Zonnepanelen: welke afmetingen zijn er?

Standaardformaat zonnepanelen

De meeste zonnepanelen hebben een formaat van 165 centimeter lang en 99 centimeter breed, een paar centimeter langer of korter komt ook voor. De dikte is ongeveer 4 centimeter aan de randen. In alle rekenvoorbeelden (tenzij anders vermeld) gaan wij van dit formaat zonnepanelen uit.

Een gebruikelijk piekvermogen van een standaardformaat zonnepaneel ligt in 2019 tussen de 280 en 320 Wattpiek (Wp). Een uitschieter qua vermogen vormen de 'premium' zonnepanelen van Panasonic, Sunpower en LG met inmiddels vermogens tussen 330 tot zelfs 375 Wp. Je hebt 'poly' en 'mono', blauwe en zwarte zonnepanelen.

Horizontaal of verticaal: denk aan de wind

Dat we het hebben over lengte en breedte wil niet zeggen dat zonnepanelen altijd met de lange kant verticaal ('portrait') geplaatst moeten worden. Horizontaal ('landscape') kan ook. Het gaat daarbij niet alleen om hoe het eruit ziet; er zijn soms andere redenen om voor horizontaal of juist verticaal te kiezen:

Op een plat dak is, bij gelijke hellingshoek van de panelen, de windbelasting op liggende panelen lager dan op staande. Maar vanwege de afmetingen van het dak kan soms staande plaatsing beter uitkomen. Een goede installateur bespreekt de mogelijkheden en zal nooit panelen zo leggen dat de windbelasting bij storm te hoog wordt. Aan de kust is dit risico groter dan in het binnenland.

Verkleinen van de hellingshoek beperkt de windbelasting ook. En dan heb je ook minder ballast nodig om de panelen op hun plaats te houden. De draagkracht van het dak speelt dus ook nog een rol. Panelen op platte daken worden daarom meestal onder een minder steile hoek geplaatst dan de hoek van een schuin dak. Zo zie je ze ook minder gauw vanaf de straat.

Zonnepanelen 'portrait' gelegd op een schuin dak.

Zonnepanelen 'landscape' op een plat dak, voor lage windbelasting.

Schuin dak: andere afwegingen dan op plat dak

Op een schuin dak spelen windbelasting en zicht vanaf de straat geen rol voor de keuze om zonnepanelen horizontaal of verticaal te leggen. Maar regelmatige schaduw op een deel van een paneel, of zich ophopende vervuiling aan de onderkant van een paneel kunnen een ander effect hebben bij landscape of portrait.

Dit komt doordat de afzonderlijke zonnecellen waaruit een paneel bestaat ook weer in enkele series ('strings') verbonden zijn. Die strings (vaak 3) lopen meestal in portrait richting. Zo kan een vervuilde rand bijvoorbeeld 3 strings een beetje hinderen als het paneel verticaal ligt, of 1 string heel erg hinderen als het paneel horizontaal ligt. Onder andere het aantal 'bypass diodes' van een zonnepaneel bepaalt dan wat wijsheid is. Maar dan wordt het wel erg technisch; het advies blijft: kies voor een deskundige installateur! En probeer centimeters brede vuile randen op je zonnepanelen te voorkomen. Daarvoor nog een paar tips:

Hoe schuiner de panelen liggen, hoe meer vuil vanzelf van de panelen afspoelt.

Je kunt voor panelen zonder frame kiezen (zoek op 'frameless'), daar zit geen aluminium rand omheen waarachter vuil kan blijven zitten. Ook zijn ze dunner en vinden veel mensen ze mooier. Een voorbeeld zijn de glas-glas panelen van verschillende fabrikanten. De achterzijde van het paneel bestaat dan niet uit een kunststof folie maar ook uit een (extra dunne en sterke) glasplaat. Dit zou ook voor een langere levensduur en beter behoud van opbrengst door de jaren heen zorgen.

Als zich toch vervuiling ophoopt kun je de zonnepanelen (laten) schoonmaken.

