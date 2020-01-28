Inductiekookplaat installeren

Voor inductiekookplaten met een aansluitwaarde van meer dan 3,65 kW heb je een extra krachtige aansluiting nodig in je meterkast en een 5-polig Perilex-stopcontact in je keuken.

Installeren is daardoor een ingewikkelde klus. Een fout bij het inbouwen of aansluiten van een krachtige inductiekookplaat kan niet alleen schade aan je keuken of kookplaat aanrichten, maar ook gevaarlijk zijn. Laat daarom een inductiekookplaat die krachtstroom nodig heeft door een deskundige inbouwen en aansluiten.

Inbouw-inductiekookplaten met 4 of meer kookzones worden meestal zonder snoer en stekker geleverd. Daarmee geeft de fabrikant aan dat je professionele hulp moet inschakelen om de inductiekookplaat aan te sluiten.

Wat kost een inductiekookplaat installeren?

Hoeveel het kost om een inductiekookplaat te laten inbouwen en aansluiten hangt af van:

Wat je moet laten aanpassen aan je aansluitingen.

Hoe makkelijk die aansluitingen zijn in te passen in de bestaande situatie.

Hoe meer er gedaan moet worden, hoe hoger de aanlegkosten. Moet je een extra krachtige aansluiting in je meterkasten laten aanleggen? En een Perilex-aansluiting in je keuken? Dan kunnen de kosten flink oplopen. Als je pech hebt tot fors boven de €1000. Soms zijn er extra kosten om je nieuwe aansluiting aan te sluiten op de leidingen van de stroomleverancier.

Als je al de juiste aansluitingen hebt, betaal je alleen het aanpassen van je aanrecht en aansluiten van de inductieplaat. Plus waarschijnlijk voorrijkosten. Dan ben je misschien al met €200 klaar.

Bespaartips inductiekookplaat installeren

De tarieven van installateurs kunnen enorm verschillen: vraag daarom een aantal offertes aan.

Het is gunstiger als je de aanleg van aansluitingen combineert met een andere verbouwing.

Overleg goed met de installateur of je een 2-fasen-groep of een 3-fasen-krachtgroep nodig hebt. De aanleg van een 2-fasen groep is namelijk goedkoper dan de installatie van een 3-fasen-krachtgroep.

Check of je gemeente, waterschap of provincie subsidie geeft voor het overschakelen van koken op gas naar koken op inductie.

Je mag ervan uitgaan dat het capaciteitstarief (een vast tarief in de stroomrekening) hetzelfde blijft. Je gaat dus meestal niet meer betalen aan de netbeheerder. Zie hiervoor uitleg bij energierekening.

Tips bij het een installateur kiezen:

Kies voor een betrouwbare installateur.

Vraag bij meerdere installateurs een offerte.

Laat de offerte specificeren: let op dat voorrijd- en onderzoekskosten apart vermeld worden.

Heb je al een kookplaat uitgezocht die nog moet worden geïnstalleerd? Informeer de installateur hierover.

Lees meer over:

Gebruikstips voor je inductiekookplaat

Check het aanrechtblad

Voor het inbouwen van een inductiekookplaat moet het aanrechtblad dik en stevig genoeg zijn. En er moet voldoende ruimte vrij zijn rondom de kookplaat. De aanwijzingen voor het inbouwen staan in de installatiehandleiding van de fabrikant. Houd bij het inbouwen rekening met het volgende:

Naast de kookplaat moet genoeg (werk)ruimte overblijven, minstens 20 centimeter.

De nismaat, oftewel het gat in het aanrechtblad, is altijd kleiner dan de glasplaat van de inductiekookplaat.

Check vóór het kopen altijd de precieze afmetingen van de kookplaat en de nismaat in de productspecificaties.

In onze vergelijker staat ook informatie over de nisbreedte. Die nemen we over uit de productinformatie. Links van de vergelijker kun je met filters kookplaten met een bepaalde nisbreedte en nisdiepte selecteren.

Let op bij de aankoop

Specificaties van kookplaten kunnen verkeerd worden overgenomen of veranderen. Voordat je een inductiekookplaat koopt is het daarom belangrijk om de precieze (installatie)maten, technische gegevens en installatie-instructies te checken. Doe dit bij de (web)winkel en/of de fabrikant.

Check je elektrische aansluiting

Wil je een inductieplaat die:

4 of meer kookzones heeft?

razendsnel een pan water aan de kook brengt?

1 of meer boostfuncties heeft?

zo efficiënt mogelijk met energie omgaat?

flexinductie heeft, dus 2 kookzones kan koppelen tot 1 extra grote, langwerpige kookzone?

Dan heb je een inbouw-inductiekookplaat nodig met een aansluitwaarde van minstens 7000 W, oftewel 7 kW. Een 'aansluitwaarde' van 7 kW betekent dat de kookplaat moet worden aangesloten op een elektriciteitsgroep in de meterkast die minstens 7 kW piekbelasting heeft, dus 7000 W aan stroom 'tegelijk' kan leveren zonder dat de aansluiting overbelast raakt en de stoppen doorslaan.

