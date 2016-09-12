Besparen door waterzijdig inregelen

Flink besparen met goed afgestelde radiatoren

Instellen van de radiatoren heet 'waterzijdig inregelen'. Hierna stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die nodig is om de ruimte goed te verwarmen.

Waterzijdig inregelen van de cv-ketel verhoogt het comfort in je huis. Het kan ook je energiegebruik met wel 10% tot 15% verlagen. Zet je nu de thermostaat in de woonkamer extra hoog om je werkkamer te verwarmen? Dan is de besparing met waterzijdig inregelen het grootst.

Betere warmteverdeling

Een betere doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. Ook de warmteverdeling tussen de radiatoren wordt beter. Bij een slechte verdeling zijn bepaalde kamers te warm of te koud vergeleken met de rest van je huis.

Bij het grootste deel van de woningen is de cv-installatie niet goed ingesteld. Dit is onvoordelig voor het energieverbruik en comfort.

Waterzijdig inregelen: bij installatie verplicht

Vroeger was het normaal dat installateurs het waterzijdig inregelen deden bij het installeren van een nieuwe cv-ketel. Maar installatiebedrijven bieden dit bijna nooit meer aan. Misschien uit angst om als 'duur' gezien te worden. Want het inregelen kost tijd, dus geld. Soms ontbreekt ook simpelweg de kennis.

Laat je een nieuwe cv-ketel plaatsen? Dan moet je ook de radiatoren waterzijdig (laten) inregelen. Dat hoeft alleen niet als dit al eerder is gedaan of als de waterstroom per radiator niet instelbaar is. Dat is bijvoorbeeld zo bij verwarmingselementen zonder radiator- of voetventiel.

Let op: oudere radiatoren hebben die ventielen vaak niet.

Kosten waterzijdig inregelen

Is waterzijdig inregelen bij de installatie niet gebeurd, dan is het vaak ook de moeite waard om dit achteraf te laten doen. Een installateur kan het doen vanaf zo'n €300 (voor een gemiddeld huis). Dat verdien je terug met je lagere energierekening. En het comfort merk je meteen. Je kunt het ook zelf doen, bijvoorbeeld met een cv-inregelkit.

Met een goed ingeregelde cv-installatie bespaar je tientjes tot €300 per jaar.

Subsidie

Voor waterzijdig inregelen is alleen nog landelijke subsidie binnen de SVVE-regeling voor een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze mag je alleen aanvragen in combinatie met minstens een verduurzamende maatregel.

Zelf doen?

Installeren van een cv-ketel moet door een vakkundig installateur gebeuren vanwege de veiligheid. Waterzijdig inregelen kun je ook door een installateur laten doen. Maar met enige handigheid, een vrije middag en wat gereedschap (waaronder een speciale thermometer) kun je het ook zelf.

Het meeste werk bij waterzijdig inregelen is de radiatoren instellen zodat ze goed hun warmte afgeven.

Zo werkt waterzijdig inregelen

De waterstroom door de radiator regelen doe je met de instelbare radiatorkraan. Dit doe je via de stelschroef in het binnenwerk. Niet door aan de knop zelf te draaien. Je kunt dit ook doen via de voetventielen onderaan de radiator in de afvoerleiding. Al kan dit wel verstopping veroorzaken als het cv-water vuil is.

Het doel van waterzijdig inregelen is het verminderen van het verschil in temperatuur. Dit geldt voor de temperatuur van het water van de aanvoerleiding naar de radiator en weer terug naar de cv-ketel. In de ideale situatie is de verhouding tussen retourleiding- en aanvoerleidingtemperatuur 0,8. Bijvoorbeeld 60°C aanvoer en 48°C retour (48/60 = 0,8).

Hoe verder je het voetventiel dichtdraait (en je de radiator afknijpt), hoe groter het temperatuurverschil wordt. Dan geeft de radiator minder warmte af in die kamer.