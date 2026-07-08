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Professioneel getest!

De beste inbouw-inductiekookplaat voor jou, door ons getest

Met welke plaat is koken op inductie een feestje? Wij hebben voor je uitgezocht wat de beste inbouw-inductiekookplaat is. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben inductiekookplaten voor je getest

Laatste update van de test: 8 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk product uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in 1 oogopslag welke inbouw-inductiekookplaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen inbouw-inductiekookplaten zonder en met afzuiging in de kookplaat. Van 60, 70, 80 en 90 cm breed. We beoordelen onder andere hoe goed en snel je erop kunt koken. En of ze makkelijk te bedienen en schoon te maken zijn. Ook testen we de veiligheid en het energiegebruik.

  • Kokend water

    1. Snel kokend water

    Wat zijn de echte krachtpatsers? Wij testen hoe snel een pan met water kookt op de grootste én de kleinste kookzone. Veel kookplaten doen het prima, maar zeker niet allemaal.

  • Sudderen laag pitje

    2. Sudderen op een laag ‘pitje’

    Hoe goed werkt een inbouw-inductiekookplaat op de laagste stand? Niet alle kookplaten krijgen het voor elkaar om op de laagste stand een pan lange tijd op dezelfde lage temperatuur te houden.  

  • Bediening

    3. Simpele bediening

    Wij vertellen je welke inbouw-inductiekookplaten gebruiksvriendelijk zijn. Want telkens op een plus of min drukken voor de gewenste kookstand kan behoorlijk irritant zijn. Je wilt ook geen onhandige sliders die bij elke aanraking verspringen.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen inductiekookplaten op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar wat de best geteste is? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap. Je hebt direct toegang tot de testresultaten van inbouw-inductiekookplaten en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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