Besparen door waterzijdig inregelen

Met een goed ingestelde cv-installatie valt veel te winnen. Zowel in comfort als in een flink lager energieverbruik. Je kunt dit bij de aanschaf van een nieuwe ketel laten doen, maar ook achteraf.

Radiatoren niet goed afgesteld

Bij het gros van de woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Volgens normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks het energiegebruik van een stad als Den Haag weggegooid.

Een betere doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. En het gasverbruik daalt met 10% tot soms wel 20%. Het zorgt ook voor een betere warmteverdeling tussen de radiatoren. Hierdoor zijn bepaalde kamers niet meer te warm of te koud ten opzichte van de rest van het huis.

Waterzijdig inregelen: bij installatie of achteraf

Het instellen van de radiatoren heet 'waterzijdig inregelen'. Als dit gedaan is, stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die nodig is om die ruimte optimaal te verwarmen.

Vroeger was het niet ongewoon dat installateurs dit deden bij het installeren van een nieuwe ketel. Maar installatiebedrijven bieden dit bijna nooit meer spontaan aan. Waarschijnlijk uit angst om als 'duur' gezien te worden. Want het kost tijd en dus geld. Soms ontbreekt ook simpelweg de expertise.

Vraag bij vervanging van de cv-ketel om de installatie waterzijdig te laten inregelen. Is dit bij de installatie niet gebeurd, dan loont het ook om dit achteraf alsnog te (laten) doen. Met een goed ingeregelde cv-installatie bespaar je al snel €100 per jaar.

Subsidie

Met de SEEH-subsidie kun je €60 terugkrijgen als je het verwarmingssysteem waterzijdig laat inregelen door een erkend installateur. Voorwaarde is wel dat je ook 2 isolatiemaatregelen aan de woning laat uitvoeren, want waterzijdig inregelen geldt alleen als 'aanvullende maatregel' in de landelijke subsidieregeling. Net als een energieverbruiksmanager of slimme thermostaat.

Zelf doen?

Het installeren van een cv-ketel dient in verband met de veiligheid door een vakkundig installateur te gebeuren. Het waterzijdig inregelen kun je ook door een installateur laten doen. Maar met enige handigheid, een vrije middag en wat gereedschap (waaronder speciale thermometers) kun je het ook zelf.

Het meeste werk bij waterzijdig inregelen is het instellen van de radiatoren, zodat ze goed hun warmte afgeven. Over een pakket met handleiding en thermometers om het inregelen zelf te doen hebben wij een eerste indruk geschreven.

Waterzijdig inregelen in het kort

Het regelen van de waterstroom door de radiator doe je bij voorkeur door de voetventielen onder aan de radiator (in de afvoerleiding) te verstellen. Zijn er geen voetventielen dan kan het bijvoorbeeld ook door de radiatorknop te verwijderen en daar de waterstroom te verkleinen of te vergroten.

Het doel van waterzijdig inregelen is het optimaliseren van temperatuurverschil van de aanvoerleiding naar de radiator en de leiding die het water retourneert naar de cv-ketel. Idealiter is de verhouding tussen retourleiding- en aanvoerleidingtemperatuur 0,8. Bijvoorbeeld 60 graden aanvoer en 48 graden retour (48/60 = 0,8).

Hoe verder je het voetventiel dichtdraait (en je de radiator afknijpt) hoe groter het temperatuurverschil wordt. Dan geeft de radiator minder warmte af in die kamer.

