Mogelijkheden zonnepanelen niet op eigen dak

Heb je een huurhuis? Dan is de informatie op deze pagina zeker relevant voor je. We hebben ook informatie over zonnepanelen op het (al dan niet gemeenschappelijke) dak van je huurwoning.

Kopen zonnepanelen binnen postcoderoos

Bij deze optie koop je zonnepanelen die niet op je eigen dak, maar ergens binnen de omliggende postcodes geïnstalleerd worden. Je wordt lid van een coöperatie, om te kunnen profiteren van het belastingvoordeel van de Postcoderoosregeling. Je kunt direct lid worden van een coöperatie of zelf betrokken zijn bij het opzetten ervan. Maar je kunt ook klant van een bedrijf worden dat een coöperatie heeft georganiseerd, waarna je automatisch lid wordt.

Voorbeelden

Zon op Nederland; honderden kleine coöperaties. Een goed overzicht vind je bij HIER opgewekt. Het gemeentelijke energieloket kan ook een ingang zijn.

Voordelen

Deelnemen is vaak al mogelijk vanaf 1 zonnepaneel; vanwege de schaalgrootte heb je bij weinig panelen niet het nadeel van relatief hogere installatiekosten. Later kun je makkelijk panelen bijkopen, al dan niet van hetzelfde dak of uit hetzelfde park.

Ook mogelijk voor wie al zonnepanelen op het eigen dak heeft, maar niet genoeg om z’n hele stroomverbruik te compenseren. Je kunt aanvullen tot je jaarverbruik met deelname aan een postcoderoosproject.

Ook mogelijk voor huurders (behalve als je huurt inclusief energie), zonder toestemming van je eigen huiseigenaar.

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt de coöperatie een vergoeding van meewerkende energieleveranciers. Met de vergoeding kunnen weer nieuwe projecten opgestart worden. Bij Zon op Nederland geldt dit voor klanten van Engie, Greenchoice, om | nieuwe energie en Qurrent.

Nadelen

Als je gaat verhuizen kun je daarna niet meer van het belastingvoordeel profiteren.

Voor een goede afhandeling is medewerking van je energieleverancier nodig. Nog niet alle energieleveranciers werken mee. Om administratieve redenen zal het vaak nodig/wenselijk zijn dat alle leden van de coöperatie klant zijn bij dezelfde energieleverancier.

Let op

Er kunnen maandelijkse of jaarlijkse kosten zijn voor administratie, onderhoud, verzekeringen. Informeer goed of deze kosten van tevoren vastliggen of jaarlijks bepaald worden.

Soms zit je vast aan een energieleverancier; overstappen wordt in veel gevallen lastiger.

Hoe minder stroom je jaarlijks nog netto verbruikt, hoe belangrijker de hoogte is van het vastrecht stroomlevering of de vaste leveringskosten van je energieleverancier. Sommige leveranciers richten zich op klanten met zonnepanelen en moeten het voor hun inkomsten vooral van een hoger vastrecht hebben.

De contractduur wisselt. In veel gevallen ben je permanent eigenaar van de zonnepanelen, dus tot ze het niet meer doen, ook al duurt dat 35 jaar. In andere gevallen heb je een eigendomscontract voor een bepaald aantal jaren. Daarna moet je weer nieuwe panelen kopen om van de opgewekte stroom te profiteren.

De postcoderoosregeling garandeert het belastingvoordeel voor een periode van 15 jaar, maar belastingtarieven (en dus het relatieve voordeel) kunnen wijzigen.

Het is niet altijd mogelijk de deelname voortijdig op een gunstige manier te beëindigen of de panelen door te verkopen. Natuurlijk geldt ook voor zonnepanelen op je eigen dak dat je ze niet laat installeren met het idee ze binnen een paar jaar weer te kunnen verkopen.

Probeer altijd te achterhalen welk merk en type panelen en omvormers geplaatst worden van jouw geld en welke garanties er gelden.

Kijk goed wie verantwoordelijk is voor het aanspreken van fabrikanten of leveranciers op garantie, als er wat mis gaat.

