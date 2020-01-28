Noëlle van der Weel Expert inductiekookplatenBijgewerkt op:17 juli 2026
Voor inductiekookplaten met een aansluitwaarde van meer dan 3,65 kW heb je een extra krachtige aansluiting nodig in je meterkast en een 5-polig Perilex-stopcontact in je keuken.
Installeren is daardoor een ingewikkelde klus. Een fout bij het inbouwen of aansluiten van een krachtige inductiekookplaat kan niet alleen schade aan je keuken of kookplaat aanrichten, maar ook gevaarlijk zijn. Laat daarom een inductiekookplaat die krachtstroom nodig heeft door een deskundige inbouwen en aansluiten.
Inbouw-inductiekookplaten met 4 of meer kookzones worden meestal zonder snoer en stekker geleverd. Daarmee geeft de fabrikant aan dat je professionele hulp moet inschakelen om de inductiekookplaat aan te sluiten.
Hoeveel het kost om een inductiekookplaat te laten inbouwen en aansluiten hangt af van:
Hoe meer er gedaan moet worden, hoe hoger de aanlegkosten. Moet je een extra krachtige aansluiting in je meterkasten laten aanleggen? En een Perilex-aansluiting in je keuken? Dan kunnen de kosten flink oplopen. Als je pech hebt tot fors boven de €1000. Soms zijn er extra kosten om je nieuwe aansluiting aan te sluiten op de leidingen van de stroomleverancier.
Als je al de juiste aansluitingen hebt, betaal je alleen het aanpassen van je aanrecht en aansluiten van de inductieplaat. Plus waarschijnlijk voorrijkosten. Dan ben je misschien al met €200 klaar.
Je mag ervan uitgaan dat het capaciteitstarief (een vast tarief in de stroomrekening) hetzelfde blijft. Je gaat dus meestal niet meer betalen aan de netbeheerder. Zie hiervoor uitleg bij energierekening.
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Gebruikstips voor je inductiekookplaat
Voor het inbouwen van een inductiekookplaat moet het aanrechtblad dik en stevig genoeg zijn. En er moet voldoende ruimte vrij zijn rondom de kookplaat. De aanwijzingen voor het inbouwen staan in de installatiehandleiding van de fabrikant. Houd bij het inbouwen rekening met het volgende:
In onze vergelijker staat ook informatie over de nisbreedte. Die nemen we over uit de productinformatie. Links van de vergelijker kun je met filters kookplaten met een bepaalde nisbreedte en nisdiepte selecteren.
Specificaties van kookplaten kunnen verkeerd worden overgenomen of veranderen. Voordat je een inductiekookplaat koopt is het daarom belangrijk om de precieze (installatie)maten, technische gegevens en installatie-instructies te checken. Doe dit bij de (web)winkel en/of de fabrikant.
Wil je een inductieplaat die:
Dan heb je een inbouw-inductiekookplaat nodig met een aansluitwaarde van minstens 7000 W, oftewel 7 kW. Een 'aansluitwaarde' van 7 kW betekent dat de kookplaat moet worden aangesloten op een elektriciteitsgroep in de meterkast die minstens 7 kW piekbelasting heeft, dus 7000 W aan stroom 'tegelijk' kan leveren zonder dat de aansluiting overbelast raakt en de stoppen doorslaan.
Voor een kookplaat met een aansluitwaarde van meer dan 3,7 kW heb je een speciale aansluiting nodig in je meterkast. En ook een speciaal stopcontact in de keuken.
Als je zo'n inductiekookplaat toch aansuit op een gewoon geaard stopcontact en een gewone 1-fase-elektriciteitsgroep in je meterkast, kan er dit gebeuren:
Er zijn ook inductiekookplaten die je veilig kunt aansluiten en gebruiken op 1 fase. Die hebben wel een aantal grote nadelen in vergelijking met 2-fasen- of 3-fasen-inductieplaten.
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1-fase-inductiekookplaten
Om een inductiekookplaat met een aansluitwaarde van meer dan 3,6 kW (3600 Watt) veilig te kunnen aansluiten en alle kookzones en functies goed en snel te laten werken, heb je speciale aansluitingen nodig.
Let op welke aansluiting de fabrikant in de productinformatie adviseert voor de kookplaat. Alleen als je hem aansluit op de aansluiting die de fabrikant aanbeveelt, werkt de kookplaat op z'n best en kun je alle kookzones en functies gebruiken zoals beloofd is.
Er is steeds meer keukenapparatuur met een hoog vermogen. Daarom wordt er in de keuken van nieuwbouwwoningen al een tijdje standaard een Perilex-stopcontact in de keuken aangelegd. Heb je een ouder huis en heb je een grote (keuken)verbouwing gedaan of staat die op het programma? Dan kom je eigenlijk niet meer onder de aanleg van een Perilex-stopcontact uit.
Voor kookplaten met downdraft-afzuiging adviseert de fabrikant vaak een 3-fasen-krachtgroep. Ook sommige kookplaten met 5 of meer kookzones hebben zo’n hoge aansluitwaarde dat je er een krachtgroep voor nodig hebt.
Check altijd in de productinformatie welke aansluiting de fabrikant adviseert.
Bijna alle inductiekookplaten die in Nederland worden verkocht, zijn inbouw-modellen. Vrijstaande inductiekookplaten worden vooral verkocht in bekende (web)winkels voor huishoudelektro, zoals MediaMarkt en Coolblue. In deze winkels worden vrijstaande inductiekookplaten ook wel opbouw-inductiekookplaten genoemd.
Losse inductiekookplaten zijn niet moeilijk te installeren. Je hebt alleen voldoende plaats nodig op je aanrecht. Omdat deze kookplaten maar een laag vermogen hebben, kun je ze op een gewoon stopcontact aansluiten.
Vrijstaande inductiekookplaten zijn eenvoudiger dan inbouwmodellen. Ze hebben vaak een lager vermogen en minder mogelijkheden. Er zijn ook meer varianten met maar 2 of 1 kookzone(s). Doordat ze eenvoudiger zijn, hebben vrijstaande inductiekookplaten hebben niet alle voordelen van koken op inductie. Wil je alle voordelen van koken op inductie? Kies dan voor een inbouw-inductiekookplaat.
Lees meer over:
Losse inductiekookplaten