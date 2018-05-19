Zonnepanelen kopen: waar let je op?

Zonnepanelen zijn een investering in een duurzame toekomst. Je bespaart vanaf de eerste dag al flink op je energiekosten. De salderingsregeling was en is één van de maatregelen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

Terugleververgoeding

Energie die je zelf opwekt met gratis zonlicht hoef je niet van het energiebedrijf te kopen. Stroom die je niet direct gebruikt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Tot 2027 zijn energieleveranciers wettelijk verplicht om de teruggeleverde zonnestroom op jaarbasis te verrekenen met je stroomverbruik. Dit heet salderen.

Salderingsregeling verandert per 2027

De huidige salderingsregeling wordt in 2027 afgeschaft. In plaats daarvan krijg je recht op een 'redelijke' terugleververgoeding. Tot 1 januari 2030 is dit wettelijk tenminste de helft van het kale leveringstarieftarief van het energiebedrijf. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer €0,06 per kWh.

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