Informeer naar de samenstelling van het bestuur van de coöperatie waarvan je lid wordt. Misschien wil je zelf actief worden in het bestuur.

Het informeren van consumenten over een postcoderoosproject valt onder de Wet financieel toezicht. HIER opgewekt legt uit wat dat betekent, zodat je kunt nagaan of een coöperatie zorgvuldig te werk gaat en bijvoorbeeld het voorbeeldformat van de AFM gebruikt.

Vaak moeten er eerst voldoende deelnemers zijn voor een project doorgaat. Het kan dus zijn dat je je inschrijft, of geld inlegt, in een project dat niet doorgaat. Dan krijg je je geld weer terug.

Kopen zonnepanelen buiten postcoderoos

Ook bij deze optie koop je zonnepanelen die elders geïnstalleerd worden, maar niet in je directe omgeving. Daardoor kun je niet profiteren van het belastingvoordeel van de Postcoderoosregeling.

Voorbeelden

Energieleverancier Vrijopnaam.

Voordelen

Deelnemen is vaak al mogelijk vanaf 1 zonnepaneel; vanwege de schaalgrootte heb je bij weinig panelen niet het nadeel van relatief hogere installatiekosten. Later kun je makkelijk panelen bijkopen, al dan niet van hetzelfde dak of uit hetzelfde park.

Er hoeft geen project in de directe woonomgeving te zijn om toch te kunnen profiteren van zonne-energie.

Ook mogelijk voor wie al zonnepanelen op het eigen dak heeft; omdat je bij deze optie niet saldeert (ook niet via de postcoderoos) is het aantal zonnepanelen in principe onbeperkt. Vaak geldt wel een maximum per adres.

Ook mogelijk voor huurders (behalve als je huurt inclusief energie), zonder toestemming van je eigen huiseigenaar.

Geen gedoe bij verhuizing, de panelen 'verhuizen met je mee'.

Nadelen

Soms zit je vast aan een energieleverancier, soms is er alleen medewerking van je energieleverancier nodig. Nog niet alle energieleveranciers werken mee.

Het financiële voordeel zal vaak wat lager zijn dan bij deelname aan een postcoderoosproject. Want je krijgt geen energiebelasting terug over de opgewekte stroom. Door schaalgrootte kunnen de panelen wel goedkoper zijn.

Let op

Bij aankoop van zonnepanelen buiten de postcoderoos hangt het niet af van de ontwikkeling van de wetgeving rond salderen hoeveel je opbrengst op langere termijn zal zijn. Maar des te meer van de ontwikkeling van de energieprijs! Kijk daarom altijd goed van welke energieprijs(ontwikkeling) de aanbieder uitgaat bij het voorrekenen van je te verwachten opbrengsten.

Kijk daarom altijd goed van welke energieprijs(ontwikkeling) de aanbieder uitgaat bij het voorrekenen van je te verwachten opbrengsten. Soms krijg je de werkelijke opbrengst in kWh van de panelen vergoed, soms een vast bedrag of gegarandeerd (minimum) aantal kWh per jaar.

Investeren in zonnepanelen zonder te kopen

Dit is een heel andere constructie: je wordt geen eigenaar van zonnepanelen, maar van een soort obligaties waarvan de opbrengst gebruikt wordt om een zonnepark aan te leggen. Eigenlijk gaat het hier om ‘crowdfunding’. Afhankelijk van de aanbieder krijg je aan het eind van een vooraf bepaalde looptijd je inleg terug. In de tussentijd krijg je opbrengsten uit de stroomopwekking door de zonnepanelen, of een vaste rente. En je hebt dus bijgedragen aan het tot stand komen van een zonnepark of een ander project voor duurzame energie.

Voorbeelden

ZonnepanelenDelen, Greencrowd en Duurzaaminvesteren.nl.

