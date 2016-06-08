Subsidie zonnepanelen

De terugverdientijd van je investering in zonnepanelen is langer dan een paar jaar geleden. Tot 2027 kun je profiteren van de salderingsregeling. En bij aankoop van zonnepanelen hoef je geen btw te betalen. Daarmee draagt de overheid bij aan de opbrengst van je panelen.

Zonnepanelen ook zonder subsidie financieel interessant

Vanaf 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling. Een paar jaar geleden was terugverdientijd 5 tot 10 jaar. Door het afschaffen wordt dat 15 tot 20 jaar. Dan kun je vaak nog 5 tot 10 jaar ‘gratis’ stroom opwekken, want zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Hoe langer je wacht, hoe minder voordeel je hebt.

Gunstige leningen

Energiebespaarlening

Er zijn nog andere regelingen die je helpen bij energiebesparende investeringen, zoals de Energiebespaarlening. Deze is landelijk beschikbaar, ook voor vve's. Je betaalt geen afsluitkosten. Tot een gezinsinkomen van €60.000 betaal je zelfs geen rente. Ook senioren kunnen deze lening aanvragen.

Duurzaamheidslening

Sommige gemeenten bieden de Duurzaamheidslening aan. Daarbij kun je tegen een rente van 1,7% (augustus 2025) €2.500 tot €25.000 lenen voor isolatie, zonnepanelen of zonneboilers. De gemeente kan aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat je maximaal 75% van het leenbedrag aan zonnepanelen besteedt.

Lokale subsidies

Gemeenten hebben soms regelingen voor inwoners die samen iets willen organiseren voor zonnepanelen, zoals een gezamenlijke inkoop. Soms geldt de subsidie dan niet voor de zonnepanelen, maar wel voor het organiseren van de gezamenlijke actie. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Lees meer over lokale subsidies

Voor zonneboilers voor warm water geldt wél een landelijke subsidieregeling.