Let op de aansluitwaarde

Voor een kookplaat met een aansluitwaarde van meer dan 3,7 kW heb je een speciale aansluiting nodig in je meterkast. En ook een speciaal stopcontact in de keuken.

Als je zo'n inductiekookplaat toch aansuit op een gewoon geaard stopcontact en een gewone 1-fase-elektriciteitsgroep in je meterkast, kan er dit gebeuren:

De inductiekookplaat werkt niet zoals het hoort. Je kunt bijvoorbeeld niet op vol vermogen koken of alle kookzones tegelijk gebruiken.

Je overbelast het stroomnet en laat de stoppen doorslaan.

In het ergste geval kan er korstsluiting en zelfs brand ontstaan.

Er zijn ook inductiekookplaten die je veilig kunt aansluiten en gebruiken op 1 fase. Die hebben wel een aantal grote nadelen in vergelijking met 2-fasen- of 3-fasen-inductieplaten.

Lees meer over:

1-fase-inductiekookplaten

Deze aansluitingen heb je nodig

Om een inductiekookplaat met een aansluitwaarde van meer dan 3,6 kW (3600 Watt) veilig te kunnen aansluiten en alle kookzones en functies goed en snel te laten werken, heb je speciale aansluitingen nodig.

Let op welke aansluiting de fabrikant in de productinformatie adviseert voor de kookplaat. Alleen als je hem aansluit op de aansluiting die de fabrikant aanbeveelt, werkt de kookplaat op z'n best en kun je alle kookzones en functies gebruiken zoals beloofd is.

Check de keuken:

Een 5-polige Perilex-stekker en stopcontact (zie foto).

Er is steeds meer keukenapparatuur met een hoog vermogen. Daarom wordt er in de keuken van nieuwbouwwoningen al een tijdje standaard een Perilex-stopcontact in de keuken aangelegd. Heb je een ouder huis en heb je een grote (keuken)verbouwing gedaan of staat die op het programma? Dan kom je eigenlijk niet meer onder de aanleg van een Perilex-stopcontact uit.

Check de meterkast:

Zijn er alleen enkele groepen met ieder een eigen schakelaar? Dan heb je een 1-fase-aansluiting. Lang niet alle inductiekookplaten zijn geschikt voor een 1-fase-aansluiting. Lees waar je op moet letten als je een inductiekookplaat wil aansluiten op 1 fase.

Zijn er 2 groepen die samen 1 schakelaar hebben? Dan heb je een 2-fasen-aansluiting (op de foto links). Die is geschikt voor een Perilex-stopcontact en apparaten met een aansluitwaarde tot zo’n 7,4 kW (7400 Watt). Een 2-fasen-aansluiting wordt ook wel een kookgroep genoemd. Voor de meeste kookplaten in onze test met 4 kookzones is zo’n aansluiting voldoende.

Zijn er 2 groepen die samen 1 schakelaar hebben? Dan heb je een 2-fasen-aansluiting (op de foto links). Die is geschikt voor een Perilex-stopcontact en apparaten met een aansluitwaarde tot zo’n 7,4 kW (7400 Watt). Een 2-fasen-aansluiting wordt ook wel een kookgroep genoemd. Voor de meeste kookplaten in onze test met 4 kookzones is zo’n aansluiting voldoende. Heeft je kookplaat een aansluitwaarde van 7,6 kW (7600 Watt) of meer? Dan adviseert de fabrikant meestal een 3-fasen-aansluiting. Dat heet ook wel krachtgroep of 400 Volt-aansluiting. Bij zo’n krachtgroep worden 4 schakelaars aan elkaar gekoppeld (op de foto rechts).

Voor kookplaten met downdraft-afzuiging adviseert de fabrikant vaak een 3-fasen-krachtgroep. Ook sommige kookplaten met 5 of meer kookzones hebben zo’n hoge aansluitwaarde dat je er een krachtgroep voor nodig hebt.

Check altijd in de productinformatie welke aansluiting de fabrikant adviseert.

Vrijstaande inductiekookplaat installeren?

Bijna alle inductiekookplaten die in Nederland worden verkocht, zijn inbouw-modellen. Vrijstaande inductiekookplaten worden vooral verkocht in bekende (web)winkels voor huishoudelektro, zoals MediaMarkt en Coolblue. In deze winkels worden vrijstaande inductiekookplaten ook wel opbouw-inductiekookplaten genoemd.

Kookplaat op het stopcontact aansluiten

Losse inductiekookplaten zijn niet moeilijk te installeren. Je hebt alleen voldoende plaats nodig op je aanrecht. Omdat deze kookplaten maar een laag vermogen hebben, kun je ze op een gewoon stopcontact aansluiten.

Vrijstaande inductiekookplaten zijn eenvoudiger dan inbouwmodellen. Ze hebben vaak een lager vermogen en minder mogelijkheden. Er zijn ook meer varianten met maar 2 of 1 kookzone(s). Doordat ze eenvoudiger zijn, hebben vrijstaande inductiekookplaten hebben niet alle voordelen van koken op inductie. Wil je alle voordelen van koken op inductie? Kies dan voor een inbouw-inductiekookplaat.

Lees meer over:

Losse inductiekookplaten