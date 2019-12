Accu zonnepanelen

Aan je zonnepanelen kun je een thuisaccu of thuisbatterij koppelen. Dat is een grote batterij die opgewekte stroom, die je op dat moment niet nodig hebt, opslaat. Handig, maar is het ook voordelig?

Wat is een thuisaccu?

Er komen steeds meer thuisaccu's op de markt, waarmee je te veel opgewekte zonnestroom kunt opslaan om op een later moment te gebruiken. Zo'n accu hang je aan de muur of krijgt een vaste plek in bijvoorbeeld een kelder, carport of schuur. Het formaat is vaak vergelijkbaar met dat van een cv-ketel. Het gewicht ook, maar veel zwaarder kan ook.

De Tesla Powerwall is misschien de bekendste, maar er zijn veel andere aanbieders, zoals Samsung, Enphase, SolarWatt, Varta, SMA, Iron Edison, JLM en Mercedes.

Sommige thuisaccu's komen met geïntegreerde omvormer, die kun je dus het beste meteen aanschaffen als je zonnepanelen installeert. Andere sluit je aan op de al aanwezig omvormer.

Loont het om zo'n thuisbatterij bij de zonnepanelen aan te schaffen? Zolang de salderingsregeling geldt, is het in Nederland voor consumenten niet financieel rendabel om accu-opslag aan je zonnepanelen te koppelen. De kosten van zo’n systeem beginnen momenteel vanaf een paar duizend euro, maar kijk niet gek op van €7000.

Accu vervangen

Naar verwachting gaat de accu minder lang mee dan de zonnepanelen zelf, dus je zult ook nog eens een nieuwe moeten kopen. De kwaliteit en mate van 'slimheid' van de thuisaccu (zie 'afwegingen' hieronder) bepalen wel of de accu 5 jaar of misschien wel 20 jaar goed blijft werken.

De prijzen van accu’s zullen de komende jaren omlaag gaan, maar zolang je je opgewekte stroom redelijk gunstig aan het net kwijt kan, blijft dat een voordeligere optie.

Accu’s zijn bovendien bepaald niet zonder milieubelasting, al zijn ze goed te recyclen. Op plaatsen waar het elektriciteitsnet niet komt, zoals een boot of een volkstuin, is een klein zonnesysteem met accu wel een handig. Je kunt dan bijvoorbeeld 's zomers een koelkast aansluiten. Bedenk wel dat het daarbij om speciale apparaten moet gaan die op gelijkstroom werken.

Toegang tot je accu verkopen aan een aggregator

Zelfs als salderen - na 2020 - niet meer kan, is het financiële nut van een thuisaccu waarschijnlijk nog twijfelachtig.

Al kan dat veranderen als er zogenaamde 'aggregators' voor consumenten komen. Een aggregator kan slimme (netgekoppelde) apparaten in je woning aansturen zodat stroomverbruik, teruglevering en opslag zoveel mogelijk het elektriciteitsnet ontlasten. Dit heet ook wel Demand Response Management (vraagsturing).

De aggregator verdient geld door deze dienst op een 'flexibiliteitsmarkt' te verkopen. Dat geld kan dan (deels) naar consumenten in ruil voor hun toestemming om, onder andere, de thuisbatterij van afstand te laden en te ontladen, of de diepvries of warmtepomp af en toe even uit te zetten.

Wij volgens deze ontwikkelingen met interesse, en zien erop toe dat de voorwaarden van aggregators consumentvriendelijk zijn.

Stroom zelf gebruiken

Opgewekte stroom direct zelf gebruiken zal in de toekomst meer de voorkeur krijgen en financieel aantrekkelijker zijn dan aan het net terugleveren. Voor apparaten die je bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts gebruikt, kunnen accu’s dan uitkomst bieden. Voor automobilisten kan een koppeling met een elektrische auto en een ‘smart home'-systeem aantrekkelijk worden.

Thuisaccu’s helpen alleen om de onbalans tussen dag en nacht of tussen een zonnige en een bewolkte dag te corrigeren. Ze zijn niet geschikt om grote hoeveelheden in voorjaar, zomer of herfst opgewekte stroom op te slaan om daarmee de donkere wintermaanden mee door te komen. De capaciteit van de huidige thuisaccu's volstaat namelijk hooguit voor één of enkele dagen stroomverbruik van een huishouden.

Voor echt grootschalige opslag, om de seizoenen te overbruggen, heb je bijvoorbeeld stuwmeren. Maar die passen dan weer niet in een gemiddeld Nederlands tuintje.

Kleinere accu's kunnen wel belangrijk worden voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Ze helpen dan wisselingen in het aanbod van zon en wind op te vangen, zodat er minder fossiele energiecentrales nodig zijn. Er vinden al proeven plaats waarbij consumenten gratis over een thuisaccu kunnen beschikken, op voorwaarde dat de netbeheerder het laden en ontladen van de accu op afstand kan aansturen.

Afwegingen bij aankoop thuisaccu

Wil je graag een thuisaccu kopen? Een paar punten waar je bij de keuze op kunt letten:

Is het accusysteem modulair? Dat wil zeggen: kun je het makkelijk uitbreiden tot een grotere capaciteit?

Hoe zwaar (in kilo) is een accu? Meerdere kleine modules bieden meer flexibiliteit, zijn makkelijker te (ver)plaatsen en als er eentje kapot gaat hoef je niet je hele systeem te vervangen.

Is de accu 'slim'? Dat wil zeggen dat hij op basis van bijvoorbeeld weersverwachtingen, de actuele (dynamische) energietarieven en het gebruikerspatroon van het huishouden bepaalt wanneer hij stroom gaat opslaan en wanneer niet. Een 'domme' accu die altijd meteen gaat opladen als er meer stroom opgewekt wordt dan verbruikt zal eerder kapot gaan.

Kan de accu 'retrofit' met bestaande omvormers communiceren? Of moet je een nieuwe omvormer kopen die het beste bij die specifieke accu past?

Kan de accu met een 'smart home'-systeem communiceren?

Hoe zit het met de garantie?

Biedt de accu de mogelijkheid deze van afstand te bedienen? Zo ja, hoe zit het met de beveiliging van deze dataverbinding?

Vraag de leverancier naar de (veiligheids)certificering van de accu.

