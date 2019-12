Zonnepanelen kopen: waar let je op?

Bij het installeren van zonnepanelen moet bepaald worden waar de panelen precies komen te liggen en hoeveel zonnepanelen passen in de beschikbare ruimte. Een goede leverancier of installatiebedrijf kan op 2 manieren het optimale 'legplan' bepalen: van afstand met de computer of ter plekke.

Bij het vergelijken van offertes is het niet slim om je blind te staren op de prijs. Probeer er eerst achter te komen welk voorstel het best doordacht is en van welke aannames de aanbieder uitgaat. En of zaken zoals het aanbrengen van een extra groep in de meterkast al in de prijs verwerkt zitten.

Aarding van de zonnepanelen is ook belangrijk. Om gevaarlijke situaties en lagere opbrengsten te voorkomen moet je zonnepanelen door een vakkundig installateur laten plaatsen.

Lees meer over de installatie van zonnepanelen en het kiezen van een goede installateur.