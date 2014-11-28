Energiezuinig koken

Kies de inductiekookplaat die bij je past

Hoe krachtig moet de kookplaat zijn die je kiest? Kies een kookplaat die past bij jouw gebruik.

Inductiekookplaat met 4 kookzones

Kook je het liefst snel en makkelijk? Dan is een kookplaat met 4 kookzones voor jou voldoende.

Gebruik je (bijna) nooit meer dan 2 kookzones tegelijk? Dan hoef je niet per se een krachtige kookplaat te hebben met een hoog vermogen (meer dan 7600 kW). Een kookplaat met een lager vermogen is dan prima geschikt. Bijvoorbeeld een 1-fase inductiekookplaat.

2-fase inductiekookplaat met 4 kookzones

Staat er bij jou thuis dagelijks een zelfgekookte maaltijd op tafel zonder al te veel poespas? Dan is een gewone 2-fase kookplaat met 4 kookzones waarschijnlijk voldoende voor jou. Je kunt dan prima 4 kookzones tegelijk gebruiken.

Krachtige inductiekookplaat

Kook je graag, veel en uitgebreid? Kies dan voor een krachtige kookplaat. Je kunt dan zonder problemen op meerdere zones tegelijk op de hoogste stand koken. Bepaal zelf of je genoeg hebt aan 4 kookzones of toch liever 5 kookzones of zelfs nog meer wil hebben.

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De energiezuinigste inductiekookplaten uit onze test (alleen voor leden)

Zo kook je energiezuinig

Zorg dat de maat van de pan bij de maat van de kookzone past. Het oppervlak van de panbodem moet niet meer dan 2 cm groter of kleiner zijn dan het oppervlak van de kookzone. Is het verschil te groot, dan gaat er energie verloren en werkt de inductiekookplaat minder goed.

Onze test toont aan dat de boostfunctie de efficiëntste manier is om een pan snel aan de kook te krijgen. Schakel naar een lage stand zodra de inhoud van de pan kookt.

Kook zo veel mogelijk met de deksel op de pan.

Breng niet meer water aan de kook dan je nodig hebt.

Als iets eenmaal kookt, kan het vermogen op een lage stand. Het eten wordt niet sneller gaar als je de kookzone op een hoge stand laat staan. Kookplaten met een hoog oordeel voor sudderen (alleen voor leden) kunnen goed de temperatuur in de pan constant houden als de kookzone op de laagste stand staat.

Pasta en rijst wordt ook gaar als je de kookzone uitzet zodra het water kookt. Laat dan de deksel op de pan. Het garen duurt wel langer.

Gebruik de timer om de kookzone automatisch te laten uitschakelen. Vergelijk kookplaten met een timer voor elke kookzone.

Gebruik de juiste pan

Kies een pan die geschikt is voor koken op inductie.

Gebruik een pan die ongeveer even groot is als de kookzone waarop je hem gebruikt. Liever is de pan ietsje groter (maximaal 1,5 cm) dan de kookzone dan kleiner. Informatie over de afmetingen van de kookzones staat per kookplaat in onze vergelijker.

Gebruik geen grotere pan dan je nodig hebt.

Pannen met een volledig vlakke bodem sluiten het beste aan op de kookplaat en gebruiken daardoor de energie het slimst.

Kookpannen met een dikke bodem die uit meerdere lagen bestaat, houden de hitte het best vast. Ook dat helpt mee aan slimmer gebruik van de energie.

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De beste antiaanbak-koekenpan zonder pfas (alleen voor leden)