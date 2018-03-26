Zonneboiler kopen: waar moet je op letten?

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler gebruikt zonlicht om water te verwarmen. Op je dak ligt een zonnecollector die het zonlicht opvangt. De zonnecollector is aangesloten op een buizensysteem met een vloeistof. Dat systeem is verbonden met een voorraadvat.

Voor- en nadelen van zonneboilers

Zonneboilers gebruiken de warmte van de zon om water te verwarmen. Daardoor verbruik je minder energie voor warm water. Ze worden vaak gecombineerd met bestaande verwarmingssystemen.

Voordelen van zonneboilers

Een zonneboiler bespaart op energiekosten omdat je een groot deel van het warme water zonder gas of stroom opwekt. Na de installatie heb je weinig onderhoud en de zonneboiler gaat lang mee. Zo verdien je de investering op termijn terug.

Nadelen van zonneboilers

Een zonneboiler is niet goedkoop. Je hebt ook genoeg dakoppervlak nodig dat goed op de zon ligt. In de winter levert de boiler minder warmte. Dan is extra verwarming nodig. De installatie is soms lastig in oudere huizen.

Veelgestelde vragen over zonneboilers

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonnecollector laat je plaatsen op het dak van de woning. De zonnecollector wordt aangesloten op een buizenstelsel met daarin een vloeistof.

Met de opgevangen zonne-energie verwarmt de zonnecollector de vloeistof. De vloeistof transporteert de warmte door het buizenstelsel naar een voorraadvat (boiler). Daar geven de buizen hun warmte af aan het kraanwater. Nu heb je warm kraanwater, gemaakt door de zon.

Het voorraadvat kun je aansluiten op een cv-ketel, die het water uit het vat zo nodig extra verwarmt tot minstens 60 graden. Je hoeft daarom nooit bang te zijn om onder een koude douche te staan. Bovendien krijgt de legionellabacterie hierdoor geen kans. Je kunt de zonnecollector ook met een (hybride) warmtepomp combineren.

Is een zonneboiler interessant voor mij?

Als je al zonnepanelen hebt en er is nog plaats op je dak, dan kan een zonneboiler een goede aanvulling zijn. Hoe rendabel een zonneboiler financieel is, hangt vooral af van je warmwaterverbruik.

Met een zonneboiler bespaar je zo'n 40% van de kosten voor warm water. De besparing is alleen maar groter als je nu nog een elektrische boiler hebt.

Afschaffing salderingsregeling

Zonnepanelen verdien je eerder terug dan een zonneboiler omdat je een vergoeding krijgt voor de stroom die je teruglevert. Maar de terugverdientijd van zonnepanelen is langer geworden. Dat komt door terugleverkosten en de geplande afschaffing van de salderingsregeling. Hierdoor kan de zonneboiler een steeds aantrekkelijker alternatief worden.

Kosten en opbrengsten

Zonneboilers zijn niet goedkoop. Wel gaat hij gemiddeld 20 tot 25 jaar mee. De opbrengst van een zonneboiler is gunstiger naarmate het warmwaterverbruik van je huishouden groter is.

Besparing

Een gemiddeld gezin bespaart met een zonneboiler ongeveer 40 tot 50% op het gasverbruik voor warm water. De terugverdientijd is 12 tot 14 jaar. Dit hebben we berekend met de verwachtte gemiddelde gasprijs voor de komende jaren. De onderhoudskosten zijn hierbij ook meegenomen.

Subsidie voor zonneboilers

Wil je een zonneboiler kopen? Dan kun je subsidie krijgen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Je vraagt de subsidie aan nadat je de zonneboiler hebt gekocht en geplaatst. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort zonneboiler. Je krijgt tussen de € 300 en € 1750 terug.

Zonneboiler of warmtepomp?

Een zonneboiler gebruikt zonlicht om water te verwarmen. Hiermee verwarm je vooral warm tapwater. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, bodem of ventilatielucht. Daarmee verwarm je zowel je kraanwater als je huis.

Een zonneboiler werkt het best als er genoeg zon is. Het is een aanvulling op je bestaande installatie. Een warmtepomp vervangt (grotendeels) je cv-ketel. Daardoor gebruik je veel minder gas.

Een zonneboiler is meestal goedkoper om aan te schaffen en makkelijker te installeren. Maar een warmtepomp bespaart meer op je energierekening en verlaagt je CO2-uitstoot sterker.

Zonneboiler met warmtepomp

Door meer zonnnecollectoren op je dak te leggen, kun je een groter deel van je gasverbruik besparen. Dan kun je ook in de winter meer met zonnewarmte douchen.

Maar in de zomer kan je systeem al die extra warmte niet kwijt. Dat is zonde. Je kunt dan beter een (hybride) warmtepomp met je zonneboiler combineren. Zo hoeft je cv-ketel zo min mogelijk bij te springen of heb je helemaal geen ketel meer nodig.

