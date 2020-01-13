Inductiekookplaat kopen

De populairste modellen inductiekookplaten zijn inbouw-kookplaten met 4, 5 of 6 kookzones. De meeste zijn 60, 70, 80 of 90 cm breed:

60 cm breed

Een standaard keukenkastje is 60 cm breed. Een kookplaat van 60 cm kun je dus makkelijk combineren met de rest van de keuken. Een 60 cm-kookplaat heeft meestal 4 kookzones.

Bekijk en vergelijk:

60 cm inductiekookplaten met afzuiging

60 cm inductiekookplaten zonder afzuiging

70 cm breed

Wil je 4 kookzones met wat meer ruimte op de kookplaat? Kies dan een kookplaat van 70 cm breed.

Bekijk en vergelijk:

70 cm inductiekookplaten zonder afzuiging

70 cm inductiekookplaat met afzuiging

80 cm breed

Kookplaten van 80 cm breed zijn er met 4, 5 of 6 kookzones.

Bekijk en vergelijk:

80 cm inductiekookplaat met afzuiging

80 cm inductiekookplaat zonder afzuiging

90 cm breed

Er zijn steeds meer inductiekookplaten van 90 cm. Een kookplaat van 90 cm zonder afzuiging heeft 5 of 6 kookzones. De 90 cm-kookplaten met afzuiging hebben 4 kookzones.

Let op: de meeste inductiekookplaten zijn niet precies 60, 70, 80 of 90 cm breed. Ook het gat in het aanrecht heeft andere afmetingen. In onze vergelijker zie je de precieze afmetingen en de inbouwbreedte.