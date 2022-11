Een inductiekookplaat met afzuiging heeft in het midden van de kookplaat een rooster met daaronder een ventilator. Die zuigt kookluchtjes en damp naar beneden. Daarom heten ze ook wel downdraft-inductieplaten. Dat betekent dat je geen aparte afzuigkap meer nodig hebt boven je inductiekookplaat. Ideaal.

Nadelen inductiekookplaat met afzuiging

Kostbaar

Downdraft-inductieplaten zijn behoorlijk duur. De inductieplaten met afzuiging in onze test zijn vaak meer dan 2 keer zo duur als een gewone inductieplaat met net zoveel kookzones. Je kunt vaak wel onderhandelen over de prijs van zo’n dure inductieplaat. Zeker als je die tegelijk met andere apparatuur of een hele keuken koopt.

Veel ruimte

Door het afzuigsysteem is er op de kookplaat plaats voor maar 4 kookzones. En omdat de motor en ventilator van de afzuiging in het kastje onder de plaat zitten, neemt het systeem daar ook veel ruimte in beslag.

Kookluchtjes afvoeren naar buiten is lastig

Omdat het afzuigsysteem in het keukenkastje onder de plaat zit, is het lastig om de kookluchtjes naar buiten af te voeren. In een nieuwbouwhuis kun je een afvoerkanaal laten aanleggen. Heb je alvoor je bestaande afzuigkap al een afvoerkanaal naar buiten, dan kun je een verbinding aanleggen vanuit het keukenkastje.

Houd er rekening mee dat voor de luchtafvoer een extra installatie onder de kookplaat nodig is en dat die ook veel ruimte opeist. Al met al moet je het grootste deel van het keukenkastje aan je kookplaat opofferen. Of je moet de recirculatiestand gebruiken.

Downdraft-systeem in de recirculatiestand

De installatie wordt een stuk makkelijker en kost minder ruimte als je alleen de recirculatiestand gebruikt. Dan worden kookluchtjes niet naar buiten afgevoerd, maar blijven in de ruimte. De filters in de afzuiginstallatie maken de afgezogen lucht schoon en die wordt weer de keuken ingeblazen.

De filters halen geen vocht uit de kookluchtjes. Je moet dus extra goed ventileren en je moet het koolstoffilter regelmatig vervangen. Voordelen van recirculatie zijn dat je de kookplaat overal kunt plaatsen. Warmte blijft ook beter in je huis. Bij de afvoerstand wordt warmte naar buiten geblazen.

Afvoerstand of recirculatiestand?

Wij testen inductiekookplaten met afzuiging in de recirculatiestand én in de afvoerstand. Maar in de Vergelijker staan alleen de oordelen voor de recirculatiestand. Hier kiezen we voor omdat recirculatie altijd gebruikt kan worden en luchtafvoer niet. Wel zetten we in de Expert Review hoe goed de afzuiging werkt in de afvoerstand. De meeste kookplaten met afzuiging doen het in de afvoerstand wat beter dan in de recirculatiestand. Maar de verschillen zijn niet heel groot.

Herrie

Bij alle inductiekookplaten met afzuiging in onze test maakt het afzuigsysteem een hoop herrie. Vooral in de hoogste stand. De meeste kookplaten maken iets meer lawaai in de recirculatiestand dan in de afvoerstand. Maar de verschillen zijn niet groot. Als het geluid in de recirculatiestand als irritant wordt beoordeeld, is het dat ook in de afvoerstand.