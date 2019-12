Zonnepanelen kopen

Met zonnepanelen bespaar je flink op je energierekening en help je het milieu. Waar moet je op letten? Is jouw dak geschikt? Hoe zit het met je energiemeter? Wij beantwoorden je vragen.

Waaruit bestaat een zonne-energie systeem?

Naast de zonnepanelen op het dak bestaat de installatie uit:

Een omvormer

Bekabeling

Extra groep in de meterkast

En liefst ook een monitoringsysteem

De omvormer zet de gelijkspanning van de zonnepanelen om naar de wisselspanning van ons elektriciteitsnet. Van de omvormer loopt een kabel naar de elektriciteitsmeter via een aparte groep in de meterkast. Vaak zal dus bij de installatie een nieuwe groep toegevoegd moeten worden. De elektriciteitsmeter moet teruglevering aan het net kunnen registeren. Heb je nog een oude meter met een draaiende schijf, dan zie je die ook daadwerkelijk terugdraaien.

De meeste omvormers worden geleverd met een monitoringsysteem. Dat is heel zinvol en een eventuele meerprijs waard. Je ziet hoeveel stroom jouw panelen daadwerkelijk leveren. Omdat je die stroom soms direct zelf verbruikt, staat dit niet gelijk aan wat je via je elektriciteitsmeter aan het net teruglevert. Zonder monitoring kun je de precieze opbrengst van zonnepanelen dus niet achterhalen.

Moderne omvormers hebben vaak een wifi-verbinding, maar een bekabelde verbinding naar je router kan ook en is soms betrouwbaarder. Zo kun je de informatie op bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone zien, compleet met dag-, maand- en jaaroverzichten. Niet alleen leuk, maar ook de beste manier om in de gaten te houden of je panelen nog goed presteren.

Als je voor micro-omvormers of power optimizers kiest, kun je zelfs de opbrengst per individueel zonnepaneel bijhouden. Bij micro-omvormers heeft elk zonnepaneel aan de achterkant zijn eigen omvormertje en hangt er geen omvormer meer in huis. Bij power optimizers zit aan het paneel alleen een 'optimizer' en is nog wel een omvormer in huis nodig.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen voor jou ideaal zijn moet je kijken naar je stroomverbruik en het piekvermogen van de zonnepanelen.

Zonnepanelen op eigen dak, als huurder of op een dak in de buurt?

Wie een eigen dak heeft, kan hier zonnepanelen op plaatsen. Er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden, zoals hellingshoek, ligging en grootte van je dak. Daarnaast zijn sommige typen dakbedekking minder geschikt.

Ook als je in een huurwoning woont, kun je zonnepanelen laten installeren. Je moet dan wel toestemming van de verhuurder hebben. Als je een gemeenschappelijk dak hebt, bijvoorbeeld omdat je in een appartementencomplex woont, kun je met de Vereniging van Eigenaars (VvE) zonnepanelen laten plaatsen.

Je kunt ook deelnemen in een coöperatie die gezamenlijk zonnepanelen heeft op het dak van bijvoorbeeld een school of sporthal in je eigen regio, via de zogenaamde Postcoderoos-regeling. Dit levert een belastingvoordeel op vergeleken bij deelname aan een project verder van huis. Het is financieel nog wel iets minder gunstig dan plaatsing op eigen dak. Er zijn nog andere mogelijkheden om te investeren in zonnepanelen niet op je eigen dak.

Is een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Met de huidige Woningwet is het normaal gesproken niet nodig om voor zonnepanelen of zonnecollectoren een omgevings- of bouwvergunning aan te vragen. De installatie moet aan een paar voorwaarden voldoen. Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mogen vaak geen zonnepanelen worden geplaatst, hoewel het kan afhangen van de zichtbaarheid vanaf de grond. Overleg in zo’n geval met de gemeente wat er bij jouw woning mogelijk is.

Is je energiemeter geschikt voor zonnepanelen?

De meter in je meterkast moet kunnen 'salderen' of teruggeleverde stroom apart registreren. Als dat niet het geval is, heb je alleen voordeel van je zonnepanelen voor de stroom die je direct gebruikt. Alle teruggeleverde stroom doe je dan cadeau aan de energieleverancier. Het is dus belangrijk om na te gaan of je een goede energiemeter hebt. Geschikt zijn:

een analoge meter met een draaiende schijf (Ferrarismeter) die ook terug kan lopen. Deze mag dan geen teruglooprem hebben. Let op: deze meters worden nog 'gedoogd' maar zijn niet geijkt voor het teruglopen bij het opwekken van stroom. Vanaf 2023 zal een dergelijke energiemeter niet meer toegestaan zijn.

een digitale meter met gescheiden telwerken voor afgenomen en teruggeleverde stroom. Een 'slimme' meter is sowieso geschikt. Die kun je 'administratief uit' laten zetten als je niet wil dat de netbeheerder de meter van afstand uit kan lezen.

Als je twijfelt over het type meter, kun je het best contact opnemen met de netbeheerder.

Het is altijd verstandig om je netbeheerder te informeren dat je stroom gaat terugleveren. Dat kan via energieleveren.nl.

Meld ook bij je energieleverancier dat je zonnepanelen hebt. In veel gevallen zul je direct je termijnbedrag kunnen laten verlagen.

