Wat is een downdraft kookplaat?

Een inductiekookplaat met afzuiging heeft in de kookplaat een rooster met daaronder een ventilator en verschillende soorten filters. De ventilator zuigt vetspatten, kookluchtjes en damp naar beneden. Daarom heten ze ook wel downdraft-inductieplaten.

Bij de meeste downdraft-inductiekookplaten zit de afzuiging in het midden van de kookplaat. Maar er zijn ook modellen met de afzuiging aan de zijkant of de achterkant van de kookplaat. Sommige kookplaten hebben zelfs een telescopische afzuigunit: die komt dan omhoog uit de kookplaat.

Voordelen inductiekookplaat met afzuiging

Downdraft inductiekookplaten hebben een aantal grote voordelen. Maar ook nadelen waar je echt goed over moet nadenken voor je een inductieplaat met afzuiging laat installeren.

Geen afzuigkap nodig

Als de downdraft afzuiging in de kookplaat zit, heb je geen aparte afzuigkap meer nodig boven je inductiekookplaat. Ideaal voor als je geen goede plaats hebt om een afzuigkap te installeren. Of als je een afzuigkap lelijk vindt.

Heel geschikt voor kookeiland

Een kookplaat met afzuiging is heel makkelijk te installeren in een kookeiland. Je hoeft namelijk geen rekening te houden met een geschikte plek voor de afzuiging. Hou er wel rekening mee dat het bij een kookeiland bijna onmogelijk is om de afzuiging aan te sluiten op een afvoerkanaal naar buiten. En dat je de afzuiging dus alleen kunt gebruiken in de recirculatiestand.

Goed in vetspatten opzuigen

De meeste downdraft-kookplaten in onze test zijn goed in het opzuigen van vetspatten. Dat is ook wel logisch. Vetspatten zijn namelijk relatief zwaar en dus veel makkelijker naar beneden te zuigen. Afzuigkappen boven de kookplaat hebben vaak meer moeite met het opzuigen van vetspatten.

Nadelen inductiekookplaat met afzuiging

Ingewikkelde installatie

Een inductiekookplaat met downdraft afzuiging heeft veel power nodig. Daarom kun je een inductieplaat met afzuiging niet gebruiken op een 1-fase-aansluiting. Je hebt er altijd een 2-fasen-aansluiting of kookgroep voor nodig in je meterkast. Sommige downdraft-kookplaten hebben zelfs zoveel stroom nodig dat je er een extra krachtige 3-fasen-aansluiting voor moet laten aanleggen. In de vergelijker kun je aan de aansluitwaarde zien of je een 2-fasen- of 3-fasen-aansluiting nodig hebt.

Als je het systeem wil aansluiten op het luchtafvoerkanaal is een ingewikkelde extra installatie onder de kookplaat nodig. Bij een kookeiland is dit meestal niet mogelijk.

Afzuiging kost ruimte op en onder de plaat

Het afzuigsysteem neemt niet alleen onder, maar ook op de kookplaat veel ruimte in beslag. Daardoor is er op de kookplaat meestal plaats voor maar 4 kookzones.

De motor en ventilator van de afzuiging zitten onder de inductieplaat. Dat kost ongeveer een half keukenkastje aan ruimte. Een aansluiting op het luchtafvoerkanaal kost nog extra ruimte.

Kostbaar

Downdraft-inductieplaten zijn in meerdere opzichten behoorlijk duur. Allereerst in aanschaf. De inductieplaten met afzuiging in onze test zijn al snel 2 keer zo duur als een gewone inductieplaat met net zoveel kookzones. Wel komen er steeds meer goedkopere merken bij.

Ook de installatie kost meer dan die van een inductiekookplaat zonder afzuiging. Vooral als je de afzuiging in de afvoerstand wil gebruiken en moet laten aansluiten op het ventilatiekanaal.

Als je de afzuiging in de afvoerstand gebruikt, moet je het koolstoffilter vervangen als het verzadigd is. De prijs van een nieuwe koolstoffilter hangt af van het merk en het type van de kookplaat. Houd rekening met minstens €50 en soms zelfs meer dan €100.

Downdraft afzuiging: stil genoeg voor open keuken?

