Inductie pannen

Voor koken op inductie heb je pannen met een magnetiseerbare en geleidende bodem nodig. Het liefst is de bodem (redelijk) vlak.

Geschikte pannen voor inductie

Voor koken op inductie moet een pan een magnetiseerbare en geleidende bodem hebben, het liefst eentje die vlak is.

Pannen met een dikke bodem (opgebouwd uit verschillende lagen) hebben het minste last van kromtrekken en zijn daarom het beste voor inductie.

Je herkent pannen die geschikt zijn voor inductie aan een symbool van een spiraal op de pan of verpakking.

Zelf pannen testen voor inductie

Gooi niet gelijk al je oude pannen weg. Met een paar simpele testjes controleer je of je pannen geschikt zijn voor inductie.

De magneettest

Als een magneet blijft plakken op de bodem, is de pan magnetiseerbaar en geschikt voor inductie.

De wiebeltest

Als de pan wiebelt op een plat vlak is hij niet per se ongeschikt voor inductie. Er is minder contact met de plaat, dat gaat hooguit wat ten koste van het rendement. Maar een wiebelende pan kan natuurlijk wel heel irritant zijn.

De beschadigingstest

Als je de pan eerder hebt gebruikt op gas kan hij beschadigd zijn. Hij kan dan krassen maken op de nieuwe plaat. Plaats de pan op een krant en verschuif hem. Scheurt de krant, dan moet je de pan niet gebruiken op de inductieplaat.

Pannen die deze proeven doorstaan, kun je gebruiken op een inductiekookplaat. Check bij pannen die geen dikke bodem hebben wel regelmatig of ze niet te veel zijn kromgetrokken.

De beste inductiekookplaat

