Inductiekookplaat schoonmaken

Hoe maak je een inductiekookplaat het beste schoon?

Neem de plaat direct na het koken af. Doe dit met een doekje of sponsje dat niet krast, bijvoorbeeld een microvezeldoekje.

Gebruik als schoonmaakmiddel een sopje met afwasmiddel of een speciaal schoonmaakmiddel voor keramisch glas. Andere schoonmaakmiddelen kunnen agressief zijn en vlekken of beschadigingen achterlaten.

Verwijder etensresten zo snel mogelijk. Ook op een inductieplaat kunnen etensresten aankoeken, zeker op de plaatsen waar de plaat heet wordt.

Toch aangekoekt? Gebruik een speciale kookplaatschraper, een houten spatel of een oud plastic (bank)pasje.

Zit er opgehoopt vuil in randen of naden? Gebruik een fijn borsteltje om het los te borstelen. Een oude tandenborstel is ideaal.

Om strepen te voorkomen, droog de plaat na met een schone (thee)doek.

Producten die je niet moet gebruiken op een inductiekookplaat

Onverdunde allesreiniger.

Soda.

Schoonmaakmiddelen met citroen, azijn of andere zuren.

Schurende schoonmaakmiddelen.

Sponsjes, doekjes en borstels met een schuurlaag.

Speciale schoonmaakmiddelen voor inductiekookplaten

In de handleiding van de kookplaat staan de schoonmaaktips van de fabrikant. Soms raden die speciale schoonmaakmiddelen aan van de fabrikant zelf. Die zijn altijd duurder dan afwasmiddel of merkloze schoonmaakmiddelen voor keramisch glas, maar niet per se beter.

Je mag ervan uitgaan dat je een sop van afwasmiddel of een speciale reiniger voor keramisch glas veilig kunt gebruiken.

Bij sommige kookplaten is de kwaliteit van het glas zo slecht dat het al snel verkleurt of vlekken niet meer weg te krijgen zijn. Je krijgt het glas wél goed schoon bij de kookplaten die in onze test goed beoordeeld zijn op schoonmaken (alleen voor leden).