Zonnepanelen kopen: waar let je op?

Zonnepanelen zijn goed voor het milieu en je portemonnee. Zonnepanelen gaan gemiddeld zeker 25 jaar mee. Je energierekening gaat omlaag en je verdient je investering nog steeds binnen die tijd terug.
Expert zonnepanelen
Zonnepanelen zijn een investering in een duurzame toekomst. Je bespaart vanaf de eerste dag al flink op je energiekosten. De salderingsregeling was en is één van de maatregelen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.
Energie die je zelf opwekt met gratis zonlicht hoef je niet van het energiebedrijf te kopen. Stroom die je niet direct gebruikt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Tot 2027 zijn energieleveranciers wettelijk verplicht om de teruggeleverde zonnestroom op jaarbasis te verrekenen met je stroomverbruik. Dit heet salderen.
De huidige salderingsregeling wordt in 2027 afgeschaft. In plaats daarvan krijg je recht op een 'redelijke' terugleververgoeding. Tot 1 januari 2030 is dit wettelijk tenminste de helft van het kale leveringstarieftarief van het energiebedrijf. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer €0,06 per kWh.
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Verdienen aan opgewekte stroom
Energie vergelijken
Een gemiddelde installatie met 10 zonnepanelen kost ongeveer €4100. De prijs hangt vooral af van de grootte van de installatie en het type omvormer(s). In principe is elk aantal panelen mogelijk, maar minder dan 5 panelen laten installeren is relatief duur.
Een zonne-installatie bestaat uit:
Let bij de aankoop goed op de garantie op de zonnepanelen. En vergeet de installatiegarantie niet. Controleer bij wie je terechtkunt als er problemen zijn. Kies voor een leverancier waar je vertrouwen in hebt. Want zelfstandig garantie verhalen op een fabrikant uit China kan lastig zijn.
Het is wettelijk verplicht om je netbeheerder te informeren dat je stroom gaat terugleveren. Dat kan via energieleveren.nl. Zo draag je bij aan een stabiel energienetwerk, en voorkom je misverstanden met je energieleverancier.
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Kosten en opbrengst zonnepanelen
Voor zonnepanelen is er geen landelijke subsidie. Wel hebben sommige gemeenten eigen subsidieregelingen. De btw kent sinds 2023 een nul tarief dus dat scheelt 21%. Vroeger moest je dit op een ingewikkelde manier terugvragen.
Verder zijn er landelijke en gemeentelijke leningen voor energiebesparende maatregelen. De Energiebespaarlening en de SVn Duurzaamheidslening combineren lage rentes met aantrekkelijke voorwaarden.
Veel banken hebben daarnaast speciale hypotheken om investeringen in duurzaamheid te financieren.
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Subsidie zonnepanelen
Je hebt ongeveer 9 zonnepanelen van 400 wattpiek nodig om een stroomverbruik van 3000 kWh per jaar zelf op te wekken. Dit is een gemiddelde van grote en kleine huishoudens. Jouw situatie kan dus behoorlijk verschillen.
Een installatie die groter dan nodig is om je jaarverbruik te dekken raden we tegenwoordig af.
Het kan zijn dat je stroomverbruik straks misschien nog stijgt. Bijvoorbeeld omdat je de cv-ketel vervangt door een warmtepomp. Of je koopt een elektrische auto. Kies dan voor een grotere installatie. Het is relatief duur om later zonnepanelen bij te plaatsen.
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Afmetingen van zonnepanelen
Bereken zelf het aantal zonnepanelen
|Vermogen (Wp per stuk)
|400
|450
|Gewenste jaarlijkse opbrengst (kWh)
|Aantal panelen nodig
|1000
|3
|3
|2000
|6
|5
|3000
|9
|8
|4000
|12
|10
|5000
|14
|13
Het meest gebruikte zonnepaneel in Nederland is het monokristallijn ('mono') zonnepaneel. Deze heeft een diepzwarte kleur en geeft je de hoogste energieopbrengst.
Bij ‘all-black’ zonnepanelen zijn ook de randen en de folie aan de achterzijde van de zonnecellen zwart. Veel mensen vinden dit het mooist, maar het gaat wel iets ten koste van het rendement.
Zonnepanelen zonder rand (frame) zien er nog strakker uit. Dan krijg je ook geen vuil aan het frame. Dit type is over het algemeen weer een beetje duurder.
Vroeger zag je veel polykristallijne zonnepanelen op de huizendaken. Je herkent ze aan de blauwe kleur en het wat grovere kristalpatroon. Ze zijn iets voordeliger geprijsd, maar geven ook een lager rendement dan monokristallijne zonnepanelen.
