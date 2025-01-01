Hoeveel kun jij besparen op je energierekening? Scan je huis en doe mee met het Collectief.
Via de online Zonnepanelen Scan bij homeQgo krijg je binnen enkele minuten een persoonlijk advies én 3 voorlopige offertes. Jij kiest welke het beste bij je past. In het advies houdt homeQgo rekening met jouw voorkeuren.
HomeQgo werkt sinds 2018 aan het verduurzamen van woningen. Dat doen ze met een team van experts op het gebied van bouwkunde, technologie en duurzaamheid.
We vinden dat je recht hebt op zonnepanelen op je dak zonder veel gedoe. Daarom hebben we een betrouwbare, goede partner gezocht met dezelfde overtuiging. Dat is homeQgo.
Als een van de voorlopige offertes bevalt, doe je een aanbetaling van €29. Daarna gaat de installateur aan de slag om voor jou binnen 5 werkdagen een definitieve offerte te maken.
Soms is er ook nog een fysieke inspectie aan huis nodig van de installateur.
De aanbetaling van €29 krijg je altijd terug na installatie. Als je niet akkoord gaat met de offerte storten we de aanbetaling natuurlijk terug.
Als je akkoord gaat met de definitieve offerte van de installateur, kies je samen met de installateur een datum voor de installatie. We proberen alle installaties natuurlijk zo snel mogelijk af te ronden. Dat is binnen 8 tot 16 weken na akkoord op de definitieve offerte.
Speciaal voor leden van de Consumentenbond is er een ledenvoordeel. Je ontvangt naast zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit en deskundige installatie ook nog €150 ledenkorting.
Het Zonnepanelen Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Als lid van de Consumentenbond ontvang je het voordeel van een Consumentenbond Collectief. Dat betekent eerlijke voorwaarden, scherpe prijzen en ledenvoordeel.
Nog geen lid? Geen probleem. Als het advies voor je woning bevalt, dan vragen we je om lid te worden van de Consumentenbond. Het lidmaatschap start als de panelen op je dak liggen en je zelf stroom opwekt. Het lidmaatschap is de eerste 3 maanden gratis, daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar.
Ga je niet akkoord met de offerte, dan word je ook geen lid van de Consumentenbond. Wel zo eerlijk toch.
Onze collectieven hebben altijd eerlijke voorwaarden en een scherpe prijs. Samen met homeQgo en hun netwerk van gecertificeerde installateurs wordt alles voor je geregeld. Het aanbod, de offerte en deskundige installatie. Jij hoeft dus niets uit te zoeken.
Het Zonnepanelen Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Nog geen lid? Geen probleem. Als de panelen op je dak liggen en je zelf stroom opwekt, krijg je 3 maanden gratis ons Basislidmaatschap als je nog niet eerder lid bent geweest. Daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar. Wel zo eerlijk toch.