Zonneboiler kopen: waar moet je op letten?

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonnecollector laat je plaatsen op het dak van de woning. De zonnecollector wordt aangesloten op een buizenstelsel met daarin een vloeistof.

Met de opgevangen zonne-energie verwarmt de zonnecollector de vloeistof.

De vloeistof transporteert de warmte door het buizenstelsel naar een voorraadvat (boiler). Daar geven de buizen hun warmte af aan het kraanwater. Nu heb je warm kraanwater, gemaakt door de zon!

Het voorraadvat kun je aansluiten op een cv-ketel (met het Gaskeur NZ-label), die het water uit het vat zo nodig extra verwarmt tot minstens 60 graden. Je hoeft daarom nooit bang te zijn om onder een koude douche te komen staan. Bovendien krijgt de legionellabacterie hierdoor geen kans. Je kunt de zonnecollector ook met een (hybride) warmtepomp combineren.

Is een zonneboiler interessant voor mij?

Met een zonneboiler bespaar je op je gasrekening. Doordat je minder CO 2 uitstoot, lever je ook een bijdrage aan het verminderen van de klimaatverandering. De besparing op je energierekening is alleen maar groter als je nu nog een elektrische boiler hebt.

Omdat we minder aardgas moeten gaan gebruiken, zal de gasprijs in de komende jaren zeer waarschijnlijk verder stijgen. Daardoor verdien je een zonneboiler sneller terug.

Ook de combinatie met een (hybride) warmtepomp maakt een zonneboiler extra interessant, omdat je dan zowel voor verwarming als voor warm water op gas kunt besparen.

Als je al zonnepanelen (die elektriciteit opwekken) op je dak hebt liggen en er is nog plaats, dan kan een zonneboiler een prima tweede stap zijn. Omdat je de stroom van zonnepanelen teruglevert aan het net en daarvoor een vergoeding krijgt, verdien je zonnepanelen eerder terug dan een zonneboiler. Hoe rendabel een zonneboiler financieel is hangt vooral af van je warmwaterverbruik. Met PVT-panelen kun je stroom opwekken en warm water maken combineren.

Kosten en opbrengsten

De zonneboilers in onze test van 2016 kosten tussen de €2000 en €3500 en gaan zo'n 25 jaar mee. Daarbij komen nog kosten voor onder andere installatie en onderhoud.

Qua opbrengst is een zonneboiler gunstiger naarmate het warmwaterverbruik van je huishouden groter is. Een gemiddeld gezin van 4 personen bespaart met een zonneboiler ongeveer de helft van het gasverbruik voor warm water. Dit komt neer op ongeveer €150 per jaar. Dat is gerekend met de energieprijzen van 2019. De komende jaren zal aardgas duurder worden en daardoor de besparing met een zonneboiler groter.

Een groter deel van je gasverbruik besparen kan ook, door meer zonnnecollectoren op je dak te leggen. Dan kun je ook in de winter meer met zonnewarmte douchen. Maar in de zomer kan je systeem al die extra warmte niet kwijt, dat is zonde. Dan kun je beter een (hybride) warmtepomp met je zonneboiler combineren. Zo hoeft je cv-ketel zo min mogelijk bij te springen of heb je helemaal geen ketel meer nodig.

Vanaf 2016 stelt de overheid de ISDE-subsidie beschikbaar. Deze subsidie is per 2017 fors verhoogd. Iedereen die een zonneboiler-systeem wil plaatsen, kan deze subsidie aanvragen. De overheid heeft een apparatenlijst voor zonneboilers opgesteld. De zonneboilers op die lijst komen in aanmerking voor subsidie. De lijst wordt continu bijgewerkt en hierin staat het subsidiebedrag per type zonneboiler.

Lees meer over de kosten en opbrengsten van een zonneboiler.

Hoeveel ruimte heb ik nodig?

De zonnecollector is meestal enkele vierkante meters groot en bedekt dus niet het hele dak, zoals soms wel het geval is bij zonnepanelen. De grootte van de collector hangt af van het aantal personen in het huishouden. Bij 4 personen heb je bijvoorbeeld een collector van 3 tot 4 m2. De rest van de ruimte op het dak zou je kunnen gebruiken voor zonnepanelen. Let wel weer op dat ze niet in elkaars schaduw staan.

