We testen inbouw-inductiekookplaten in ons lab. Wat is de beste inductiekookplaat voor jouw keuken? Vergelijk alle geteste kookplaten.

Inductiekookplaten getest

We testen inbouw-inductiekookplaten met en zonder afzuiging van bekende merken als AEG, Bora, Miele en Bosch. Natuurlijk kijken we naar kookprestaties. Maar we letten ook op andere zaken, zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Want zo'n kookplaat moet je wel simpel kunnen bedienen en schoonmaken.

Inductiekookplaat kopen

Inductiekookplaten zijn best prijzig. Daarom is het belangrijk dat je een inductiekookplaat koopt die goed presteert. Zoals snel en met zo min mogelijk energie een pan water aan de kook brengen. Of de warmte goed verdelen over het hele kookoppervlak.

Inductiekookplaten waren lange tijd duurder in aanschaf dan andere elektrische kooksystemen, zoals halogeen. Maar dat is al lang niet meer zo. Bovendien gaan inbouw-inductiekookplaten slimmer met energie om dan elk ander kooksysteem. Door te koken op inductie verspil je veel minder energie. Je stoot ook minder vervuiling uit dan met koken op gas. En omdat een inductiekookplaat alleen aan gaat als er een geschikte pan op staat, is het heel veilig.

Ga je een inductiekookplaat kopen? Let dan op welke functies je nodig hebt. Snel water koken doe je bijvoorbeeld met een boostfunctie. Braden op een langwerpige grillplaat kan met een grotere flexibele zone die 2 kookzones aan elkaar koppelt. En met een kookplaat met afzuiging worden de kookluchtjes afgevoerd zonder dat je een afzuigkap nodig hebt.

Al deze dingen testen wij voor je. Zo vind je een goede kookplaat waar je lang kookplezier van hebt.

Inductiekookplaten vergelijken

Bij ons kun je inductiekookplaten vergelijken op prijs. Zo betaal je niet te veel voor jouw ultieme kookplaat. Maar je kunt ook inbouw-inductiekookplaten vergelijken op testresultaten, prestaties, energieverbruik en hoe makkelijk je hem schoonmaakt. Zo vind je de perfecte kookplaat voor jou.