Bij bijna alle inductiekookplaten met afzuiging in onze test maakt het afzuigsysteem een hoop herrie. Vooral in de hoogste stand. De meeste kookplaten maken iets meer lawaai in de recirculatiestand dan in de afvoerstand. Maar de verschillen zijn niet groot. Als het geluid in de recirculatiestand als irritant wordt beoordeeld, is het dat ook in de afvoerstand.

Schoonmaken

Het afzuigdeel is niet altijd even goed bereikbaar om goed te kunnen schoonmaken. Er zijn vaak scherpe randjes en lastige hoekjes. Soms moet je eerst onderdelen losschroeven om goed bij de opvangbak en de filters te kunnen.

Geen Beste Koop

De meeste inductiekookplaten met afzuiging zijn alleen leverbaar via de keukenspeciaalzaak, op bestelling. Soms is de prijs alleen op aanvraag. De levertijd kan oplopen tot enkele maanden. Vaak kun je onderhandelen over de prijs. Zeker als je je kookplaat tegelijk koopt met een nieuwe keuken of andere keukenapparatuur. Voor de meeste geteste downdraft-inductiekookplaten kunnen we daardoor geen goede richtprijs bepalen. Daarom is er geen Beste Koop.

Afzuiging kookplaat: afvoeren of recirculeren?

Je kunt een inductiekookplaat met afzuiging op 2 manieren installeren:

In de recirculatiestand.

In de afvoerstand.

Let op: Heb je een kookeiland? Dan is het meestal niet mogelijk om downdraft-afzuiging in de afvoerstand te installeren.

Recirculatiestand kookplaat

Gebruik je de recirculatiestand? Dan gaan de afgezogen kookluchtjes door een vetfilter en een koolstoffilter voor de geurtjes. Die reinigen de lucht. De schoongemaakte lucht wordt terug de keuken in geblazen. De recirculatie-afzuiging haalt geen vocht uit de kookluchtjes. Je moet dus extra ventileren om het vocht uit de kookdampen uit je keuken te krijgen.

Afvoerstand kookplaat

Als je niet wilt dat de afgezogen lucht terug de keuken in wordt geblazen, moet je de afzuiging aansluiten op het luchtafvoerkanaal. Dan worden de kookluchtjes naar buiten geblazen. In de afvoerstand wordt ook vocht weggezogen en hoef je niet extra te ventileren. En je hebt geen koolstoffilter nodig. Maar het ventilatiekanaal moet heel laag zitten om er een downdraft-afzuiging op aan te kunnen sluiten. Dat maakt de aanleg van een geschikte aansluiting voor de afvoerstand extra ingewikkeld.

Let op: Niet alle downdraft-inductiekookplaten kunnen in de afvoerstand geïnstalleerd worden.

Testen in de recirculatiestand

Wij testen inductiekookplaten met afzuiging in de recirculatiestand. Hier kiezen we voor omdat recirculatie altijd gebruikt kan worden en luchtafvoer niet. Bij een aantal kookplaten hebben we de afzuiging wel in de afvoerstand getest. Bij deze kookplaten staat in de expert review hoe goed de afzuiging werkt in de afvoerstand. De meeste kookplaten met afzuiging doen het in de afvoerstand wat beter dan in de recirculatiestand. Maar de verschillen zijn zo klein dat je er vanuit mag gaan dat de kookplaat in de afvoerstand ongeveer net zo goed of slecht werkt als in de recirculatiestand.

Wanneer moet je de filters vervangen of schoonmaken?

Hoe lang het duurt tot de vetfilter en de koolstoffilter van je downdraft-afzuiging vol zitten, hangt af van hoe intensief je de afzuiging gebruikt. En van wat je kookt: door vettig en sterk geurend eten raken de filters sneller verzadigd. Vervang of reinig je de filters niet op tijd? Dan werkt de afzuiging minder goed of zelfs helemaal niet meer.

Vetfilter

De vetfilter moet je schoonmaken. Vaak kun je de filter afwassen, soms mag hij zelfs in de vaatwasser. Maar bij sommige downdraft-kookplaten moet je de vetfilter vervangen als hij vol zit.

Koolstoffilter

Koolstoffilters verwijderen de kookgeurtjes als je de afzuiging in de recirculatiestand hebt geïnstalleerd. De koolstoffilter moet je vervangen zodra het verzadigd is. Vervangende koolstoffilters kunnen behoorlijk prijzig zijn. Reken al snel op meer dan €50 en zelfs meer dan €100.