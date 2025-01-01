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Zonnepanelen Collectief

Hoeveel kun jij besparen op je energierekening? Scan je huis en doe mee met het Collectief.

  • Eerlijke offertes
  • Deskundig advies en installatie
  • €150 ledenkorting
Scan mijn huis

Gratis Zonnepanelen Scan. Je zit nergens aan vast

Zonnepanelen Scan

Geen zin in gedoe? Kies dan voor een goede installateur via het Zonnepanelen Collectief. Scan je huis en bekijk hoeveel jij kunt besparen met zonnepanelen.

Vul eerst je gegevens in

Ben je lid? Gebruik dan het e-mailadres dat hoort bij je lidmaatschap.

De Zonnepanelen Scan is een dienst van onze partner homeQgo. Als je de scan start, geef je toestemming om bovenstaande gegevens ook met homeQgo te delen. Zij gebruiken deze alleen voor de scan, versturen van offertes en uitkeren van de cashback. Lees de privacyverklaringen van homeQgo en de Consumentenbond.

Gratis scan. Je zit nergens aan vast.

Hoe werkt het?

  1. 1. Offerte aanvragen

    Via de online Zonnepanelen Scan bij homeQgo krijg je binnen enkele minuten een persoonlijk advies én 3 voorlopige offertes. Jij kiest welke het beste bij je past. In het advies houdt homeQgo rekening met jouw voorkeuren.

    HomeQgo werkt sinds 2018 aan het verduurzamen van woningen. Dat doen ze met een team van experts op het gebied van bouwkunde, technologie en duurzaamheid.

    We vinden dat je recht hebt op zonnepanelen op je dak zonder veel gedoe. Daarom hebben we een betrouwbare, goede partner gezocht met dezelfde overtuiging. Dat is homeQgo.

     

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  2. 2. Aanbetaling & Definitieve offerte

    Als een van de voorlopige offertes bevalt, doe je een aanbetaling van €29. Daarna gaat de installateur aan de slag om voor jou binnen 5 werkdagen een definitieve offerte te maken.

    Soms is er ook nog een fysieke inspectie aan huis nodig van de installateur.

    De aanbetaling van €29 krijg je altijd terug na installatie. Als je niet akkoord gaat met de offerte storten we de aanbetaling natuurlijk terug.

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  3. 3. Installatie & Ledenkorting

    Als je akkoord gaat met de definitieve offerte van de installateur, kies je samen met de installateur een datum voor de installatie. We proberen alle installaties natuurlijk zo snel mogelijk af te ronden. Dat is binnen 8 tot 16 weken na akkoord op de definitieve offerte.

    Ledenkorting

    Speciaal voor leden van de Consumentenbond is er een ledenvoordeel. Je ontvangt naast zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit en deskundige installatie ook nog €150 ledenkorting.

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  4. 4. Nog geen lid? Geen probleem

    Het Zonnepanelen Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Als lid van de Consumentenbond ontvang je het voordeel van een Consumentenbond Collectief. Dat  betekent eerlijke voorwaarden, scherpe prijzen en ledenvoordeel.

    Nog geen lid? Geen probleem. Als het advies voor je woning bevalt, dan vragen we je om lid te worden van de Consumentenbond. Het lidmaatschap start als de panelen op je dak liggen en je zelf stroom opwekt. Het lidmaatschap is de eerste 3 maanden gratis, daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar.

    Ga je niet akkoord met de offerte, dan word je ook geen lid van de Consumentenbond. Wel zo eerlijk toch.

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  • Eerlijk is eerlijk

    Samen zorgen we voor de beste deals

    Onze collectieven hebben altijd eerlijke voorwaarden en een scherpe prijs. Samen met homeQgo en hun netwerk van gecertificeerde installateurs wordt alles voor je geregeld. Het aanbod, de offerte en deskundige installatie. Jij hoeft dus niets uit te zoeken.

    Speciaal voor leden

    Het Zonnepanelen Collectief is speciaal voor leden van de Consumentenbond. Nog geen lid? Geen probleem. Als de panelen op je dak liggen en je zelf stroom opwekt, krijg je 3 maanden gratis ons Basislidmaatschap als je nog niet eerder lid bent geweest. Daarna betaal je €3,50 per maand. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar. Wel zo eerlijk toch.

Veelgestelde vragen