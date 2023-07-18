Noëlle van der Weel Expert inductiekookplatenBijgewerkt op:17 juli 2026
Een losse, vrijstaande, inductiekookplaat heeft een laag vermogen, maximaal 4 pitten en vaak geen extra functies.
Door het lage vermogen is een vrijstaande inductiekookplaat minder energiebesparend en minder snel dan een inbouw-inductieplaat voor 2 of 3 fasen. Hij kan minder goed energie (stroom) omzetten naar hitte in de pan. Daardoor:
Dat maakt een vrijstaande inductiekookplaat een minder aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor koken op gas dan een inbouw-inductiekookplaat met een aansluitwaarde van 7 kW of meer. Daarom zitten er geen vrijstaande inductiekookplaten in onze test.
Een vrijstaande kookplaat wordt in (web)winkels ook opbouw-inductiekookplaat genoemd. Verwarrend, want keukenspecialisten gebruiken de term ‘opbouw inductiekookplaat’ juist vaak voor een inbouw-kookplaat waarvan de glasplaat een paar millimeter boven het aanrecht uitsteekt. Check dus goed waar je mee te maken hebt als het in de (web)winkel gaat over 'opbouw inductiekookplaten'.
Een inbouw inductiekookplaat laat je installeren en aansluiten door een vakman.