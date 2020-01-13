Inductiekookplaat kopen

Ben je je keuken aan het vernieuwen en wil je een nieuwe kookplaat? Of wil je van het gas af? Een inductiekookplaat is dan de beste keus. Er is een geschikte inductieplaat voor elke situatie, keuken en kookwens. Met onze tips vind je een inductiekookplaat die het beste bij je wensen past.
Expert inductiekookplaten
Wil je weten welke inductiekookplaat het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste kookplaat.
Wil je niet meer koken op gas? Dan is overstappen op inductie de beste keus. Andere elektrische systemen, zoals halogeen, hebben alleen maar nadelen ten opzichte van inductie.
Inbouw-inductiekookplaten zijn er van heel eenvoudig en klein tot super uitgebreid, breed en krachtig. Wij testen inbouw-inductiekookplaten met 4 of meer kookzones.
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Inbouw-inductiekookplaten
Bij een inductiekookplaat met afzuiging is de afzuiginstallatie in de kookplaat ingebouwd. Je hebt dus geen afzuigkap boven je kookplaat meer nodig. De afzuiginstallatie zuigt de kookdampen naar beneden. Daarom worden ze ook wel downdraft-inductiekookplaten genoemd.
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Inductiekookplaten met afzuiging
Vrijstaande inductiekookplaten zijn er met 1, 2 of 4 kookzones. Ze worden ook wel opbouw-inductiekookplaten genoemd. Je kunt ze meestal direct aansluiten op een gewoon stopcontact. Wij testen geen losse inductiekookplaten.
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Vrijstaande inductiekookplaten
Er zijn verschillende manieren om een inductiekookplaat in te bouwen:
Een inbouw-inductiekookplaat installeren en aansluiten is een ingewikkelde klus die je beter niet zelf kunt doen.
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Alle geteste inductiekookplaten
De populairste modellen inductiekookplaten zijn inbouw-kookplaten met 4, 5 of 6 kookzones. De meeste zijn 60, 70, 80 of 90 cm breed:
Een standaard keukenkastje is 60 cm breed. Een kookplaat van 60 cm kun je dus makkelijk combineren met de rest van de keuken. Een 60 cm-kookplaat heeft meestal 4 kookzones.
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60 cm inductiekookplaten met afzuiging
60 cm inductiekookplaten zonder afzuiging
Wil je 4 kookzones met wat meer ruimte op de kookplaat? Kies dan een kookplaat van 70 cm breed.
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70 cm inductiekookplaten zonder afzuiging
70 cm inductiekookplaat met afzuiging
Kookplaten van 80 cm breed zijn er met 4, 5 of 6 kookzones.
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80 cm inductiekookplaat met afzuiging
80 cm inductiekookplaat zonder afzuiging
Er zijn steeds meer inductiekookplaten van 90 cm. Een kookplaat van 90 cm zonder afzuiging heeft 5 of 6 kookzones. De 90 cm-kookplaten met afzuiging hebben 4 kookzones.
Let op: de meeste inductiekookplaten zijn niet precies 60, 70, 80 of 90 cm breed. Ook het gat in het aanrecht heeft andere afmetingen. In onze vergelijker zie je de precieze afmetingen en de inbouwbreedte.
Met de boostfunctie kun je een kookzone op een extra hoge stand zetten. Handig om een pan water extra snel aan de kook brengen. Bij veel kookplaten kun je maar bij 1 kookzone tegelijk de boostfunctie gebruiken. Omdat de boostfuncties heel verschillend werken, testen we zonder de boostfunctie.
Bij veel inductiekookplaten kun je 2 kookzones aan elkaar koppelen tot een extra grote langwerpige flexzone. Maar uit onze test blijkt dat die flexzone bij veel kookplaten niet goed werkt.
Met pandetectie 'voelt' de kookplaat dat er een pan op de kookzone staat. Hij schakelt dan automatisch de bediening in.
Bij automatische uitschakeling schakelt de kookplaat vanzelf uit als er een paar minuten geen pan meer op de plaat staat.
Met een timer kun je per kookzone een kookwekker op een bepaalde tijd instellen. De kookzone gaat dan na de ingestelde tijden automatisch uit.
Een kinderslot zorgt ervoor dat je de kookplaat niet onbedoeld kunt inschakelen. Je moet dan bijvoorbeeld een bepaalde toetscombinatie indrukken.
Bekijk in onze vergelijker hoe goed inductiekookplaten scoren voor allerlei opties.
Bij de meeste inductiekookplaten zet je de stand van de kookzone hoger en lager met een slider waarbij je met je vinger over een balkje veegt, of met +/-tiptoetsen, waarbij je voor elk stapje hoger of lager moet toetsen. De slider kan zonder en met cijfers zijn. Er zijn ook cirkelvormige sliders
Het is handig als elke kookzone zijn eigen slider of tiptoetsen heeft. Dan hoef je niet steeds heen en weer te schakelen op hetzelfde bedieningspaneel. Als elke kookzone een eigen aan/uitknop heeft en je dus niet met 1 druk op de knop alle kookzones aan en uit kunt zetten, vinden veel mensen dat juist irritant.
De bediening van inductiekookplaten verschilt per merk en model. Je gebruikt je kookplaat elke dag, dus het is de moeite waard om in de showroom te proberen of de bediening bevalt.
Bekijk welke inductiekookplaten we goed beoordelen op de bediening.
Voor de meeste inductiekookplaten met 4 of meer kookzones heb je een krachtstroom-aansluiting nodig. Dat betekent een 5-polig Perilex-stopcontact in de keuken en een extra krachtige stroomaansluiting in je meterkast.
Wil je zonder krachtstroom en zonder speciale aansluitingen koken op inductie? Dan kan dat alleen met een 1-fase-inductieplaat.
Een 1-fase-inductiekookplaat heeft een laag vermogen. Daardoor:
Lees meer over 1-fase kookplaten die geen krachtstroom nodig hebben.
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Alle geteste inductiekookplaten die op 1 fase kunnen
Inductiekookplaten maken geluid tijdens het koken. Zoals klikken, suizen of zoemen. We beoordelen bij alle inductiekookplaten hoe hoorbaar en storend het geluid is.
EDe geluiden van de kookplaat worden meestal overstemd door de afzuigkap of kookgeluidjes. Daarom telt het oordeel voor geluid van de kookplaat niet mee in het testoordeel.
Bij inductiekookplaten met afzuiging in de kookplaat beoordelen we het geluid van de afzuiging apart. Omdat het geluid van de afzuiging veel harder is dan dat van de kookplaat, telt het oordeel hiervoor wél mee in het testoordeel.
Het geluid van de bedieningspiepjes kan heel vervelend zijn. Check dit in de showroom. Bij een aantal kookplaten kun je het geluidsniveau van de piepjes aanpassen.
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De stilste inductiekookplaten (alleen voor leden)
Met onze test zie je meteen welke inductiekookplaten goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.