Zonneboiler: kosten en opbrengsten

Terugverdientijd zonneboiler

Volgens Milieu Centraal kost een zonneboiler voor 3 personen (2,5 m² collectoren, 120 liter boilervat) ongeveer €4000. Voor een groter systeem voor 5 personen (4 m², 180 liter) betaal je zo'n €5800. Wel kun je ISDE-subsidie krijgen op de aanschaf van een nieuwe zonneboiler. Voor de genoemde voorbeelden kun je rekenen op ongeveer €1200 en €1800.

Onderhoudskosten

Je hebt ook onderhoudskosten voor de zonneboiler. Bij zonneboilers met een terugloopsysteem is eens in de 5 jaar onderhoud voldoende. Reken op ongeveer €50 per keer.

Informeer bij de installateur die je op het oog hebt naar de specifieke kosten. Zonneboilers met een zogeheten drukgevuld systeem kosten meer onderhoud. Combineer je dit met het onderhoudscontract van de cv-ketel, dan kost het ca. €30 per jaar.

Bij een hr-ketel bespaar je met een zonneboiler ongeveer 40 tot 50 procent op je kosten voor warm water. Een zonneboiler gaat gemiddeld 20 tot 25 jaar mee.

In de tabel zie je een indicatie van de investering, besparing en terugverdientijd van een zonneboiler voor twee soorten huishoudens.

Samenstelling huishouden 3 personen 5 personen Investeringskosten (met subsidie)* €3.800 €4.200 Gasbesparing (gemiddeld) 150 m3/j 240 m3/j Kostenbesparing** €190/j €320/j Terugverdientijd terugloopsysteem 15,6 jaar 12,9 jaar Terugverdientijd drukgevuld systeem 17,5 jaar 13,8 jaar

* Inclusief btw en installatie (december 2025). Bron: Milieu Centraal

** Bij een gasprijs van €1,42/m3 (de verwachtte gemiddelde prijs tot met 2040)

Elektrische boiler of cv-ketel

Als je nu een elektrische boiler gebruikt is de financiële besparing met een zonneboiler groter dan wanneer je warme water nu door een cv-ketel geleverd wordt. Elektrisch verwarmen van water is namelijk nog altijd een stuk duurder dan verwarmen met gas.

Elektrisch naverwarmen van het water uit de zonneboiler (bij gebrek aan zonnewarmte) is wel een goede manier om helemaal van het aardgas af te kunnen. Ten slotte kan ook de combinatie van zonneboiler en een warmtepomp interessant zijn.

Subsidie voor zonneboilers

Je kunt ISDE-subsidie krijgen voor een zonneboiler als je voldoet aan de voorwaarden van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De overheid heeft een apparatenlijst voor zonneboilers opgesteld. De zonneboilers op die lijst komen in aanmerking voor subsidie.

Meldcode nodig bij aanvraag

RVO gebruikt een meldcodelijst. Daarop staan goedgekeurde zonneboilers met het subsidiebedrag per type. Staat jouw zonneboiler op de lijst? Dan gebruik je de bijbehorende meldcode bij je aanvraag.

Staat jouw zonneboiler er niet op? Dan kun je soms toch subsidie aanvragen. Je moet dan een productbeschrijving en technische documentatie meesturen. Voldoet het product niet aan de eisen? Dan kan RVO de aanvraag afwijzen.

Je vraagt de subsidie aan nadat de zonneboiler is geplaatst. Dat moet binnen 24 maanden na installatie.

Hoeveel subsidie krijg je?

De hoogte van de subsidie hangt af van het oppervlak van de zonnecollector en de inhoud van het voorraadvat. Gemiddeld ligt het bedrag tussen €300 en €1750. Het precieze bedrag vind je bij de meldcode.

Is een zonneboiler interessant?

Een zonneboiler levert een besparing op je gasrekening op en is een stap op weg naar gasloos wonen. Doordat je direct minder CO2 uitstoot, help je mee klimaatverandering te beperken. Met een terugverdientijd die nog binnen de levensduur valt, kan de investering de moeite waard zijn.

Als je al zonnepanelen hebt en er is nog plaats, dan kan een zonneboiler een goede tweede stap zijn. Ook hebben zonnecollectoren voor een zonneboiler minder last van schaduw dan zonnepanelen om stroom mee op te wekken.