Zonnepanelen: veelgestelde vragen

Moet ik mijn zonnepanelen onderhouden?

Zonnepanelen hoef je niet te onderhouden. Af en toe schoonmaken is wel zinvol.

De omvormer hoef je ook niet te onderhouden. Zorg wel dat hij niet te warm hangt en haal een keer de stofdoek eroverheen. De omvormer zal eerder kapot gaan dan de panelen zelf. Na een jaar of 10 moet je hem misschien een keer vervangen. Maar regulier onderhoud is niet nodig.

Hoe zit het met zonnepanelen voor warm water?

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om warm water te maken. De cv-ketel springt bij op een bewolkte dag. Wij testten ook zonneboilers (ook wel zonnecollectoren genoemd). PVT-panelen zijn zonnepanelen met zonnecollectoren aan de achterkant, die zowel stroom opwekken als warm water. Er zijn ook PVT-panelen waarmee je zelfs een warmtepomp kunt voeden.

Wat zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen op een huurhuis?

Als je schriftelijke toestemming hebt van de verhuurder, kun je zonnepanelen laten installeren. Lees meer over zonnepanelen voor huurders. Je kunt ook in zonnepanelen investeren die niet op je eigen dak komen.

Ik huur van een woningcorporatie, zijn zonnepanelen mogelijk?

Als je bij een corporatie huurt en een gemeenschappelijk dak hebt, kan de woningcorporatie gebruikmaken van een stroomverdeler om de maximale (financiële) opbrengst uit de zonnepanelen te halen voor haar huurders. Lees meer over zonnepanelen voor huurders.

Loont het een Tesla Powerwall of ander accusysteem bij de zonnepanelen aan te schaffen?

Lees ons advies over een thuisaccu/thuisbatterij. Lees ook de blogs van Maarten Staats en Marcel van der Steen over dit onderwerp.

Moet ik mijn zonnepanelen schoonhouden?

Als je er bij kunt, is het een goed idee om ze eens per 1 à 3 jaar extra te reinigen met een spons en lauwwarm water. Gebruik in ieder geval géén schoonmaakmiddelen of een schurende borstel als je je zonnepanelen wilt schoonmaken.

Moeten zonnepanelen geaard worden?

Het is niet nodig om een bliksemafleider te installeren bij je zonnepanelen. Je zonnepalen bij het installeren laten aarden is wél nodig.

Hoe zit het met een VvE en zonnepanelen?

Wie een gemeenschappelijk dak heeft, bijvoorbeeld omdat hij in een appartementencomplex woont, kan met de Vereniging van Eigenaars (VvE) zonnepanelen laten plaatsen. Of met toestemming van de VvE zelf investeren in zonnepanelen op het gezamenlijke dak. Een en ander is wel wat ingewikkelder dan voor een particuliere huiseigenaar of bewoner van een huurwoning met eigen dak. Vereniging Eigen Huis heeft hier meer informatie over.

Zorgen zonnepanelen voor een noodvoorziening bij stroomstoring?

Het zou mooi zijn als de door zonnepanelen opgewekte energie kan worden gebruikt tijdens een stroomstoring. Helaas is dat niet het geval. Om de zonnepanelen stroom te laten leveren moet de omvormer altijd blijven werken. Zonder netspanning schakelt deze echter af. Bij stroomuitval werken je zonnepanelen dus ook niet meer. Met een speciale omvormer, gekoppeld aan een kostbaar accupakket, is het wel mogelijk om onafhankelijk van het net te worden, maar dit is in Nederland bepaald niet rendabel. Voor bijvoorbeeld op de volkstuin, waar geen stroomaansluiting is, zijn er wel kleine zonne-energiesystemen met accu te koop. Lees ons advies over een thuisaccu/thuisbatterij. En natuurlijk zijn er kleine, vaak opvouwbare, zonnestroomopladers waarmee je in ieder geval zonder werkend stopcontact in de buurt je telefoon of laptop kunt opladen.

Gaat de opbrengst van zonnepanelen naarmate ze ouder worden achteruit?

Zonnepanelen verouderen heel langzaam. De opbrengst bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht zal na enkele jaren met zo'n 0,5% (een half procent) per jaar achteruit gaan. Maar bij veel systemen is zelfs zo'n langzame achteruitgang niet waargenomen. Fabrikanten geven op niet-defecte zonnepanelen normaal gesproken een vermogensgarantie dat deze na 20 of 25 jaar nog minstens 80% van het vermogen in nieuwstaat hebben. Sommige fabrikanten zijn nog zekerder van hun zaak en beloven hogere percentages of langere periodes.

Als er defecten ontstaan, of de panelen al vanaf de productie of het transport verborgen gebreken kennen, kan er vrij plotseling sprake zijn van een grotere achteruitgang. Dan is het zaak om te kijken of dit onder de productgarantie valt.

Hoe belangrijk is het aantal zonuren?

Zonnepanelen produceren ook stroom bij bewolkt weer, maar wel veel minder dan als de zon schijnt. Hoewel het dus eigenlijk om de jaarlijkse ‘instraling’ (totaal aan daglicht) gaat, is het gemiddelde aantal zonuren van een regio wel een indicatie van de opbrengst. In het westen van Nederland is er gemiddeld een iets hoger aantal zonuren dan in het oosten, en ook zijn de zomers er wat koeler, wat gunstig is voor de opbrengst (panelen produceren minder stroom naarmate ze warmer zijn). Maar de verschillen binnen Nederland zijn vrij klein. Er is natuurlijk ook variatie in de tijd, door het weer. Het ene jaar kan zo wel 20% meer opbrengst leveren dan het andere jaar. In onze rekenvoorbeelden houden we rekening met een langjarig gemiddelde. 2014, 2015, 2016 en 2017 waren bijzonder zonnige jaren, 2018 was zelfs extreem zonnig. Hopelijk zet deze trend zich voort! Daar lijkt het overigens wel op. Uit de jaaroverzichten van het KNMI blijkt dat sinds 2001 elk jaar landelijk gezien zonniger was dan het langjarig gemiddelde.

Bron: KNMI

