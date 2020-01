Test koekenpannen met anti-aanbaklaag

Anti-aanbaklagen kunnen van allerlei materialen gemaakt zijn. De bekendste zijn:

PTFE (polytetrafluorethyleen), beter bekend onder de merknaam: teflon

keramisch

titanium

Over PTFE is veel te doen geweest, onder andere doordat in 2012 de stof PFOA (perfluoroctaanzuur), een component van PTFE, officieel in verband werd gebracht met kanker. Sinds 2015 is het gebruik van PFOA in consumentenproducten wereldwijd verboden. PTFE, oftewel teflon, is vrij zacht en kwetsbaar. Boven een temperatuur van 240 °C raakt de laag beschadigd.