Cv-ketel: welk vermogen heb ik nodig?

Belangrijke kenmerken van een combiketel zijn het vermogen (of capaciteit), en de CW-waarde. De CW-waarde drukt uit hoe groot het warmwatercomfort is. Ketels met een hoge CW-waarde hebben ook een hoog vermogen. Voor de verwarming is een lager vermogen meestal genoeg, en is vooral het minimumvermogen van belang. Een te hoog minimumvermogen maakt de ketel minder zuinig en vermindert het comfort.

Capaciteit/vermogen

Het vermogen, ook wel de capaciteit genoemd, van een cv-ketel wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Dit is een maat voor de hoeveelheid warmte die een ketel kan leveren.

Als het vermogen te klein is, kan het in theorie op koude winterdagen lastig zijn om je hele huis te verwarmen. Maar in de praktijk is dit vrijwel nooit de oorzaak van een oncomfortabel huis. Slechte inregeling van het systeem wel. Ketels die zowel voor de verwarming als voor warm water uit de kraan zorgen hebben eigenlijk altijd genoeg verwarmingsvermogen. Alle ketels die wij testen hebben een vermogen van 20 kW of hoger. Voor de meeste woningen is dat (zeer ruim) voldoende.

Combiketels zijn veel krachtiger dan nodig voor verwarming, omdat ze ook snel veel warm water uit de kraan moeten kunnen leveren. Daarvoor is een hoger vermogen nodig dan voor verwarming.

Heb je een erg grote woning, een vrijstaand huis of een slecht geïsoleerd huis? Wij hebben informatie hoe je je huis beter kunt isoleren. Lukt dat niet of moeilijk, raadpleeg dan een installateur over de benodigde capaciteit. Hij kan dan een zogenaamde warmteverliesberekening maken. Daarmee kun je bepalen welk vermogen voldoende is voor een comfortabele temperatuur op de koudste dagen.

Is je woning niet al te groot en redelijk tot goed geïsoleerd? Dan is, om zo zuinig en comfortabel mogelijk te kunnen verwarmen, het minimumvermogen van de ketel veel belangrijker dan het maximumvermogen. Met een laag minimumvermogen kan de ketel op een laag genoeg pitje branden om het huis gelijkmatig op temperatuur te houden. Dat bespaart veel energie en laat de HR-ketel ook echt met hoog rendement werken. Installatiebedrijven en webwinkels noemen vaak alleen het maximumvermogen van de ketel. Vraag naar het minimumvermogen of vergelijk cv-ketels.

Welke CW-klasse heb ik nodig?

Bijna alle in Nederland verkochte cv-ketels hebben het keurmerk Gaskeur. Dit betekent dat de energiezuinigheid (HR), schone verbranding (SZ) en doelmatigheid van de cv-ketels aan minimale eisen voldoen. Keuringsinstituut Kiwa keurt de ketel als de deze op de markt komt en verstrekt het keurmerk. Daarna vindt elk jaar een steekproef plaats. Het keurmerk heeft betrekking op de ketel en niet op de installatie. Als op het Gaskeurlabel ook NZ staat betekent dit dat de ketel geschikt is om te combineren met een zonneboiler. Kijk in onze vergelijker onder de knop 'alle specificaties'.

Het Gaskeur CW-label van een combiketel geeft aan hoeveel warm water de ketel kan leveren. Een hoger getal staat voor meer en sneller warm water:

Een CW3-ketel levert minimaal 6 liter heet water van 60 graden per minuut. Een hete douche nemen kan met minimaal 10 liter per minuut met water van 40 graden en meer bij een lagere temperatuur. Ter vergelijking: een standaard douchekop laat ongeveer 9 liter water per minuut door; een goede waterbesparende douchekop 7 liter per minuut. Als je niet tegelijkertijd elders een warme kraan aan wilt zetten volstaat CW3 daarvoor dus prima. Met een royale, maar energievretende, regendouche van 22 liter per minuut wordt het ofwel een lauwe douche, ofwel een hogere CW-klasse. Bekijk de geteste CW3-ketels.

levert minimaal 6 liter heet water van 60 graden per minuut. Een hete douche nemen kan met minimaal 10 liter per minuut met water van 40 graden en meer bij een lagere temperatuur. Ter vergelijking: een standaard douchekop laat ongeveer 9 liter water per minuut door; een goede waterbesparende douchekop 7 liter per minuut. Als je niet tegelijkertijd elders een warme kraan aan wilt zetten volstaat CW3 daarvoor dus prima. Met een royale, maar energievretende, regendouche van 22 liter per minuut wordt het ofwel een lauwe douche, ofwel een hogere CW-klasse. Bekijk de geteste CW3-ketels. Een CW4-ketel kan een bad van 120 liter binnen 11 minuten vullen met water van 40 graden. Heet water van 60 graden krijg je met minimaal 7,5 liter per minuut uit de keukenkraan. Bekijk de geteste CW4-ketels.

kan een bad van 120 liter binnen 11 minuten vullen met water van 40 graden. Heet water van 60 graden krijg je met minimaal 7,5 liter per minuut uit de keukenkraan. Bekijk de geteste CW4-ketels. Een CW5-ketel moet een vol bad van 150 liter water van 40 graden in 10 minuten kunnen leveren. Twee waterbesparende douches tegelijk aanzetten mag ook geen probleem zijn. Bekijk de geteste CW5-ketels.

moet een vol bad van 150 liter water van 40 graden in 10 minuten kunnen leveren. Twee waterbesparende douches tegelijk aanzetten mag ook geen probleem zijn. Bekijk de geteste CW5-ketels. En met een CW6-ketel kun je ook nog 2 warmwaterkranen tegelijk aan te zetten. Als je een waterbesparende perlator/douchekop gebruikt, is dit al mogelijk vanaf CW4. (Een goede waterbesparende douchekop laat zo’n 7 liter per minuut door, maar je kunt die natuurlijk nog wat zachter zetten).

Een CW3-ketel is in veel gevallen voldoende. Zeker als je het niet belangrijk vindt om snel een bad te vullen. Naast een iets lagere prijs heeft een CW3-uitvoering soms het voordeel van een lager minimumvermogen. Zo kun je gelijkmatiger en zuiniger stoken. We testen niet alle modellen van een bepaald merk. Als we van een merk een ketel van een bepaalde warmwaterklasse testen, betekent dit niet dat dit merk geen modellen in de andere klassen aanbiedt.

Warm water: L, XL, XXL?

Op het energielabel van een cv-ketel staat een kraantje met een aanduiding, meestal L, XL of XXL. Dat staat voor een warmwaterprofiel. Het idee is: hoe meer warm water je nodig hebt, des te groter het geschikte profiel van de ketel. Maar dat gaat slechts ten dele op. Sommige CW4-ketels hebben profiel L, andere juist XXL, terwijl hoeveelheid en snelheid van het warme water niet veel uitmaakt. Dat heeft ermee te maken dat fabrikanten het rendement voor warm water, dat op het energielabel staat, mogen baseren op dit zelfgekozen profiel.

Met een groter profiel haal je makkelijker een goed rendement. Dat geeft natuurlijk geen eerlijke vergelijking tussen ketels. Daarom testen wij alle ketels met hetzelfde profiel L. Dit komt het meest overeen met gemiddeld gebruik in Nederland. Zo kunnen we cv-ketels goed vergelijken op rendement voor warm water.

