een zonneboiler. Kijk hiervoor in onze Vergelijker onder 'alle specificaties'.

Het Gaskeur CW-label van een combiketel geeft aan hoeveel warm water de ketel levert. Een hoger getal staat voor meer en sneller warm water.

CW3

Een CW3-ketel is vaak voldoende. Zeker als je het niet belangrijk vindt om snel een bad te vullen. Naast een iets lagere prijs heeft een CW3-uitvoering vaak het voordeel van een lager minimumvermogen. Zo stook je gelijkmatiger en zuiniger.

Een CW3-ketel levert minimaal 6 liter heet water van 60°C per minuut. Je kunt een hete douche nemen met minimaal 10 liter per minuut met water van 40°C. En meer bij een lagere temperatuur.

Ter vergelijking: een standaard douchekop laat ongeveer 9 liter water per minuut door. Een goede waterbesparende douchekop 7 liter per minuut.

CW3 is niet voldoende voor een regendouche van 22 liter per minuut. Dan sta je onder een lauwe douche.

Bekijk de geteste CW3-ketels.

CW4

Een CW4-ketel vult een bad van 120 liter binnen 11 minuten met water van 40°C. Heet water van 60°C krijg je met minimaal 7,5 liter per minuut uit de keukenkraan. Dat komt overeen met 12,5 liter van 40°C.

Bekijk de geteste CW4-ketels.

CW5

Een CW5-ketel levert een vol bad van 150 liter water van 40°C in 10 minuten. Twee waterbesparende douches tegelijk aanzetten, is ook geen probleem.

Bekijk de geteste CW5-ketels.

CW6

Met een CW6-ketel zet je daarnaast ook nog 2 warmwaterkranen tegelijk vol aan.

CW6-toestellen hebben een ingebouwd voorraadvat dat ze warm houden. Ze zijn daarom groter, duurder en gebruiken meer energie. Wij testen geen CW6-ketels.

Warm water: L, XL, XXL?

Op het energielabel van een cv-ketel staat een kraantje met een aanduiding. Meestal is dit een L, XL of XXL. Dat staat voor een warmwaterprofiel. Hoe meer warm water je nodig hebt, des te groter het geschikte profiel van de ketel. Maar dat gaat slechts voor een deel op.

Sommige CW4-ketels hebben profiel L, andere juist XXL. Terwijl de hoeveelheid en snelheid van het warme water niet veel uitmaakt. Dat heeft ermee te maken dat fabrikanten het rendement voor warm water dat op het energielabel staat, baseren op dit zelfgekozen profiel.

Met een groter profiel haal je makkelijker een goed rendement. Dat geeft natuurlijk geen eerlijke vergelijking tussen ketels. Daarom testen wij alle ketels met hetzelfde profiel L. Dit komt het meest overeen met het gemiddelde gebruik in Nederland.

Zo kunnen we cv-ketels goed vergelijken op rendement voor warm water.