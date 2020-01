Een inductiekookplaat installeren is werk voor een vakman. We geven wel een paar tips en punten waar je zelf op kunt letten.

Inductiekookplaat plaatsen

Een inbouwkookplaat plaats je altijd in een aanrechtblad. Houd daarom rekening met de beschikbare werkruimte. Het is prettig als je naast de kookplaat ongeveer 20 cm ruimte is naast de plaatrand. De nismaat - het gat in het aanrechtblad - is altijd kleiner dan de glasplaat van de inductiekookplaat.

Het aanrechtblad moet ook dik genoeg zijn voor het gewicht van de kookplaat. Laat ook voldoende ruimte vrij tussen de kookplaat en aangrenzend meubilair. De minimale dikte en afstanden tot keukenkastjes en andere apparatuur staan in de specificaties en de installatiehandleiding. Die krijg je van de fabrikant bij een nieuwe kookplaat en kun je ook vinden op de website van de fabrikant.

Inductieplaat aansluiten

Een elektrisch fornuis heeft een hoog vermogen en sluit je aan op een aparte (kook)groep. Als de aansluitwaarde lager is dan 3,6 kW kan de kookplaat op een 'normale' groep (1 fase). Bij hogere aansluitwaarden heb je een aansluiting met 2 of 3 fasen nodig.

Die aansluiting is in moderne huizen meestal standaard aanwezig. In oudere huizen moet je deze laten aanleggen door een installateur. Inductiekookplaten worden meestel geleverd zonder stekker en snoer. De installateur sluit de kookplaat aan.

Installeer de kookpaat niet zelf. Als een toestel verkeerd is aangesloten heb je geen recht op garantie! Bovendien is een gebrekkig aangelegde elektrische-installatie levensgevaarlijk.

Wat kost een nieuwe aansluiting?

Een nieuwe leiding aanleggen, plaatsen van een wandcontactdoos (stopcontact) en een extra (kook)groep installeren in de meterkast kost zo'n €600 (bron: Milieucentraal).

Het capaciteitstarief - een vast tarief in de stroomrekening - dat je voor een drievoudige aansluiting van 25 Ampère (A) betaalt is gelijk aan dat voor eenmaal 25 A of eenmaal 35 A. Je gaat dus meestal niet meer betalen aan de netbeheerder. Zie hiervoor uitleg bij energierekening.

Check zelf welke aansluiting je hebt

Controleer of het stopcontact voor de kookplaat 2 of 5 gaatjes heeft. Een stopcontact met 2 openingen is alleen geschikt voor inductieplaten die op 1 fase werken. Dit gaat ten koste van het vermogen en is dus niet ideaal. Een stopcontact met 5 openingen is een perilex stopcontact. Deze is geschikt voor inductieplaten die op 2 of 3 fasen werken en meer vermogen leveren. Heb je een perilex stopcontact? Check dan in de meterkast welk van onderstaande gekoppelde groepen je hebt.

Heb je de linker kookgroep, dan kun je een inductiekookplaat kiezen die op 2 fasen werkt. Heb je de rechter krachtstroom groep, dan kun je een inductiekookplaat inbouwen die op 2, maar ook op 3 fasen werkt. Extra grote kookplaten (ca. 90 cm) met 5 kookzones en meerdere flexzones vereisen vaak 3 fasen om optimaal te kunnen werken.

