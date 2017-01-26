Mogelijkheden zonnepanelen niet op eigen dak

Wat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)?

Deze Subsidieregeling Coöperatieve energieopwekking (SCE) stimuleert het oprichten van een coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) om samen met buurtgenoten stroom op te wekken via een (mini) zonnepark.

Wat zijn de voorwaarden van SCE?

Voorwaarde is dat je met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) vormt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is de minimale investering best groot. De zonne-installatie moet namelijk minimaal 1 lid per 5 kWp vermogen hebben. Dit komt neer op een investering van 12 tot 14 zonnepanelen per deelnemend lid.

Huurders kunnen ook meedoen met een cooperatie. Je hebt geen toestemming nodig van de verhuurder om zonnepanelen te plaatsen.

De postcoderoos

Het is ook belangrijk dat de zonnepanelen worden geïnstalleerd op een dak bij jou in de buurt. In de zogenaamde postcoderoos. Want om een project te starten of mee te doen aan een project in jouw buurt, moet je daar ook wonen. Iedereen die in hetzelfde of een aangrenzend postcodegebied woont kan meedoen.

Meedoen met een bestaand project

Op Energie Samen kun je checken of er in jouw buurt een energiecoöperatie is waarvan je lid kunt worden. Zodra een nieuw project voor duurzame energie start, kun je meedoen. Je koopt dan bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen die op een dak in jouw buurt liggen. Zoals op een school of een groot gebouw.

Meedoen met een cooperatie kan natuurlijk ook als je zelf al zonnepanelen hebt. Maar bijvoorbeeld niet genoeg opwekt om al je stroomverbruik te dekken.

Voordeel zonne-coöperatie

Je kunt vaak korting krijgen omdat je een flinke hoeveelheid zonnepanelen koopt en laat installeren.

Nadeel zonne-coöperatie

Als je samen met de buurt een project opzet, zit daar best wat werk aan vast. Zeker voor een kleinere zonne-coöperatie. Wel kun je daar hulp bij krijgen. Bijvoorbeeld via Zon op Nederland.

Waar moet je op letten bij een zonne-coöperatie?