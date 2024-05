Wat verandert er?

Voor het terugleveren van stroom moet je bij steeds meer energieleveranciers geld betalen. Dat gebeurt op 2 manieren. Klanten met zonnepanelen betalen een vast bedrag per dag voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat is alle stroom die je opwekt maar niet gelijk zelf verbruikt. De hoogte van het bedrag is variabel en afhankelijk van de hoeveelheid stroom (kWh) die je teruglevert. Die hoeveelheden zijn opgedeeld in schalen of staffels. De andere manier is dat je een vast bedrag betaalt aan terugleverkosten, verrekend in het vastrecht.

Welke leveranciers doen dit?

Vandebron was de eerste leverancier die variabele kosten in rekening bracht. Inmiddels doen ook Energie VanOns, OM | Nieuwe Energie, Budget Energie, Vrijopnaam, Innova, Gewoon Energie, Pure Energie, United Consumers en Mega Energie dat op die manier.

Greenchoice, Engie, Coolblue Energie en Clean Energy en Eneco rekenen vaste maandelijkse terugleverkosten in het vastrecht.

Waarom kost terugleveren geld?

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Daardoor lopen de kosten volgens energieleveranciers voor hen op. Bijvoorbeeld op zonnige dagen waarop heel veel stroom naar het stroomnet gaat. De prijs voor stroom wordt dan steeds lager, of zelfs negatief. Dat kost leveranciers geld, zeggen ze.

Vroeger werden die kosten verdeeld over alle klanten. Of je nou zonnepanelen hebt of niet. Energieleveranciers zeggen dat op deze manier de kosten eerlijker worden verdeeld.

Terugleverkosten per energieleverancier

Eneco

Bij Eneco betaal je bij een contract van voor juni 2024 een hoger vastrecht. Daarin zit €6 terugleverkosten verwerkt als je stroom teruglevert. Heb je een variabel contract of sluit je na juni 2024 een vast contract af bij Eneco? Dan verandert de terugleververgoeding. Je betaalt dan €0,115 per kWh stroom die je teruglevert aan het net.

Greenchoice

Bij Greenchoice betaal je hogere vaste leveringskosten als je teruglevert met je zonnepanelen. Dat gaat om €4,53 bovenop het standaard vaste bedrag dat je al betaalt voor je stroom.

Engie

Ook bij Engie betaal je terugleverkosten die verrekend zijn in het vastrecht. Dit gaat om €24,47 bovenop het standaard vaste bedrag dat je al betaalt voor stroom.

Coolblue Energie

Bij Coolblue Energie betaal je €12,50 euro extra vaste leveringskosten als je stroom teruglevert met je zonnepanelen.

Terugleverkosten Clean Energy

Bij Clean Energy betaal je met zonnepanelen maandelijks €7,50 bovenop je vaste leveringskosten als je teruglevert.

Leveranciers die rekenen met schalen

Hieronder vind je alle leveranciers die rekenen met schalen voor terugleverkosten.

Vandebron

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-5 kWh €0 €0 1 5-1000 kWh €0,13 €4 2 1000-2000 kWh €0,41 €12,50 3 2000-3000 kWh €0,69 €21 4 3000-4000 kWh €0,95 €29 5 4000-5000 kWh €1,23 €37,50 6 Meer dan 5000 kWh €1,51 €46

Budget Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-5 kWh €0 €0 1 5-1000 kWh €0,10 €3 2 1000-2000 kWh €0,33 €10 3 2000-3000 kWh €0,66 €20 4 3000-4000 kWh €0,99 €30 5 4000-5000 kWh €1,32 €40 6 5000-7500 kWh €1,81 €55 7 7500-10000 kWh €2,47 €75 8 Meer dan 10000 €2,96 €90

Vrijopnaam

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-100 kWh €0 €0 1 100-1000 kWh €0,13 €4 2 1000-2000 kWh €0,41 €12,50 3 2000-3000 kWh €0,69 €21 4 3000-4000 kWh €0,95 €29 5 4000-5000 kWh €1,23 €37,50 6 Meer dan 5000 kWh €1,80 €55

OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-999 kWh €0 €0 1 1000-1500 kWh €0,27 €8,07 2 1500-2000 kWh €0,36 €11,09 3 2000-2500 kWh €0,46 €14,12 4 2500-3000 kWh €0,56 €17,14 5 3000-3500 kWh €0,66 €20,17 6 3500-4000 kWh €0,76 €23,19 7 4000-4500 kWh €0,86 €26,22 8 Meer dan 4500 kWh* €0,96 en oplopend €29,24 en oplopend

*De volledige schaal loopt tot 50.000 + kWh. Voor meer info, zie de site van OM | Nieuwe Energie of de site van Energie VanOns.

Innova Energie en Gewoon Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-5 kWh €0 €0 1 5-1000 kWh €0,11 €3,35 2 1000-2000 kWh €0,34 €10,34 3 2000-3000 kWh €0,68 €20,68 4 3000-4000 kWh €0,93 €28,29 5 4000-5000 kWh €1,21 €36,80 6 5000-7500 kWh €1,51 €45,93 7 7500-10000 kWh €2,32 €70,57 8 Meer dan 10000 €3,29 €100,07

Mega Energie

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 0 0-1000 kWh € 0,02 € 0,68 1 1001-2000 kWh € 0,15 € 4,69 2 2001-3000 kWh € 0,30 € 9,17 3 3001-4000 kWh € 0,42 € 12,74 4 4001-5000 kWh € 0,55 € 16,72 5 5001-7500 kWh € 0,73 € 22,29 6 7501-10000 kWh € 1,04 € 31,50 7 Meer dan 10001 kWh € 2,15 € 65,41

United Consumers

Schaal Hoeveelheid kWh Prijs per dag incl. btw Prijs per maand incl. btw 1 0-50 kWh € 0,00 € 0,00 2 51-500 kWh € 0,30 € 9,02 3 501-1000 kWh € 0,34 € 10,29 4 1001-1500 kWh € 0,38 € 11,62 5 1501-2000 kWh € 0,43 € 13,08 6 2001-2500 kWh € 0,48 € 14,65 7 2501-3000 kWh € 0,54 € 16,35 8 3001-3500 kWh € 0,60 € 18,17 9 3501-4000 kWh € 0,66 € 20,09 10 4001-4500 kWh € 1,72 € 52,23 11 4501-5000 kWh € 1,90 € 57,89 12 5001-6000 kWh € 2,24 € 68,28 13 6001-7000 kWh € 2,62 € 79,61 14 7001-8000 kWh € 2,99 € 91,03 15 8001-9000 kWh € 3,35 € 102,03 16 9001-10000 kWh € 3,74 € 113,81 17 10001-12500 kWh € 4,34 € 131,94 18 12501-15000 kWh € 5,06 € 153,76 19 15000 kWh + € 9,67 € 294,26

Pure Energie