Extra grote zonnepanelen

Er zijn ook zonnepanelen die uit 72 in plaats van 60 zonnecellen bestaan. Deze hebben veelal een hoger piekvermogen, tot wel 400 wattpiek. Maar anders dan bij de 'premium' panelen die we hierboven noemen, gaat het in dit geval dan ook echt om fysiek grotere panelen. De panelen zijn dus niet per se efficiënter, maar wekken gewoon meer stroom op omdat ze groter zijn. Ze zijn vaak net zo breed als 'normale' zonnepanelen, maar een stuk langer (denk aan 2 meter in plaats van 1,65 meter. Dat maakt ze lastiger hanteerbaar voor installateurs. Ze worden vooral in grootschalige installaties toegepast, maar je ziet ze ook wel op huisdaken.

Kleinere zonnepanelen

Er zijn ook zonnepanelen die juist een kleiner formaat hebben. Ze zijn dan bijvoorbeeld 125 in plaats van 165 centimeter hoog bij de gangbare breedte van een meter. Of juist smaller, bijvoorbeeld 160 bij 80 centimeter. Dit gaat vaak om dunnefilm-zonnepanelen. Er bestaan nog kleinere panelen. Deze zijn vaak duurder per kWh opbrengst die je er uiteindelijk uithaalt, doordat ze veel minder gemaakt worden. Maar ze kunnen uitkomst bieden als je dak te klein is om een grotere panelen te plaatsen. Of als je met het standaard formaat net niet handig uitkomt. Tenslotte zijn er voor de echt onhandige hoekjes ook nog dummypanelen.

Zonnedakpannen

Monumentale boerderij met zonnedakpannen. Foto ZEP BV.

Het kan nog kleiner, namelijk zonnepanelen met het formaat en uiterlijk van een dakpan. Handig is dat deze 'zonnepannen' ook direct de constructieve functie van dakpan vervullen. Op deze manier zie je haast niets van zonnepanelen op je dak. Zeker voor monumentale panden is dit een uitkomst.

Nog erg duur

Als je ze vergelijkt met gewone zonnepanelen zijn zonnedakpannen nog erg duur. Ze hebben wel een aantal voordelen:

Je hebt meteen nieuwe dakbedekking. Een deel van de kosten van de zonnepannen kun je dus zien als kosten voor het vervangen van je oude dakbedekking.

Je kunt je hele dak vol leggen, ook rond de kleinste obstakels. Eventueel kun je op sommige plaatsen een niet-zonnepan of een niet-aangesloten zonnepan gebruiken zonder dat dit van een afstandje te zien is.

Als het geld niet direct het probleem is, kun je ook de minder zonnige kanten van je huis bedekken en zo toch op vergelijkbare opbrengsten komen als bij een situatie met alleen gewone zonnepanelen op de zonkant.

De dakpannen zijn heel geschikt voor monumenten waarop je gewone zonnepanelen niet mag (of wil) plaatsen.

Er zijn nu al meerdere kleuren en panformaten beschikbaar, en de keuze zal waarschijnlijk verder toenemen. Het Amerikaanse Tesla heeft in 2016 veel aandacht gekregen voor hun introductie, samen met SolarCity, van een compleet zonnedak met pannen van verschillende kleuren en materialen (Tesla Solar Roof). Het is nog steeds onduidelijk of deze al in Nederland leverbaar zijn. Je kunt via de website van Tesla een dak reserveren, maar daar staat bij dat het nog geen bestelling is. Meer een wachtlijst waar je borg voor moet betalen.

Overigens bestaan zonnedakpannen in Nederland al jaren. Meerdere dakdekkers plaatsen rode en zwartedakpannen met zonnepanelen van de Nederlandse producent ZEP. Het vermogen is, afhankelijk van de kleur, 8 of 9 Wattpiek per pan. Dat komt neer op zo'n 120-140 Wattpiek op dezelfde oppervlakte als een 'gewoon' zonnepaneel. Minder dan de helft van het vermogen dus, maar daar staan bovenstaande voordelen tegenover. En het ziet er gewoon mooi uit.

