Gebruikstips voor je zonnepanelen

Je hoeft je zonnepanelen niet apart te verzekeren. Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering. Het is wel een goed idee om je verzekeraar te melden wanneer je zonnepanelen aan je huis toevoegt: de herbouwwaarde stijgt namelijk.

Voor huurders is de situatie anders, je hebt dan zelf geen opstalverzekering.

Je kunt de zonnepanelen dan (aanvullend) verzekeren op de inboedelverzekering, al kan dat niet via alle verzekeraars.

Bij sommige inboedelverzekeraars vallen zonnepanelen onder het huurders- of eigenaarsbelang. Dat is niet altijd voldoende voor de waarde van de zonnepanelen. Controleer dit dus goed.

Je kunt ook een eigen aparte opstalverzekering afsluiten voor je zonnepanelen. En voor andere dure zaken die je zelf 'aard- en nagelvast' aan het huis hebt verbonden.