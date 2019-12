Zonneboiler: kosten en opbrengsten

Ben je geïnteresseerd in een zonneboiler? Een zonneboiler is een investering die zich wellicht sneller terugverdient dan je zou denken. Zeker met een subsidie kan een zonneboiler een waardevolle investering zijn.

Kosten en opbrengsten

Zonneboilers voor een gemiddeld huishouden kosten rond de €3000 inclusief installatie en gaan zo'n 25 jaar mee.

Onderhoudskosten bedragen grofweg tussen €50 per 5 jaar (voor boilers met terugloopsystemen) en €30 per jaar (drukgevuld systeem).

Een gemiddeld gezin van 4 personen bespaart met een zonneboiler ongeveer de helft van het gasverbruik voor warm water. Dit komt neer op ongeveer €150 per jaar. De komende jaren zal aardgas duurder worden en is de besparing met een zonneboiler groter. Verder geldt dat de besparing groter is naarmate je warmwaterverbruik groter is.

Als je nu een elektrische boiler gebruikt is de financiële besparing met een zonneboiler groter dan als je warme water nu door een cv-ketel geleverd wordt. Elektrisch verwarmen van water is namelijk nog altijd een stuk duurder dan verwarmen met gas. Elektrisch naverwarmen van het water uit de zonneboiler (bij gebrek aan zonnewarmte) is wel een goede manier om helemaal van het aardgas af te kunnen. Ten slotte is ook de combinatie van zonneboiler en (hybride) warmtepomp erg interessant.

Subsidie voor zonneboilers

De overheid stelt de ISDE-subsidie beschikbaar. Iedereen die een zonneboiler heeft geplaatst, kan deze subsidie aanvragen. De overheid heeft een apparatenlijst voor zonneboilers opgesteld. De zonneboilers op die lijst komen in aanmerking voor subsidie.

De lijst wordt continu bijgewerkt en hierin staat het subsidiebedrag per type zonneboiler. Voor de door ons geteste zonneboilers en vergelijkbare modellen bedraagt de aanschafsubsidie zo'n €800 tot €1400. Na aftrek van de subsidie komt de richtprijs van een zonneboiler daarmee uit op zo'n €2000, maar de verschillen zijn aanzienlijk.

Voorwaarden ISDE-subsidie

Je kunt de subsidie pas aanvragen nadat je de zonneboiler gekocht en geïnstalleerd hebt.

De zonneboiler moet nieuw gekocht zijn en door een deskundige installateur geplaatst; dit moet je met een betaalbewijs kunnen aantonen.

Je moet de subsidie binnen 6 maanden na installatie aanvragen.

Een beslissing na de aanvraag volgt binnen 8 weken, het bedrag wordt dan binnen een week uitgekeerd.

Ook in 2019 was in totaal weer een bedrag van €100 miljoen beschikbaar. Maar vanwege het grote aantal aanvragen is dat plafond eind september 2019 opgehoogd naar €160 miljoen. Wanneer na je aanvraag blijkt dat het subsidiebudget voor het jaar op is, wordt de subsidie in principe niet uitgekeerd. Maar toen er vorig jaar voor €8 miljoen meer subsidie was aangevraagd is het plafond alsnog verhoogd zodat niemand teleurgesteld hoefde te worden. Meer informatie over de voorwaarden, het nog beschikbare budget, de apparatenlijst en de aanvraagvoorwaarden staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Is een zonneboiler interessant?

Een zonneboiler levert een besparing op je gasrekening op, en is een stap op weg naar gasloos wonen. En doordat je direct minder CO2 uitstoot help je mee klimaatverandering te beperken. Verder zal de gasprijs in de toekomst waarschijnlijk flink gaan stijgen, dan verdien je de zonneboiler dus sneller terug. De terugverdientijd van een zonneboiler komt met de subsidie in de buurt van die van zonnepanelen. Zonnepanelen verdien je nog sneller terug dan een zonneboiler omdat je stroom terug kunt leveren. Als je al zonnepanelen (die elektriciteit opwekken) op je dak hebt liggen en er is nog plaats, dan kan een zonneboiler een prima tweede stap zijn. Ook hebben zonnecollectoren voor een zonneboiler minder last van schaduw dan zonnepanelen om stroom mee op te wekken.