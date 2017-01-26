Mogelijkheden zonnepanelen niet op eigen dak

Wat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)?
Deze Subsidieregeling Coöperatieve energieopwekking (SCE) stimuleert het oprichten van een coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) om samen met buurtgenoten stroom op te wekken via een (mini) zonnepark.
Wat zijn de voorwaarden van SCE?
Voorwaarde is dat je met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) vormt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is de minimale investering best groot. De zonne-installatie moet namelijk minimaal 1 lid per 5 kWp vermogen hebben. Dit komt neer op een investering van 12 tot 14 zonnepanelen per deelnemend lid.
Huurders kunnen ook meedoen met een cooperatie. Je hebt geen toestemming nodig van de verhuurder om zonnepanelen te plaatsen.
De postcoderoos
Het is ook belangrijk dat de zonnepanelen worden geïnstalleerd op een dak bij jou in de buurt. In de zogenaamde postcoderoos. Want om een project te starten of mee te doen aan een project in jouw buurt, moet je daar ook wonen. Iedereen die in hetzelfde of een aangrenzend postcodegebied woont kan meedoen.
Meedoen met een bestaand project
Op Energie Samen kun je checken of er in jouw buurt een energiecoöperatie is waarvan je lid kunt worden. Zodra een nieuw project voor duurzame energie start, kun je meedoen. Je koopt dan bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen die op een dak in jouw buurt liggen. Zoals op een school of een groot gebouw.
Meedoen met een cooperatie kan natuurlijk ook als je zelf al zonnepanelen hebt. Maar bijvoorbeeld niet genoeg opwekt om al je stroomverbruik te dekken.
Voordeel zonne-coöperatie
Je kunt vaak korting krijgen omdat je een flinke hoeveelheid zonnepanelen koopt en laat installeren.
Nadeel zonne-coöperatie
Als je samen met de buurt een project opzet, zit daar best wat werk aan vast. Zeker voor een kleinere zonne-coöperatie. Wel kun je daar hulp bij krijgen. Bijvoorbeeld via Zon op Nederland.
Waar moet je op letten bij een zonne-coöperatie?
- Zijn er genoeg deelnemers?
Vaak moeten er eerst voldoende deelnemers zijn voor een project doorgaat. Het kan dus zijn dat je je inschrijft, of geld inlegt in een project dat niet doorgaat. Dan krijg je je geld weer terug.
- Aanvraagperiode
De SCE opent elk jaar voor aanvragen. Het startmoment verschilt. In 2025 opent de SCE waarschijnlijk al in januari. Meestal duurt de aanvraagperiode ten minste 6 maanden.
- Basisbedrag staat vast voor 15 jaar
De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) bepaalt elk jaar een basisbedrag, dat voor toegekende aanvragen 15 jaar vaststaat. De subsidie is het verschil tussen de marktprijs per kWh en het basisbedrag.
- Marktprijs en subsidie
Bij een lage marktprijs krijg je meer subsidie en bij een hoge marktprijs minder. Dan verdien je al meer aan je opgewekte stroom, dus hoeft de overheid minder bij te springen.
- Vaste kosten
Er kunnen maandelijkse of jaarlijkse kosten zijn voor administratie, onderhoud en verzekeringen. Informeer goed of deze kosten van tevoren vastliggen of jaarlijks bepaald worden.
- Stoppen is niet altijd mogelijk
Je kunt niet altijd de deelname in een coöperatie gunstig eerder beëindigen of zonnepanelen doorverkopen. Natuurlijk geldt ook voor zonnepanelen op je eigen dak dat je ze niet laat installeren met het idee ze binnen een paar jaar weer te verkopen.
- Kwaliteit van de producten
Probeer altijd te achterhalen welk merk en type panelen en omvormers geplaatst worden van jouw geld en welke garanties er gelden.
- Bestuur en aanspreekpunt coöperatie
Kijk goed wie verantwoordelijk is voor het aanspreken van fabrikanten of leveranciers op garantie, als er wat mis gaat.
Informeer naar de samenstelling van het bestuur van de coöperatie waarvan je lid wordt. Misschien wil je zelf actief worden in het bestuur.