Wil je graag zonnepanelen, is je dak daar ook geschikt voor, maar je banksaldo niet? Zonnepanelen huren kan dan aantrekkelijk lijken. Maar is het dat ook? We keken naar mogelijkheden, voorwaarden en adders onder het gras.

Waarom huren?

Als je zonnepanelen huurt profiteer je vanaf dag 1 van de energie die ze leveren, en dus van een lagere energierekening. Terwijl je niet eerst een flinke investering hoeft te doen. Geld lenen hoeft ook niet, je moet alleen maandelijks huur betalen, dat normaal gesproken lager is dan de maandelijkse opbrengst van de panelen.

Meerdere aanbieders

Er zijn inmiddels meerdere aanbieders die zonnepanelen te huur aanbieden: energieleveranciers als Nuon (ook via installatiebedrijf Feenstra) en Essent, en bedrijven als Zelfstroom, HalloStroom en Solease. Na de vaste huurperiode van meestal 10 jaar kun je de zonnepanelen overnemen.

Dat klinkt helder en best aantrekkelijk, maar het ligt toch wat genuanceerder.

Aanbod bekeken

We bekeken het aanbod en letten daarbij goed op de kleine lettertjes.

Het goede nieuws: over het algemeen zijn de huurvoorwaarden kort en begrijpelijk.

Het slechte nieuws: we vonden vrij veel ongunstige clausules en de maandelijkse kosten liggen niet alleen hoger dan bij kopen met eigen geld, maar ook hoger dan bij financieren met een lening.

Let op! Het gaat in dit artikel om het huren van zonnepanelen die op jouw eigen dak geïnstalleerd worden. Ook als je dak niet geschikt is voor zonnepanelen zijn er mogelijkheden.

Adders onder het gras

We vonden de volgende nadelige voorwaarden, maar niet bij elke aanbieder. Kijk dus zelf goed de voorwaarden na als je een huurcontract overweegt!

Voortijdig het contract opzeggen is vaak een (zeer) dure grap. Vaak moet je alle resterende huurtermijnen voldoen. Soms kun je wel maandelijks opzeggen, maar dan betaal je vaak een forse 'demontagevergoeding' en administratiekosten.

Bij sommige aanbieders is sprake van een contractueel vastgelegde jaarlijkse stijging van de huur (indexatie), ook als de inflatie 0% is. Ook mogen verhuurders soms een rentestijging doorrekenen in de huur. Terwijl jouw opbrengst uit de zonnestroom niet mee zal stijgen.

Meerdere verhuurders hebben in hun algemene voorwaarden staan dat de aanbieder de huurovereenkomst eenzijdig kan wijzigen als wet- en regelgeving (waaronder fiscale regels) veranderen.

Het voordeel op je energierekening, dat tegenover de maandelijkse kosten staat, kan veranderen als de salderingsregeling vervalt. Dit geeft de huurder echter geen recht om zijn huurcontract te ontbinden. Natuurlijk is dit niet specifiek een nadeel voor het huren van zonnepanelen. Ook als je panelen koopt neem je een beslissing voor de lange termijn, waarbij het financiële voordeel op die lange termijn deels afhankelijk is van overheidsbeleid.

Gunstige voorwaarden

Bij sommige aanbieders kun je ook als huurder bij een woningcorporatie zonnepanelen huren. Dan moet die corporatie wel een contract met de panelenverhuurder hebben. De huurprijs van de zonnepanelen wordt verrekend met je huur. Voordeel is dat je geen last hebt van een lange vaste looptijd en een demontagevergoeding als je gaat verhuizen.

Bij verhuizing kun je vaak kiezen uit meeverhuizen van de zonnepanelen (dan betaal je wel voor demontage en montage), het contract over laten nemen door de nieuwe bewoner (moet die dat natuurlijk wel willen) of afkopen en de panelen tweedehands verkopen. Maar de afkoopsom kon wel eens hoger zijn dan de opbrengst van panelen die gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd moeten worden.

Een voordeel van huren: je hoeft je geen zorgen te maken om defecten en garantie op zonnepanelen. De zonnepanelen en omvormer zijn namelijk niet jouw eigendom en de verhuurder is er verantwoordelijk voor dat ze werken. Bij een langlopend huurcontract kun je op deze manier bovendien langer garantie op de goede werking van je systeem hebben dan als je zelf zonnepanelen koopt. Deze rust in je hoofd kost wel geld, zie de kostenvergelijking.

Kostenvergelijking

Als je wél geld op de bank hebt staan maar je afvraagt of zelf kopen of huren uiteindelijk financieel gunstiger is, kunnen we kort zijn: zelf kopen is veel gunstiger. Maar meestal overweeg je huren omdat je de aankoop niet kunt of wilt doen. Dan is een vergelijking met geld lenen zinvoller.

Ga naar de website van de verhuurder en reken uit wat huren kost voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

Rekenvoorbeeld zonnepanelen huren of geld lenen

We huren 12 zonnepanelen. Dit kost €65 per maand.

Bij lenen varieert dit van €46 netto bij een annuïteitenhypotheek met 2,5% rente en maximale bankkosten (na belastingaftrek hypotheekrente) tot €33 bij een energiebespaarlening met een lage rente.

Maar als je het geluk hebt dat jouw gemeente de SVn duurzaamheidslening aanbiedt, kan lenen zelfs nog een stuk goedkoper.

Natuurlijk heb je bij lenen wel, en bij huren niet, te maken met een BKR-registratie.

