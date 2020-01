Inductiekookplaat kopen

De meeste inductiekookplaten hebben een breedte van 60 cm, zijn zo’n 52 cm diep en 5 a 6 cm hoog.

De 60 cm brede kookplaten hebben 4 kookzones, grotere kookplaten van 90 cm breed hebben er meestal 5.

De inbouwnis in het aanrecht is altijd kleiner. Het aanrechtblad moet dik genoeg zijn om het gewicht van de plaat te dragen. De minimale bladdikte staat vermeld in de handleiding of op de productspecificatiepagina op de website van de fabrikant.