Op een schuin (pannen)dak kunnen collectoren tegen elkaar aanliggen. Per vierkante meter collector is dus ook ongeveer een vierkante meter ruimte nodig. Op een plat dak moet er wat ruimte tussen de collectoren in zitten om te voorkomen dat de schaduw van de voorste collectoren op de achterste valt. Reken dan per vierkante meter collector ongeveer 2,5 m2 dak.

Binnen heb je nog ruimte nodig voor het voorraadvat. Afhankelijk van je warmwaterverbruik is dat meestal tussen de 80 en 300 liter groot. Als je nu een elektrische boiler gebruikt, heeft die natuurlijk ook die ruimte nodig. Maar er zijn ook zonneboilersystemen waarbij je helemaal geen voorraadvat in huis hoeft te hebben. Bij deze zogenaamde compacte zonneboilers zit de watervoorraad onder de collector in/op het dak.

Tenslotte zijn er nog systemen met liggende voorraadvaten, die je achter het knieschot van je schuine dak kunt plaatsen om nuttige woonruimte te besparen.

Soorten zonneboilers

Er zijn allerlei soorten en typen zonneboilers. Voor het Nederlandse klimaat zijn vooral het drukgevuld systeem en het terugloopsysteem belangrijk. Bij die laatste loopt de transportvloeistof terug in een opslagvat als de zonneboiler niet in werking is, waardoor je geen antivries hoeft te gebruiken. Daardoor is het goedkoper in onderhoud dan een drukgevuld systeem. Maar soms moet je daar toch voor kiezen, afhankelijk van de plaats van de collector ten opzichte van het voorraadvat.

Voor op je dak kun je kiezen tussen een vlakke-plaatcollector of een vacuümbuis-collector (afbeelding rechts). Die laatste is duurder, maar werkt beter bij bewolking of laagstaande zon. Daardoor verleng je met dat type het deel van het jaar waarin je vooral met zonnewarmte kunt douchen.

Tenslotte zijn er zogenaamde PVT-systemen, die tegelijkertijd stroom opwekken en warm water of warmte produceren.

Plaatsing van de collector

De zonnecollectoren moet je zo richten dat ze zoveel en zo lang mogelijk zonlicht opvangen. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de bewegingen van de zon in een etmaal, maar ook met de stand van de zon door de seizoenen heen. In de winter staat de zon veel lager dan in de zomer.

Je haalt het meeste uit een zonnecollector als deze gericht is op het:

zuidwesten;

zuiden;

of zuidoosten.

Kies de hoek met een horizontaal vlak tussen de 20 en 60 graden. De meeste schuine daken die niet op het noorden liggen zijn dus uitstekend geschikt. Hoewel een zonnecollector ook nog werkt als het bewolkt is, moet je wel proberen te voorkomen dat je collector vaak in de schaduw komt te liggen.

Vóór de koop en installatie

Let op de volgende punten als je een zonneboiler wilt aanschaffen.

Laat je zonneboiler installeren door een vakman. Via Qbisnl vind je gecertificeerde installateurs.

Vraag uitgebreid advies aan een installateur. Bijvoorbeeld over wat voor type je het beste kunt kiezen.

Stem de grootte van het voorraadvat af op het aantal personen in je huishouden en hun douchebehoefte. Heb je een te kleine zonnecollector, dan moet de cv-ketel te vaak bijspringen. Heb je een te grote zonnecollector, dan investeer je onnodig veel geld.

De cv-ketel moet voorzien zijn van het keurmerk Gaskeur-NZ, dat hebben de meeste hr-combiketels tegenwoordig. Is dit bij jouw ketel niet het geval? Er bestaan speciale aansluitsets om het toch mogelijk te maken.

Er is een subsidie beschikbaar voor kopers van een zonneboiler.

Vergunning nodig?

Het is meestal niet nodig om voor zonnecollectoren een bouwvergunning aan te vragen. Maar de installatie moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen:

De collectoren mogen niet uitsteken en op een plat dak niet te dicht bij de rand staan.

Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mag je meestal geen collectoren plaatsen. In ieder geval niet als ze zichtbaar zijn.

De gemeente kan je vertellen of er voor jouw woning bijzondere voorwaarden gelden.

Lees ook: