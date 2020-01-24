Inductie pannen

Hoe weet ik of mijn pan geschikt is voor inductie?

Je herkent pannen die geschikt zijn voor inductie aan een symbool van een spiraal op de pan of verpakking.

Pannen met een dikke bodem die opgebouwd is uit verschillende lagen (een 'sandwichbodem') maken het slimst gebruik van de inductie-techniek.

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Zo werkt inductie

Een inductiekookplaat werkt met elektrische spoelen. Die spoelen wekken een magnetisch veld op onder de pan. Dit magnetische veld zorgt voor trillingen die in de panbodem worden omgezet in warmte. De energie van een inductiekookplaat wordt dus niet gebruikt om de kookplaat zelf te verhitten, maar de pan die erop staat. Dat werkt een stuk efficiënter dan wanneer de hitte van de kookplaat komt. Zoals bij gas en alle andere elektrische kooksystemen.

De inductietechniek werkt alleen als de pan een bodem heeft die:

Magnetiseerbaar is.

De hitte goed geleidt.

Volkomen vlak is als hij heet is.

Zelfde maat als kookzone

Voor koken op inductie moet de pan niet alleen de eigenschappen hebben die hierboven staan. De pan moet ook ongeveer dezelfde maat hebben als de kookzone waar je de pan op wil gebruiken.

Is de pan meer dan 2 centimeter groter of kleiner dan de kookzone? Dan kun je de volgende problemen krijgen:

Te kleine pan

De kookzone herkent de pan niet en gaat niet aan.

Werkt de kookzone wel? Dan gaat er energie verloren doordat de spoel niet volledig bedekt wordt door de panbodem.

De spoel verhit de pan niet gelijkmatig.

Te grote pan

Alleen het deel van de panbodem boven de spoel wordt verhit. De randen en de panwand niet.

De hitte zit vooral in het midden. Daardoor is de kans op aanbranden groter.

Minder efficiënt omdat niet de hele panbodem wordt verhit.

Hoe werkt pandetectie?

Veruit de meeste inbouw-inductiekookplaten hebben pandetectie. Dat betekent dat de kookzone het herkent als je er een pan op zet en automatisch de bediening voor die kookzone activeert. De pan moet wel de juiste maat hebben (zie boven) en geschikt zijn voor inductiekoken om de pandetectie te laten werken.

Bekijk en vergelijk:

Kookplaten met pandetectie

Kan ik mijn oude pannen gebruiken voor inductie?

Stap je voor het eerst over op inductiekoken? Gooi niet gelijk al je oude pannen weg. Op een kookplaat met pandetectie kun je makkelijk testen of de pan inderdaad werkt op de kookplaat. Maar ook zonder kookplaat kun je met een paar simpele testjes controleren je of je pannen geschikt zijn voor inductiekoken.

Zo test je of je oude pan geschikt is voor inductie

De magneettest

Blijft een magneet plakken op de bodem van de pan? Dan is de pan magnetiseerbaar en geschikt voor de inductiekookplaat.

De vlakke-bodemtest

Leg de pan ondersteboven en leg een rechte lat zoals een lineaal of waterpas op de bodem. Een pan met een bolle bodem is kun je beter niet gebruiken. Er is minder contact tussen de panbodem en de inductiekookplaat, waardoor er hitte en dus energie verloren gaat. Pannen met een bolle bodem zijn niet geschikt voor koken op inductie. Pannen met een holle bodem kunnen wél geschikt zijn. Bij bepaalde pannen trekt de bodem vanzelf recht als hij heet wordt. Dan is er geen probleem.

De beschadigingstest

Als je de pan op gas hebt gebruikt kan hij beschadigd zijn. Dit kan krassen maken op de nieuwe kookplaat. Plaats de pan op een krant of stuk keukenpapier en verschuif hem. Scheurt de krant of het papier, dan moet je de pan niet gebruiken op de inductieplaat. Pannen die deze proeven doorstaan, kun je in principe gebruiken op een inductiekookplaat.

Oude pannen geschikt maken voor inductie

Heb je een pan of kookpot die niet werkt op je inductiekookplaat maar die je toch heel graag wil blijven gebruiken? Er zijn metalen plaatjes te koop die hetzelfde werken als de bodem van een 'inductiepan'. Als je daar een pan of kookpot op zet, wordt die verhit. De efficiëntie van de inductiekookplaat gaat op deze manier verloren, maar je kunt zo wel je aardewerk kookpot of percolator blijven gebruiken op je inductiekookplaat.