Van moderne zonnepanelen mag je verwachten dat ze minimaal 25 jaar meegaan. Na die tijd werken ze vaak nog wel, maar leveren ze minder stroom. Gemiddeld neemt de opbrengst met 0,5% per jaar af. Daardoor heeft een zonnepaneel na 25 jaar meestal nog zo'n 85% van het oorspronkelijke vermogen.
De omvormer gaat minder lang mee. Reken op 10 tot 15 jaar. Daarna is vervanging meestal nodig.
Let daarom goed op de garantie op zonnepanelen en omvormers.
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Kwaliteit van zonnepanelen
Met de volgende richtlijnen bepaal je of jouw platte of schuine dak geschikt is voor zonnepanelen.
Een hoek van ongeveer 35 graden is het beste voor de opbrengst. Maar het rendementsverlies bij steilere of minder steile plaatsing is klein (meestal minder dan 10%). Een hoek van 60 graden (schuin dak) of 20 graden (plat dak), is zeker nog rendabel.
De hoogste jaaropbrengst krijg je op het zuiden. Maar (zuid)-oost en (zuid)-west zijn met gemiddeld 5-15% lagere opbrengst ook voldoende productief. Oost-west plaatsen kan zelfs voordeliger zijn.
Op een schuin dak kunnen panelen dichter tegen elkaar aan liggen dan op een plat dak. Op een plat dak passen meer panelen als je een kleinere hellingshoek kiest. Of als je de panelen oost-west laat plaatsen.
De ene rij geeft dan minder gauw schaduw op de volgende rij. Minder schuin betekent ook minder zware ballast op het platte dak. Soms is het handig om voor andere afmetingen zonnepanelen dan standaard te kiezen.
Voor daken die deels in de schaduw liggen raden we micro-omvormers of power optimizers aan. Dan hebben de panelen in de schaduw geen negatief effect op de andere panelen.
Bij het installeren van zonnepanelen moet bepaald worden waar de panelen precies komen te liggen en hoeveel zonnepanelen passen in de beschikbare ruimte. Een goede leverancier of installatiebedrijf kan op 2 manieren het optimale 'legplan' bepalen. Van afstand met de computer of ter plekke.
Bij het vergelijken van offertes is het niet slim om je blind te staren op de prijs. Probeer er eerst achter te komen welk voorstel het best doordacht is en van welke aannames de aanbieder uitgaat. Kijk of zaken zoals het aanbrengen van een extra groep in de meterkast al in de prijs verwerkt zijn.
Aarding van de zonnepanelen is ook belangrijk. Om gevaarlijke situaties en lagere opbrengsten te voorkomen moet je zonnepanelen door een vakkundig installateur laten plaatsen.
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Installatie van zonnepanelen en een goede installateur kiezen
Als je zelf geen geschikt dak hebt om zonnepanelen te installeren, zijn er toch volop mogelijkheden om wat met zonne-energie te doen. Die variëren van het kopen van panelen op een dak in de buurt tot het afnemen van stroom van andere consumenten met zonnepanelen. Ook kun je investeren in Nederlandse zonneparken.
Het is wel belangrijk om goed op de kleine lettertjes te letten. Soms zit je bijvoorbeeld vast aan een bepaalde energieleverancier. We zetten de voor- en nadelen van de verschillende opties op een rij.
Heb je wel een geschikt (gezamenlijk) dak, maar woon je in een huurhuis? Ook dan zijn er zeker mogelijkheden.
Met een zonneboiler (ook wel zonnecollector genoemd) gebruik je de warmte van de zon om warm water te maken. De cv-ketel springt bij op een bewolkte dag.
Er zijn verschillende soorten zonneboilers. Voor een afweging van de kosten en opbrengsten is het goed te weten dat er subsidie op zonneboilers is.
Wil je een zonneboiler kopen? Wij vertellen je wat je allemaal moet weten.
Ik heb een huurhuis, zijn zonnepanelen voor mij ook mogelijk?
Als je schriftelijke toestemming hebt van de verhuurder, kun je zonnepanelen laten installeren. Maak samen met de huiseigenaar afspraken over verzekeringen (opstal en aansprakelijkheid) en eventuele overname van de zonnepanelen bij verhuizen. De verhuurder kan voorwaarden aan de toestemming verbinden.
Je kunt vragen om een vergoeding van je verhuurder voor het voordeel dat de verhuurder geniet van de aanwezigheid van de zonnepanelen. En natuurlijk kun je ook als huurder je zonnestroom verrekenen met je stroomverbruik en een overschot verkopen aan je energieleverancier.
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Veelgestelde vragen over zonnepanelen