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Inductiekookplaten vergelijken

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

We testen inbouw-inductiekookplaten in ons lab. Wat is de beste inductiekookplaat voor jouw keuken? Vergelijk alle geteste kookplaten.

Keuzehulp

  • Ikea TÄCKNAN 300 zwart 60 cm (105.986.35)
    IkeaTÄCKNAN 300 zwart 60 cm (105.986.35)
    4 kookzones|60 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 600,-

    Richtprijs

  • Ikea TÄCKNAN 300 zwart 80 cm (006.072.87)
    IkeaTÄCKNAN 300 zwart 80 cm (006.072.87)
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 700,-

    Richtprijs

  • Ikea TÄCKNAN 500 zwart 60 cm (905.986.36)
    IkeaTÄCKNAN 500 zwart 60 cm (905.986.36)
    4 kookzones|60 cm|7620 Watt
    Expert review

    € 1.000,-

    Richtprijs

  • Ikea TÄCKNAN 500 zwart 83 cm (806.072.88)
    IkeaTÄCKNAN 500 zwart 83 cm (806.072.88)
    4 kookzones|83 cm|7620 Watt
    Expert review

    € 1.100,-

    Richtprijs

  • Siemens ED851BS16E
    SiemensED851BS16E
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
  • Bora Pure / PURU2
    BoraPure / PURU2
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 2.000,-

    Richtprijs

  • Electrolux KCC83443CK
    ElectroluxKCC83443CK
    4 kookzones|77 cm|7350 Watt
    Expert review

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Bora Pure / PURU2R
    BoraPure / PURU2R
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • AEG NCH84B03CB
    AEGNCH84B03CB
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 2.650,-

    Richtprijs

  • AEG NCH84B03CZ
    AEGNCH84B03CZ
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Miele KMDA 7676-1 FL
    MieleKMDA 7676-1 FL
    4 kookzones|80 cm|7600 Watt
  • Miele KMDA 7876-1 FL
    MieleKMDA 7876-1 FL
    4 kookzones|80 cm|7600 Watt
  • Bora M Pure / PURMU2
    BoraM Pure / PURMU2
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 3.300,-

    Richtprijs

  • Siemens ED877HQ26E
    SiemensED877HQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Bosch PVQ821H26E
    BoschPVQ821H26E
    4 kookzones|79 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Bora M Pure / PURMU2R
    BoraM Pure / PURMU2R
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Bosch PVQ89BH26E
    BoschPVQ89BH26E
    4 kookzones|79 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.550,-

    Richtprijs

  • Siemens ED87BHQ26E
    SiemensED87BHQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.550,-

    Richtprijs

Inductiekookplaten getest

We testen inbouw-inductiekookplaten met en zonder afzuiging van bekende merken als AEG, Bora, Miele en Bosch. Natuurlijk kijken we naar kookprestaties. Maar we letten ook op andere zaken, zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Want zo'n kookplaat moet je wel simpel kunnen bedienen en schoonmaken. 

Inductiekookplaat kopen 

Inductiekookplaten zijn best prijzig. Daarom is het belangrijk dat je een inductiekookplaat koopt die goed presteert. Zoals snel en met zo min mogelijk energie een pan water aan de kook brengen. Of de warmte goed verdelen over het hele kookoppervlak. 

Inductiekookplaten waren lange tijd duurder in aanschaf dan andere elektrische kooksystemen, zoals halogeen. Maar dat is al lang niet meer zo. Bovendien gaan inbouw-inductiekookplaten slimmer met energie om dan elk ander kooksysteem. Door te koken op inductie verspil je veel minder energie. Je stoot ook minder vervuiling uit dan met koken op gas. En omdat een inductiekookplaat alleen aan gaat als er een geschikte pan op staat, is het heel veilig. 

Ga je een inductiekookplaat kopen? Let dan op welke functies je nodig hebt. Snel water koken doe je bijvoorbeeld met een boostfunctie. Braden op een langwerpige grillplaat kan met een grotere flexibele zone die 2 kookzones aan elkaar koppelt. En met een kookplaat met afzuiging worden de kookluchtjes afgevoerd zonder dat je een afzuigkap nodig hebt.

Al deze dingen testen wij voor je. Zo vind je een goede kookplaat waar je lang kookplezier van hebt.

Inductiekookplaten vergelijken

Bij ons kun je inductiekookplaten vergelijken op prijs. Zo betaal je niet te veel voor jouw ultieme kookplaat. Maar je kunt ook inbouw-inductiekookplaten vergelijken op testresultaten, prestaties, energieverbruik en hoe makkelijk je hem schoonmaakt. Zo vind je de perfecte kookplaat voor jou. 

Inductiekookplaten per merk