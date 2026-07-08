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Inductiekookplaten met flexzone

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Op een inductiekookplaat met flexibele kookzones kun je 2 kookzones samenvoegen tot 1 grote, langwerpige kookzone. Zo'n flexzone op je inductiekookplaat is heel handig voor grote pannen, een braadslede of bijvoorbeeld een grillplaat. Kies de beste flex-inductiekookplaat door ze bij ons te vergelijken. 

Keuzehulp

  • Ikea TÄCKNAN 500 zwart 60 cm (905.986.36)
    IkeaTÄCKNAN 500 zwart 60 cm (905.986.36)
    4 kookzones|60 cm|7620 Watt
    Expert review

    € 1.000,-

    Richtprijs

  • Ikea TÄCKNAN 500 zwart 83 cm (806.072.88)
    IkeaTÄCKNAN 500 zwart 83 cm (806.072.88)
    4 kookzones|83 cm|7620 Watt
    Expert review

    € 1.100,-

    Richtprijs

  • Siemens ED851BS16E
    SiemensED851BS16E
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
  • Electrolux KCC83443CK
    ElectroluxKCC83443CK
    4 kookzones|77 cm|7350 Watt
    Expert review

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • AEG NCH84B03CB
    AEGNCH84B03CB
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 2.650,-

    Richtprijs

  • AEG NCH84B03CZ
    AEGNCH84B03CZ
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Miele KMDA 7676-1 FL
    MieleKMDA 7676-1 FL
    4 kookzones|80 cm|7600 Watt
  • Miele KMDA 7876-1 FL
    MieleKMDA 7876-1 FL
    4 kookzones|80 cm|7600 Watt
  • Bora M Pure / PURMU2
    BoraM Pure / PURMU2
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 3.300,-

    Richtprijs

  • Bosch PVQ821H26E
    BoschPVQ821H26E
    4 kookzones|79 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Siemens ED877HQ26E
    SiemensED877HQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Bora M Pure / PURMU2R
    BoraM Pure / PURMU2R
    4 kookzones|76 cm|7360 Watt
    Expert review

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Bosch PVQ89BH26E
    BoschPVQ89BH26E
    4 kookzones|79 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.550,-

    Richtprijs

  • Siemens ED87BHQ26E
    SiemensED87BHQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.550,-

    Richtprijs

  • Bora X Pure / PUXU2
    BoraX Pure / PUXU2
    4 kookzones|83 cm|7600 Watt
    Expert review

    € 3.600,-

    Richtprijs

  • Bora X Pure / PUXU2R
    BoraX Pure / PUXU2R
    4 kookzones|83 cm|7600 Watt
    Expert review

    € 3.850,-

    Richtprijs

  • AEG TO74IB00CB
    AEGTO74IB00CB
    4 kookzones|71,0 cm|7200 Watt
  • AEG TO74IB0BFB
    AEGTO74IB0BFB
    4 kookzones|71,0 cm|7200 Watt

Inductiekookplaat met flexzone kopen

Ga je een inductieplaat met flexzone kopen, dan zie je dat er verschillende soorten zijn.

  1. Heel flexibel koken op flexinductie: een kookzone waar je 1 of meerdere pannen tegelijk op kunt plaatsen. Deze verwarm je als 1 pan of bedien je afzonderlijk. Dit is meestal een langwerpige zone. Hij kan ovaal of rechthoekig zijn. De flexzone detecteert wat voor soort pan(nen) er op de kookplaat staan en waar. De kookplaat zorgt ervoor dat je deze pan of pannen als één pan of per pan afzonderlijk kunt bedienen. 
     
  2. Een combizone: 2 individuele zones die je als 1 kookzone bedient. Je kunt er 2 pannen op plaatsen en ze als 1 bedienen. Of 1 grote pan, grillplaat of braadslede die beide zones bedekt.
     
  3. Een braadzone is ook een flexzone. Een inductiekookplaat met braadzone heeft een kookzone die je voor een ronde pan of langwerpige grillplaat of braadslede kunt gebruiken.

Bij de eerste maakt het niet veel uit waar je de pannen plaatst. Bij de tweede moet elke losse pan op zijn eigen zone staan. En bij de braadzone kies je voor een gewone pan of een braadpan.

Normale kookzones met pangroottedetectie zijn geen flexibele zones. Je bent alleen flexibel in de grootte van je (ronde) pan. Hier kunnen ook braadzones onder vallen.

Een inductiekookplaat kan meerdere flexzones hebben. Zo maakt het niet uit wat je op je kookplaat zet. De flexinductie kookplaat past zich automatisch aan het gebied waar de pan op staat aan.

Inductiekookplaten met flexzone vergelijken

We hebben meerdere flexinductie kookplaten in de vergelijker. Vergelijk ze op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer. Zo helpen we je de beste flexinductieplaat te kopen.

Inductiekookplaten per merk