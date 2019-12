Subsidie zonnepanelen

Voor zonnepanelen is er geen landelijke aankoopsubsidie. Wel zijn er gemeenten met subsidieregelingen en speciale gunstige leningen. Ook de btw over je investering kun je terugvragen. Dat levert al honderden euro’s op.

Landelijke aankoopsubsidie op zonnepanelen is er al sinds 2013 niet meer. Maar sommige gemeentes hebben eigen regelingen. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk de betaalde btw over aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te krijgen van de Belastingdienst. En natuurlijk is er de salderingsregeling, waarmee de overheid bijdraagt aan de opbrengst van je panelen.

Gemeentelijke subsidie

Op energiesubsidiewijzer.nl staat altijd een actueel overzicht van gemeentelijke regelingen. Je vindt er ook informatie over andere energiesubsidies.

Gemeenten hebben soms ook regelingen die niet als subsidie op de Energiesubsidiewijzer staan, maar bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor inwoners die met een flink aantal buurtgenoten iets willen organiseren rondom zonnepanelen, zoals een gezamenlijke inkoop. Soms geldt de subsidie dan niet voor de zonnepanelen zelf, maar bijvoorbeeld wel voor het organiseren van de gezamenlijke actie. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Veel gemeenten hebben een Energieloket, informeer daar naar de mogelijkheden.

Voor zonneboilers voor warm water geldt wél een landelijke subsidieregeling. Ook zijn daarvoor momenteel meer gemeentelijke subsidieregelingen dan voor zonnepanelen.

Teruggave btw op aanschaf zonnepanelen

Als je zonnepanelen aanschaft, kun je de betaalde btw terugvragen aan de Belastingdienst.

Gunstige leningen

Er zijn nog enkele andere regelingen die je helpen bij energiebesparende investeringen, zoals de Energiebespaarlening. Deze is landelijk beschikbaar, ook voor VvE's. De huidige rente van de Energiebespaarlening is met 1,5% tot 2,3% (afhankelijk van de looptijd) niet hoog. Let wel op: omdat deze lening bedoeld is om energiebesparende maatregelen te stimuleren, mag niet meer dan 75% van de geleende som gebruikt worden voor de aanschaf van zonnepanelen. Je moet dan dus ook nog wat anders aan je huis doen van de lening, bijvoorbeeld dakisolatie.

In sommige gemeenten zijn er nog aantrekkelijkere alternatieven. Deze gemeenten bieden de SVn Duurzaamheidslening aan. Daarbij kun je tegen erg lage rente (augustus 2019: 1,6%) tot wel €25.000 lenen voor isolatie, zonnepanelen of zonneboilers. De looptijd is 10 of 15 jaar, afhankelijk van het bedrag. Boetevrij eerder aflossen kan.

Amsterdammers hebben nog meer geluk. Hun stad biedt de Energielening Amsterdam aan. Met een vaste looptijd van 10 jaar en 0,78% (voor VvE's) of 1,68% (voor particulieren) rente (tarieven 2019) is dit een heel aantrekkelijke vorm van financiering. De rentekosten vallen in het niet bij het voordeel van direct besparen op de energierekening. Het maximumleenbedrag is hier €15.000. Er komt wel 1% aan afsluitkosten bij.

Ook zonder subsidie financieel interessant

Ook zonder subsidie verdien je de aanschaf van zonnepanelen terug door het jaarlijkse voordeel op je energierekening. Na de terugverdientijd van rond 7 jaar (uitgaande van de huidige situatie met salderingsregeling) heb je gratis stroom.

De levensduur van zonnepanelen is erg lang. Over de eerste 25 jaar krijg je meestal garantie op het vermogen van de panelen. De omvormer gaat minder lang mee. Hier zit meestal 5 of 10 jaar garantie op. Vervanging van de omvormer is al meegenomen in onze inschatting van de terugverdientijd. Reserveer wel geld om na een jaar of 10 de omvormer te vervangen. Of kies voor een (betaalde) langere garantietermijn op de omvormer.