Voordelen

Het minimumbedrag om deel te nemen is vaak klein, bijvoorbeeld €25 voor een ‘ZonneDeel’ bij Zonnepanelendelen.nl. En deelname is al mogelijk vanaf 1 zonnepaneel. Vanwege de schaalgrootte heb je bij weinig panelen niet het nadeel van relatief hogere installatiekosten. Later kun je makkelijk panelen bijkopen, al dan niet van hetzelfde dakf uit hetzelfde park.

Er hoeft geen project in de directe woonomgeving te zijn om toch te kunnen profiteren van zonne-energie.

Ook mogelijk voor wie al zonnepanelen op het eigen dak heeft; de opbrengsten staan los van je eigen energieverbruik dus in principe is de grootte van je deelname onbeperkt.

Ook mogelijk voor huurders, zonder toestemming van je eigen huiseigenaar.

Onafhankelijk van je woonplaats, dus verhuizen heeft geen invloed.

Sommige platforms zijn AFM-gereguleerd en maken gebruik van een derdenrekening om je investering veilig te stellen in geval van faillisement.

Nadelen

Ondanks dat het om 'groene investeringen' gaat, gelden ze niet als 'groene belegging' (met bijbehorende vrijstelling van vermogensbelasting) voor de Belastingdienst. Alleen fondsen van bedrijven met een bankvergunning komen daarvoor in aanmerking.

Let op

Voor sommige initiatieven geldt dat ze neerkomen op een vorm van beleggen die nog weinig tot niet gereguleerd is: 'Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.' Deelname, zeker met grotere bedragen, is dan af te raden voor wie niet alle haken, ogen en risico’s goed doorgrondt. Veel crowdfundingsplatforms, waaronder de genoemde voorbeelden, staan overigens wél onder toezicht van de AFM.

'Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.' Deelname, zeker met grotere bedragen, is dan af te raden voor wie niet alle haken, ogen en risico’s goed doorgrondt. Veel crowdfundingsplatforms, waaronder de genoemde voorbeelden, staan overigens wél onder toezicht van de AFM. In sommige gevallen is het mogelijk je inleg kwijt te raken. Verdiep je goed in wie het geld beheert en wat de voorwaarden zijn voor uitkering van rente of teruggaaf van je inleg.

Vaak moeten er eerst voldoende investeerders zijn voor een project doorgaat. Het kan dus zijn dat je inlegt in een project dat niet doorgaat. Dan krijg je je geld weer terug. Soms betaal je pas op het moment dat het project waarin je investeert echt doorgaat.

Stroom kopen van andermans zonnepanelen

In dit geval kies je bij een energieleverancier voor stroomlevering uit duurzame Nederlandse bronnen, zoals zonneparken. Of zelfs stroom van zonnepanelen op daken van andere consumenten. Als je je eigen zonnepanelen hebt, kun je de (overtollige) stroom daarvan ook verkopen aan andere huishoudens via de energieleverancier. Een soort energiemarktplaats dus.

Voorbeelden

Vandebron, Powerpeers en Opgewekt voor Elkaar (Engie).

Voordelen

Er hoeft geen project in de directe woonomgeving te zijn om toch te kunnen profiteren van zonne-energie.

Wie al zonnepanelen op het eigen dak heeft, kan er een klein extraatje mee verdienen als de vergoeding binnen de ‘marktplaats’ hoger is dan de terugleververgoeding bij andere stroomleveranciers.

Ook mogelijk voor huurders, zonder toestemming van je eigen huiseigenaar.

Onafhankelijk van je woonplaats, dus verhuizen heeft geen invloed.

Nadelen

Gekoppeld aan een bepaalde energieleverancier, bij overstappen houdt het op.

Let op

Soms wordt de suggestie gewekt dat zowel de afnemer van de zonnestroom als de eigenaar van de zonnepanelen extra groen bezig zijn. Terwijl elke kWh maar 1 keer groen opgewekt kan worden. Lever je via zo’n ‘marktplaats’ meer zonnestroom aan andere consumenten dan alleen je jaarlijkse overschot dat je zelf toch niet gebruikt, dan verbruik je zelf per saldo weer extra andere stroom. En of die even ‘groen’ is hangt nogal af van het verdere (inkoop)beleid van je energieleverancier.

Lees ook: