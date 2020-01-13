Een inductiekookplaat wekt met een magnetisch veld. Dat wekt trillingen op in de panbodem. Die trillingen zorgen voor hitte in de pan. Dit werkt alleen als de panbodem magnetiseerbaar is.

Test je eigen pannen

Je herkent pannen die geschikt zijn voor inductie aan een spiraalsymbool op de pan of verpakking. Staat er geen symbool op de pan? Met een paar eenvoudige tests check je welke pannen geschikt zijn voor inductie.

Beste koekenpan zonder pfas

Het kan echt: een fijne koekenpan met een goede, duurzame én pfas-vrije anti-aanbaklaag. We testten 13 pannen, allemaal geschikt voor inductie, tot het uiterste.

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De beste koekenpannen