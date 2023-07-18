Losse inductiekookplaat kopen?

Een losse, vrijstaande, inductiekookplaat heeft een laag vermogen, maximaal 4 pitten en vaak geen extra functies.

Voordelen

Meestal direct aan te sluiten op een gewoon geaard stopcontact.

Meestal geen speciale (2 fasen) aansluiting nodig in je meterkast.

Geen installateur nodig.

Ook te koop bij 'gewone' winkels, zoals Expert en MediaMarkt.

Nadelen

Door lager vermogen minder snel dan een 2 fasen inductiekookplaat.

Geen flexibele kookzone.

Niet meer dan 4 pits.

Minder energiebesparend dan een 2 fasen inductieplaat.

Minder duurzaam

Door het lage vermogen is een vrijstaande inductiekookplaat minder energiebesparend en minder snel dan een inbouw-inductieplaat voor 2 of 3 fasen. Hij kan minder goed energie (stroom) omzetten naar hitte in de pan. Daardoor:

Duurt het langer om een pan water aan de kook te brengen dan bij een inbouw-inductieplaat van 7000 Watt of meer.

Kun je niet op meerdere kookzones tegelijk op de hoogste stand koken.

Kun je tijdens het koken geen ander elektrisch apparaat gebruiken dat op dezelfde elektriciteitsgroep is aangesloten, zoals een oven, (combi)magnetron of kokendwaterkraan.

Dat maakt een vrijstaande inductiekookplaat een minder aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor koken op gas dan een inbouw-inductiekookplaat met een aansluitwaarde van 7 kW of meer. Daarom zitten er geen vrijstaande inductiekookplaten in onze test.

Vrijstaande of opbouw-inductiekookplaat?

Een vrijstaande kookplaat wordt in (web)winkels ook opbouw-inductiekookplaat genoemd. Verwarrend, want keukenspecialisten gebruiken de term ‘opbouw inductiekookplaat’ juist vaak voor een inbouw-kookplaat waarvan de glasplaat een paar millimeter boven het aanrecht uitsteekt. Check dus goed waar je mee te maken hebt als het in de (web)winkel gaat over 'opbouw inductiekookplaten'.

Een inbouw inductiekookplaat laat je installeren en aansluiten door een vakman.