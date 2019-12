De beste zonneboiler

Wij hebben 6 zonneboilers getest die geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat. Deze scoren allemaal een 7 of hoger. Opvallend is dat de Sonnenkraft zonneboiler, die een lager testoordeel heeft dan de Remeha, wel dezelfde (hoge) prijs heeft.

Geteste zonneboilers

Samen met onze Europese zusterorganisaties hebben wij 6 zonneboilers getest die in Nederland verkrijgbaar zijn. De boilers scoren allemaal een 7 of hoger en zijn natuurlijk getest in Nederland. Ze zetten zonne-energie goed om in warm water en houden het redelijk lang warm. Ze zijn goed bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Prestaties

Ook in Nederland is een zonneboiler dus goed te gebruiken voor het verwarmen van kraan- of douchewater. Ondanks de vele wolkenluchten scoren de zonneboilers allemaal een voldoende op ‘Prestatie’. Deze score is gebaseerd op het deel van de tijd dat het warme water van de zon komt. Natuurlijk is dat in zuidelijker landen veel hoger. Daar komt bijna al het warme water van de zon.

Bestendigheid

Verder is de bestendigheid tegen regen, sneeuw, hagel en harde wind dik in orde. Ze kunnen hier allemaal goed tegen en voldoen aan de normen die hiervoor gelden. Alleen de Viessmann scoort iets lager omdat die iets minder goed bestand is tegen zwaar druk­ en trekwerk dan de andere. De collector kan in zeldzame gevallen (een pak sneeuw van meer dan 60 cm plus windkracht 11) beschadigd raken.

Gebruiksvriendelijkheid

Op het gebied van installatie, onderhoud en handleidingen is nog wel verbetering nodig. Hier worden (magere) zesjes gescoord. Dit zou beter moeten om de kans op installatiefouten - en een slecht werkende zonneboiler - zo klein mogelijk te houden.

Testresultaten

Merk en type Richtprijs Testoordeel Inhoud opslagvat (L) Subsidie-bedrag ISDE Remeha

RemaSOL 150SE-1S €3400 8,0 150 €1405 HR Solar

Hrs200L / 5,0 €3000 7,9 200 €1335 Nefit

SolarLine 1-120 II €2150 7,6 120 €823 Sonnenkraft

Compact E 300 €3400 7,6 300 €1193 Vaillant

Aurostep Plus VIH S2 250 €2250 7,5 246 €1274 Viessmann

Vitosol 200-F €2650 7,0 250 €926

De richtprijzen kunnen in de praktijk lager uitvallen, en zijn exclusief installatiekosten. Deze bedragen ruwweg €900.

De zonneboilers zijn aangeschaft en getest met 2 collectoren, met uitzondering van de Nefit ( getest met 1 collector).

De subsidiebedragen zijn eind 2016 fors verhoogd. De bedragen zijn actueel.

De volledige testresultaten staan in de Consumentengids van april 2016 (pdf).

Hoe wij zonneboilers testen

Samen met onze Europese zusterorganisaties hebben wij zonneboilers getest. In ieder land zijn er weer andere fabrikanten en modellen. Wij hebben 6 modellen getest die in Nederland verkrijgbaar zijn.

In het laboratorium onderzochten we hoe goed de zonneboilersystemen het doen. Benut de collector de zonnewarmte optimaal? Is het voorraadvat goed geïsoleerd, zodat het water zo lang mogelijk warm blijft? En is het systeem bestand tegen weer en wind?

Weersomstandigheden

Een zonneboiler gaat zo’n 25 jaar mee. In die tijd zullen er heel wat hagelbuien op vallen en windstoten aan trekken. We stelden de collectoren daarom in het laboratorium bloot aan een grote hoeveelheid regen, een stalen kogel die een grote hagelsteen simuleert en een druk- en trektest om te zien of het glazen collectoroppervlak breekt bij een dikke laag sneeuw, en of hij bestand is tegen harde wind.

Onderhoud

Ten slotte hebben we ook beoordeeld hoe makkelijk je de systemen kunt installeren en onderhouden. De handleidingen moeten bijvoorbeeld helder (en in het Nederlands) zijn om de kans op installatiefouten, en daarmee een slecht werkende zonneboiler, zo klein mogelijk te houden. Als het systeem niet goed functioneert merk je dat als gebruiker niet altijd. Sommige zonneboilers hebben hiervoor een monitoringfunctie: dat levert een positieve score voor dit onderdeel op.