Gebruikstips voor je zonnepanelen

Als zonnepanelen vuil worden, brengen ze minder op. In sommige Aziatische streken kan dat al na 2 maanden leiden tot 30% minder vermogen! Gelukkig dus maar dat het in Nederland - normaal gesproken - vaak regent. Zo spoelt het meeste vuil vanzelf van zonnepanelen af.

Als je er makkelijk bij kunt, is het een goed idee om je zonnepanelen eens in de paar jaar extra te reinigen met een spons en lauwwarm water.

Let op: gebruik in ieder geval géén schoonmaakmiddelen of een schurende borstel! Dat kan de vuilafstotende coating van de zonnepanelen beschadigen, waardoor de opbrengst juist af zal nemen.

Soms kan vaker schoonmaken nodig zijn. Bijvoorbeeld als:

de hellingshoek van de panelen vrij klein is waardoor vuil minder goed wegspoelt door de regen;

je vlakbij een drukke weg, kanaal of vliegroute woont en er veel roet in de lucht zit. Industrie of houtkachels van buren kunnen hier ook voor zorgen;

er bijzonder hardnekkige vogelpoep op je panelen blijft zitten;

er helemaal onderaan je panelen een vies randje zichtbaar wordt (panelen zonder frame hebben hier geen last van), waardoor een deel van de zonnecellen minder goed gaat werken;

je via je monitoringssysteem ziet dat de jaarlijkse opbrengst duidelijk minder wordt, terwijl alle panelen werken en het geen minder zonnig jaar was.

Optie: Onderhoudscontract

Het kan natuurlijk zijn dat je niet goed bij de panelen kunt. Haal dan zeker geen halsbrekende toeren uit: er bestaan ook bedrijven die de reiniging voor je kunnen doen. Dat kost enkele tientjes. Je kunt ook een onderhoudscontract afsluiten zodat er jaarlijks iemand langskomt om de panelen schoon te maken. Maar in veel gevallen zal dat dus niet nodig zijn.

Let wel op dat de schoonmakers voorzichtig te werk gaan en zeker niet op de panelen leunen of zelfs lopen. Dat kan tot onzichtbare schade aan de panelen (micro-cracks) leiden en in dat geval is het middel veel erger dan de kwaal!