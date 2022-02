Een inductiekookplaat met flexzone is handig voor grote (grill)pannen en braadsledes. De kookplaat heeft een flexibele kookzone die zich aanpast aan de grootte van de pan of pannen. Of er worden 2 zones samengevoegd als je er bijvoorbeeld een braadslede op zet.

Inductiekookplaat met flexzone kopen

Als je een inductieplaat met flexzone gaat kopen, dan zul je zien dat er verschillende soorten zijn.

1. Heel flexibel koken op flexinductie: een kookzone waar je 1 of meerdere pannen tegelijk op kunt plaatsen. Deze verwarm je als 1 pan of bedien je afzonderlijk. Dit is meestal een langwerpige zone. Hij kan ovaal of rechthoekig zijn. De flexzone detecteert wat voor soort pan(nen) er op de kookplaat staan en waar. De kookplaat zorgt ervoor dat je deze pan of pannen als één pan of per pan afzonderlijk kunt bedienen.

2. Een combizone: 2 individuele zones die je als 1 kookzone bedient. Je kunt er 2 pannen op plaatsen en ze als 1 bedienen. Of 1 grote pan die beide zones bedekt.

3. Een braadzone is ook een flexzone. Een inductiekookplaat met braadzone heeft een kookzone die je voor een ronde pan of langwerpige braadpan kunt gebruiken. Je kunt er dan een langwerpige braadslee op zetten.

Bij de eerste maakt het niet veel uit waar je de pannen plaatst. Bij de tweede moet elke losse pan op zijn eigen zone staan. En bij de braadzone kies je voor een gewone pan of een braadpan.

Normale kookzones met pangroottedetectie zijn geen flexibele zones. Je bent alleen flexibel in de grootte van je (ronde) pan. Hier kunnen ook braadzones onder vallen.

Een inductiekookplaat kan meerdere flexzones hebben. Zo maakt het niet uit wat je op je kookplaat zet. De flexinductie kookplaat past zich automatisch aan het gebied waar de pan op staat aan.

Inductiekookplaten met flexzone vergelijken

Nu zoek je een inductiekookplaat met flexibele kookzones. We hebben meerdere flexinductie kookplaten in de vergelijker. Vergelijk ze op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer. Met een Kies en Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo helpen we je de beste flexinductieplaat te kopen.