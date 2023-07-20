Kookplaat aansluiten zonder krachtstroom met een 'normale' stekker

Voor de meeste inbouw-inductiekookplaten heb je krachtstroom nodig in de meterkast en een speciaal 5-polig stopcontact in de keuken.

Wil of kun je niet beginnen aan nieuwe aansluitingen in je meterkast en in de keuken? Dan kun je kiezen voor een 1-fase-inductiekookplaat. Die sluit je aan met een normale stekker op een gewoon geaard stopcontact. Er zijn dus ook geen speciale aansluitingen nodig in de meterkast.

Dat kan handig zijn, want een inductiekookplaat installeren en aansluiten kan een hoop gedoe zijn.

Op een gewone elektriciteitsgroep in de meterkast

Een inductiekookplaat op 1-fase is veel minder krachtig dan de 2-fasen-inbouw-inductiekookplaten uit onze test. Ze hebben een lager vermogen en dus ook een lagere aansluitwaarde. De aansluitwaarde bepaalt hoe krachtig de stroomaansluiting in je meterkast moet zijn. Omdat de aansluitwaarde van een 1-fase kookplaat laag is, heb je geen extra krachtige aansluiting nodig. Een 1-fase-inductiekookplaat kun je daarom aansluiten op een gewoon (geaard!) stopcontact en op een 'gewone' elektriciteitsgroep in de meterkast. Die groep moet dan wel een piekbelasting van 3,65 kW hebben en zonder problemen 3650 Watt aan stroom 'tegelijk' kunnen leveren.

Bekijk en vergelijk:

1-fase-inductiekookplaten

Voor- en nadelen 1-fase-inductiekookplaat

Voordelen

Past op een gewoon geaard stopcontact in je keuken.

Geen aanpassingen nodig in je meterkast.

Wordt vaak geleverd met aangesloten snoer en stekker.

Makkelijk verkrijgbaar, ook in winkels zoals Expert en MediaMarkt.

Kun je zelf installeren.

Nadelen

Langzamer dan een 2-fasen-inductiekookplaat

Vaak lastig om met meerdere kookzone tegelijk in de hoogste stand te koken.

De kookplaat wordt (nog) langzamer als je op meerdere kookzones tegelijk kookt.

Geen goed werkende boostfunctie.

Je kunt geen kookzones aan elkaar te koppelen tot flexzone.

Je kunt tijdens het koken geen oven, magnetron of airfryer gebruiken die op dezelfde elektriciteitsgroep zit.

Niet goedkoper

Het klopt niet dat 1-fase-kookplaten goedkoper zijn dan vergelijke kookplaten voor een 2-fasen-aansluiting. Er zijn nu genoeg kookplaten met 2-fasen die net zo goedkoop zijn als een kookplaat met 1-fase.

1-fase-inductieplaat kopen of niet?

Een 1-fase-inductieplaat heeft voor de hele kookplaat maar maximaal 3,65 kW vermogen beschikbaar: het zogeheten piekvermogen. Als je 1 of 2 kookzones tegelijk op de hoogste stand zet, zit je al heel snel aan dat piekvermogen. Bij sommige kookplaten zelfs al met 1 kookzone op de hoogste stand. Bovendien kun je een 1-fasekookplaat die aangesloten is op een gewone stroomaansluiting niet tegelijkertijd met andere keukenapparatuur gebruiken die op dezelfde elektriciteitsgroep is aangesloten. Vraag je meer dan het piekvermogen van de aansluiting, dan wordt die overbelast en 'knalt eruit'.

Dat maakt een 1-fase-inductiekookplaat minder energiebesparend dan een inductiekookplaat op 2- of 3-fasen. En overstappen van gas naar inductie op 1-fase niet zo duurzaam als overstappen naar inductie op 2- of 3-fasen.

Alleen als je zeker weet dat je niet meer dan 2 of 3 zones tegelijk gebruikt en maximaal één op een hoge stand, heb je waarschijnlijk voldoende aan een 1-fase kookplaat.

Omdat steeds meer keukenapparaten een hoge aansluitwaarde hebben, zoals bijvoorbeeld de oven, (combi)magnetron en quooker, heb je op den duur toch een 2-fasen of zelfs een 3-fasen aansluiting in je meterkast nodig. Als je wil overstappen op inductiekoken, is het dus het slimst om direct een 2- of 3-fasen-inductiekookplaat en bijbehorende aansluitingen aan te schaffen.

2-fasen-inductieplaat aansluiten op 1-fase

De meeste inbouw-inductiekookplaten in onze test hebben een aansluitwaarde van ver boven de 7 kW (7000 Watt). Die sluit je dus aan op een Perilex-stopcontact en een 2-fasen-groep in de meterkast. Van best veel van die 2-fasen-kookplaten zegt de fabrikant dat ze óók op een 1-fase-aansluiting werken.

Power management

Deze kookplaten werken met power management. Power management verdeelt het beschikbare vermogen over de kookzones die in gebruik zijn. Als je zo'n kookplaat aansluit op een gewoon geaard stopcontact is er maar 3,65 kW beschikbaar voor de hele kookplaat.

Een 2-fasen-inductiekookplaat met power management die je op een gewoon geaard stopcontact aansluit werkt dus min of meer hetzelfde als een 1-fase-kookplaat. Er is dus maximaal 3,65 kW beschikbaar voor de hele kookplaat. Heeft de grootste kookzone in de hoogste stand een vermogen van 3,2 kW, dan is er zo goed als niets 'over' voor een andere kookzone. Of voor een ander keukenapparaat dat op dezelfde elektriciteitsgroep zit.

Nadelen van 'power management'

Hoe meer kookzones je tegelijk in gebruik hebt, hoe langzamer de kookplaat wordt;

Je kunt niet meerdere kookzones tegelijk op de hoogste stand gebruiken;

Boostfuncties werken niet (goed);

Je kunt niet tegelijkertijd andere apparatuur gebruiken die op dezelfde elektriciteitsgroep zit.

Testresultaten ongeldig

Gebruik je een 2-fasen-kookplaat op 1-fase, dan doet de kookplaat het (veel) minder goed dan in onze test en gelden onze testresultaten niet. Je kunt de kookplaat ook niet zo gebruiken als in de winkel wordt beloofd.

Bekijk en vergelijk:

Inductiekookplaten die je op 1-fase kunt gebruiken

Inductiekookplaten met power management

Zonder powermanagement op 1-fase

Gebruik je een 2-fasen-inductiekookplaat zónder power management met een gewoon stopcontact en een 1-fase-aansluiting? Dan heb je alle nadelen die je mét power management hebt, plus het gevaar dat je de stroomaansluiting overbelast en de aardlekschakelaar 'eruit knalt'. In het allererste geval kan er een kortsluiting ontstaan en misschien zelfs brand.