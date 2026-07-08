Op een inductiekookplaat met flexibele kookzones kun je 2 kookzones samenvoegen tot 1 grote, langwerpige kookzone. Zo'n flexzone op je inductiekookplaat is heel handig voor grote pannen, een braadslede of bijvoorbeeld een grillplaat. Kies de beste flex-inductiekookplaat door ze bij ons te vergelijken.

Inductiekookplaat met flexzone kopen

Ga je een inductieplaat met flexzone kopen, dan zie je dat er verschillende soorten zijn.

Heel flexibel koken op flexinductie: een kookzone waar je 1 of meerdere pannen tegelijk op kunt plaatsen. Deze verwarm je als 1 pan of bedien je afzonderlijk. Dit is meestal een langwerpige zone. Hij kan ovaal of rechthoekig zijn. De flexzone detecteert wat voor soort pan(nen) er op de kookplaat staan en waar. De kookplaat zorgt ervoor dat je deze pan of pannen als één pan of per pan afzonderlijk kunt bedienen.

Een combizone: 2 individuele zones die je als 1 kookzone bedient. Je kunt er 2 pannen op plaatsen en ze als 1 bedienen. Of 1 grote pan, grillplaat of braadslede die beide zones bedekt.

Een braadzone is ook een flexzone. Een inductiekookplaat met braadzone heeft een kookzone die je voor een ronde pan of langwerpige grillplaat of braadslede kunt gebruiken.

Bij de eerste maakt het niet veel uit waar je de pannen plaatst. Bij de tweede moet elke losse pan op zijn eigen zone staan. En bij de braadzone kies je voor een gewone pan of een braadpan.

Normale kookzones met pangroottedetectie zijn geen flexibele zones. Je bent alleen flexibel in de grootte van je (ronde) pan. Hier kunnen ook braadzones onder vallen.

Een inductiekookplaat kan meerdere flexzones hebben. Zo maakt het niet uit wat je op je kookplaat zet. De flexinductie kookplaat past zich automatisch aan het gebied waar de pan op staat aan.

Inductiekookplaten met flexzone vergelijken

We hebben meerdere flexinductie kookplaten in de vergelijker. Vergelijk ze op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer. Zo helpen we je de beste flexinductieplaat te kopen.