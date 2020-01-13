Zijn je pannen geschikt voor het koken op een inductiekookplaat? Hoe maak je je inductieplaat makkelijk schoon? Wij geven je tips hoe je je inductiekookplaat makkelijker gebruikt.
Expert inductiekookplaten
Een inductiekookplaat wekt met een magnetisch veld. Dat wekt trillingen op in de panbodem. Die trillingen zorgen voor hitte in de pan. Dit werkt alleen als de panbodem magnetiseerbaar is.
Je herkent pannen die geschikt zijn voor inductie aan een spiraalsymbool op de pan of verpakking. Staat er geen symbool op de pan? Met een paar eenvoudige tests check je welke pannen geschikt zijn voor inductie.
Het kan echt: een fijne koekenpan met een goede, duurzame én pfas-vrije anti-aanbaklaag. We testten 13 pannen, allemaal geschikt voor inductie, tot het uiterste.
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De beste koekenpannen
Een inbouw-inductiekookplaat heeft een hoog vermogen. Hij verbruikt daardoor veel stroom. Toch is er geen kooksysteem dat efficiënter met energie omgaat dan inductie. Dat komt doordat de inductietechniek ervoor zorgt dat alle energie wordt omgezet in panwarmte. Het wordt dus alleen heet in de pan en niet er omheen. Er 'lekt' geen warmte weg tussen de kookplaat en de pan.
Toch kun je extra energie en dus geld besparen als je slim je inductiekookplaat kies en gebruikt. Gebruik vooral de kookzones en boostfunctie op de juiste manier.
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Een van de grootste voordelen van inductiekookplaten is dat je ze makkelijk schoonmaakt. Een doekje en warm sopje zijn genoeg.
Maar sommige schoonmaakmiddelen of sponsjes kun je beter niet gebruiken. Benieuwd welke dat zijn? En wat je wel en vooral niet moet doen als je je inductiekookplaat goed schoon wil houden?
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Inductieplaat schoonmaken
Sommige inbouw-inductiekookplaten zijn lastiger schoon te krijgen. Die hebben naden of randen waarin vuil zich ophoopt. Of een slechte kwaliteit glas waarop hardnekkige vlekken blijven zitten. Daarom beoordelen wij alle inductie-kookplaten op het schoonmaakgemak.
Bij een inductiekooplaat met afzuiging is het afzuigdeel niet altijd even goed bereikbaar om goed te kunnen schoonmaken. Er zijn vaak scherpe randjes en lastige hoekjes. Soms moet je eerst onderdelen losschroeven om er goed bij te kunnen. Ook de filters zijn niet altijd goed bereikbaar.
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Inductiekookplaten die goed zijn beoordeeld op schoonmaken (alleen voor leden)
Het spiegelgladde keramische glas van een inductiekookplaat is prachtig. Maar krassen en andere beschadigingen vallen wel snel op. En als je iets laat vallen op je inductiekookplaat kan hij zelfs barsten. Een beschermer op je inductiekookplaat is daarom een goed idee.
In de winkel koop je voor een paar tientjes een beschermmat voor je inductiekookplaat. Dat is een flexibele kunststof afdekplaat die precies op je inductieplaat past. Je rolt hem op als je de kookplaat wil gebruiken.
Met zo'n beschermplaat blijft de inductiekookplaat langer mooi en voorkom je krassen en andere beschadigingen. En als er iets op de kookplaat valt is de kans op barsten veel kleiner. Inductiebeschermers zijn er in allerlei leuke designs. Je kunt hem zelfs met je foto laten bedrukken.
Een inductiekookplaat is van glas en een ongeluk zit in een klein hoekje. Ben jij goed verzekerd als er een potje vanuit het keukenkastje op de glasplaat knalt?
Met een allriskdekking op je opstal- of inboedelverzekering kun je dit risico afdekken. Het verschilt per verzekeraar waar de inductiekookplaat onder valt. Dus vraag na of je hiervoor bent verzekerd.
Maar let op. Schade door opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is in principe nooit gedekt.