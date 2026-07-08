icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Samsung inductiekookplaat

Welke Samsung inductiekookplaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Samsung inductiekookplaten en vergelijk de Samsung inductiekookplaat met andere inductiekookplaten.
Laatste update van de test: 8 juli 2026

Keuzehulp

  • Samsung NZ64R3747BK/UR
    SamsungNZ64R3747BK/UR
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt

    Prijs niet beschikbaar

  • Samsung NZ64M3707AK
    SamsungNZ64M3707AK
    4 kookzones|59,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NZ64B5046FK/U1
    SamsungNZ64B5046FK/U1
    4 kookzones|59,0 cm|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NZ64b5045FK/U1
    SamsungNZ64b5045FK/U1
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NZ84C5047FK
    SamsungNZ84C5047FK
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NZ64B4016FK/U1
    SamsungNZ64B4016FK/U1
    2 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NZ64B5066FK
    SamsungNZ64B5066FK
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Inductiekookplaten per merk