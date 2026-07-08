icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beko inductiekookplaat

Welke Beko inductiekookplaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Beko inductiekookplaten en vergelijk de Beko inductiekookplaat met andere inductiekookplaten.
Laatste update van de test: 8 juli 2026

Keuzehulp

  • Beko HII64200SFMT
    BekoHII64200SFMT
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt
  • Beko HIXI84700UF
    BekoHIXI84700UF
    4 kookzones|82 cm|7400 Watt
    Expert review
  • Beko HII64400MT
    BekoHII64400MT
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HII64400MTX
    BekoHII64400MTX
    4 kookzones|60,0 cm|7200 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HIC84401
    BekoHIC84401
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HII74700UF
    BekoHII74700UF
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HII64720SUF2T
    BekoHII64720SUF2T
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HII85720UFT
    BekoHII85720UFT
    5 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko HIXI 64700 UF
    BekoHIXI 64700 UF
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Inductiekookplaten per merk