Lees meer over de kosten en opbrengsten van een zonneboiler.

Hoeveel ruimte heb ik nodig?

De zonnecollector is meestal enkele vierkante meters groot en bedekt dus niet het hele dak. De grootte van de collector hangt af van het aantal personen in het huishouden. Bij 4 personen heb je bijvoorbeeld een collector van 3 tot 4 m2. De rest van de ruimte op het dak kun je gebruiken voor zonnepanelen. Zorg wel dat ze niet in elkaars schaduw staan.

Schuin dak

Op een schuin (pannen)dak kunnen collectoren tegen elkaar aanliggen. Per vierkante meter collector is dus ook ongeveer een vierkante meter ruimte nodig.

Plat dak

Op een plat dak moet er wat ruimte tussen de collectoren zijn om te voorkomen dat de schaduw van de voorste collectoren op de achterste valt. Reken dan per vierkante meter collector ongeveer 2,5 m2 dak.

Voorraadvat

Binnen heb je nog ruimte nodig voor het voorraadvat. Afhankelijk van je warmwaterverbruik is dat meestal tussen de 80 en 300 liter groot. Als je nu een elektrische boiler gebruikt, heeft die natuurlijk ook die ruimte nodig.

Compacte systemen

Er zijn ook zonneboilersystemen waarbij je helemaal geen voorraadvat in huis hoeft te hebben. Bij deze zogenaamde compacte zonneboilers zit de watervoorraad onder de collector in/op het dak.

Liggende voorraadvaten

Tenslotte zijn er nog systemen met liggende voorraadvaten, die je achter het knieschot van je schuine dak kunt plaatsen om nuttige woonruimte te besparen.

Soorten zonneboilers

Er zijn allerlei soorten en typen zonneboilers. Voor het Nederlandse klimaat zijn vooral het drukgevuld systeem en het terugloopsysteem belangrijk.

Bij die laatste loopt de transportvloeistof terug in een opslagvat als de zonneboiler niet werkt. Daardoor hoef je geen antivries te gebruiken. Dit is goedkoper in onderhoud dan een drukgevuld systeem. Maar soms moet je daar toch voor kiezen, afhankelijk van de plaats van de collector ten opzichte van het voorraadvat.

Collectoren

Voor op je dak kun je kiezen tussen een vlakke-plaatcollector of een vacuümbuis-collector (afbeelding rechts). Die laatste is duurder, maar werkt beter bij bewolking of laagstaande zon. Met dat type verleng je het deel van het jaar waarin je vooral met zonnewarmte kunt douchen.

PVT-systemen

Tenslotte zijn er zogenaamde PVT-systemen, die tegelijk stroom opwekken en warm water of warmte produceren.

Plaats van de collector

De zonnecollectoren moet je zo richten dat ze zoveel en zo lang mogelijk zonlicht opvangen. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de bewegingen van de zon in een etmaal. Maar ook met de stand van de zon door de seizoenen heen. In de winter staat de zon veel lager dan in de zomer.

Je haalt het meeste uit een zonnecollector als deze gericht is op het:

Zuidwesten

Zuiden

Zuidoosten

Kies de hoek met een horizontaal vlak tussen de 20 en 60 graden. De meeste schuine daken die niet op het noorden liggen zijn dus heel geschikt. Hoewel een zonnecollector ook nog werkt als het bewolkt is, moet je wel proberen te voorkomen dat je collector vaak in de schaduw ligt.

Vóór de koop en installatie

Let op de volgende punten als je een zonneboiler wilt aanschaffen.

Laat je zonneboiler installeren door een vakman. Via Centraal Register Techniek vind je gecertificeerde installateurs.

Vraag uitgebreid advies aan een installateur. Bijvoorbeeld over wat voor type je het beste kunt kiezen.

Stem de grootte van het voorraadvat af op het aantal personen in je huishouden en hun douchebehoefte. Heb je een te kleine zonnecollector, dan moet de cv-ketel te vaak bijspringen. Heb je een te grote zonnecollector, dan investeer je onnodig veel geld.

De cv-ketel moet voorzien zijn van het keurmerk Gaskeur-NZ. Dat hebben de meeste hr-combiketels tegenwoordig. Is dit bij jouw ketel niet het geval? Er bestaan speciale aansluitsets om het toch mogelijk te maken.

Er is een subsidie beschikbaar voor kopers van een zonneboiler.

Vergunning nodig?

Het is meestal niet nodig om voor zonnecollectoren een bouwvergunning aan te vragen. Maar de installatie moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen:

De collectoren mogen niet uitsteken en op een plat dak niet te dicht bij de rand staan.

Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mag je meestal geen collectoren plaatsen. In ieder geval niet als ze zichtbaar zijn.

De gemeente kan je vertellen of er voor jouw woning bijzondere voorwaarden gelden.