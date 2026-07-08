Inductiekookplaten met flexzone

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.
Op een inductiekookplaat met flexibele kookzones kun je 2 kookzones samenvoegen tot 1 grote, langwerpige kookzone. Zo'n flexzone op je inductiekookplaat is heel handig voor grote pannen, een braadslede of bijvoorbeeld een grillplaat. Kies de beste flex-inductiekookplaat door ze bij ons te vergelijken.
€ 1.000,-
Richtprijs
€ 1.100,-
Richtprijs
€ 2.400,-
Richtprijs
€ 2.650,-
Richtprijs
€ 3.000,-
Richtprijs
€ 3.300,-
Richtprijs
€ 3.425,-
Richtprijs
€ 3.425,-
Richtprijs
€ 3.500,-
Richtprijs
€ 3.550,-
Richtprijs
€ 3.550,-
Richtprijs
€ 3.600,-
Richtprijs
€ 3.850,-
Richtprijs
Ga je een inductieplaat met flexzone kopen, dan zie je dat er verschillende soorten zijn.
Bij de eerste maakt het niet veel uit waar je de pannen plaatst. Bij de tweede moet elke losse pan op zijn eigen zone staan. En bij de braadzone kies je voor een gewone pan of een braadpan.
Normale kookzones met pangroottedetectie zijn geen flexibele zones. Je bent alleen flexibel in de grootte van je (ronde) pan. Hier kunnen ook braadzones onder vallen.
Een inductiekookplaat kan meerdere flexzones hebben. Zo maakt het niet uit wat je op je kookplaat zet. De flexinductie kookplaat past zich automatisch aan het gebied waar de pan op staat aan.
We hebben meerdere flexinductie kookplaten in de vergelijker. Vergelijk ze op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer. Zo helpen we je de beste flexinductieplaat te kopen.