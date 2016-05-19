Gebruikstips voor je zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een flinke investering en daarom wil je dat ze lang meegaan. Lees waarom zonnepanelen schoonmaken belangrijk kan zijn en wat het betekent voor je verzekering. En is een accu voor zonnepanelen eigenlijk wel een goed idee?
Expert zonnepanelen
In ons klimaat en met schuine panelen is schoonmaken meestal niet nodig. De regen doet het meeste werk. Reinigen kan nodig zijn als je panelen duidelijk erg vies zijn, een lage hellingshoek hebben of als je merkt dat de opbrengst achterblijft.
Gebruik in dat geval géén schoonmaakmiddelen of een schurende borstel. Dat kan de vuilafstotende coating van de zonnepanelen beschadigen, waardoor de opbrengst juist verder af zal nemen.
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Zonnepanelen schoonmaken
Je hoeft je zonnepanelen niet apart te verzekeren. Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering. Het is wel een goed idee om je verzekeraar te melden wanneer je zonnepanelen aan je huis toevoegt: de herbouwwaarde stijgt namelijk.
Voor huurders is de situatie anders, je hebt dan zelf geen opstalverzekering.
Je kunt de zonnepanelen dan (aanvullend) verzekeren op de inboedelverzekering, al kan dat niet via alle verzekeraars.
Bij sommige inboedelverzekeraars vallen zonnepanelen onder het huurders- of eigenaarsbelang. Dat is niet altijd voldoende voor de waarde van de zonnepanelen. Controleer dit dus goed.
Je kunt ook een eigen aparte opstalverzekering afsluiten voor je zonnepanelen. En voor andere dure zaken die je zelf 'aard- en nagelvast' aan het huis hebt verbonden.
Er komen steeds meer thuisaccu's op de markt, waarmee je te veel opgewekte zonnestroom opslaat om op een later moment te gebruiken.
Zolang de salderingsregeling geldt, is meestal nog niet financieel rendabel om accu-opslag aan je zonnepanelen te koppelen. De kosten van zo’n systeem beginnen momenteel vanaf een paar duizend euro.
Een thuisaccu past wel goed in een 'smart home'-systeem. Het kan je een gevoel van veiligheid geven bij stroomuitval als je het goed inricht.
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Thuisbatterij voor zonnepanelen
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