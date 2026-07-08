Met welke plaat is koken op inductie een feestje? Wij hebben voor je uitgezocht wat de beste inbouw-inductiekookplaat is. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elk product uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in 1 oogopslag welke inbouw-inductiekookplaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testen inbouw-inductiekookplaten zonder en met afzuiging in de kookplaat. Van 60, 70, 80 en 90 cm breed. We beoordelen onder andere hoe goed en snel je erop kunt koken. En of ze makkelijk te bedienen en schoon te maken zijn. Ook testen we de veiligheid en het energiegebruik.
Wat zijn de echte krachtpatsers? Wij testen hoe snel een pan met water kookt op de grootste én de kleinste kookzone. Veel kookplaten doen het prima, maar zeker niet allemaal.
Hoe goed werkt een inbouw-inductiekookplaat op de laagste stand? Niet alle kookplaten krijgen het voor elkaar om op de laagste stand een pan lange tijd op dezelfde lage temperatuur te houden.
Wij vertellen je welke inbouw-inductiekookplaten gebruiksvriendelijk zijn. Want telkens op een plus of min drukken voor de gewenste kookstand kan behoorlijk irritant zijn. Je wilt ook geen onhandige sliders die bij elke aanraking verspringen.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen inductiekookplaten op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar wat de best geteste is? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap. Je hebt direct toegang tot de testresultaten van inbouw-inductiekookplaten en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
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