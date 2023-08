Aansluiten met 'normale' stekker

Een inductiekookplaat installeren en aansluiten kan een hoop gedoe zijn. Kun of wil je geen nieuwe aansluiting in je meterkast en geen nieuw stopcontact? Dan kun je kiezen voor een 1 fase inductiekookplaat. Die sluit je aan met een normale stekker.

Op 1 groep in de meterkast

Een inductiekookplaat op 1 fase heeft een veel lager vermogen dan de inbouw-inductiekookplaten uit onze test en daardoor een lagere aansluitwaarde. Door die lagere aansluitwaarde kan je een 1 fase inductiekookplaat op 1 elektriciteitsgroep in de meterkast aansluiten. Die moet dan wel een piekbelasting van 3,65 kW hebben, en dus zonder problemen 3650 Watt aan stroom 'tegelijk' kunnen leveren.

1 fase inductiekookplaat voordelen en nadelen

Voordelen

Past op een gewoon geaard stopcontact in je keuken

Geen aanpassingen nodig in je meterkast

Wordt vaak geleverd met aangesloten snoer en stekker

Makkelijk verkrijgbaar, ook in winkels zoals Blokker en MediaMarkt

Nadelen

Kookplaat is minder krachtig en daardoor minder snel dan een 2 fasen inductiekookplaat

Kookplaat wordt (nog) langzamer als je op meerdere kookzones tegelijk kookt

Geen boostfunctie of boostfunctie werkt slecht

Niet mogelijk om kookzones aan elkaar te koppelen tot flexzone

In onze test zien we dat inductiekookplaten met een aansluitwaarde tot 3,5 kW er moeite mee hebben als je op 4 pitten tegelijk wilt koken en als je de kleinste kookzone op de hoogste stand zet.

Fabel

Het klopt niet dat 1-fase kookplaten goedkoper zijn dan vergelijke kookplaten voor een 2 fasen aansluiting. Een kookplaat met 2 fasen is inmiddels net zo duur als een kookplaat met 1 fase.

1 fase inductieplaat kopen of niet?

Overstappen van gas naar inductie op 1 fase is niet zo duurzaam als overstappen naar inductie op 2 of 3 fasen. Je gebruikt tijdens het koken uiteindelijk meer stroom, omdat het koken langer duurt. Ook heb je op den duur toch een 2 of 3 fasen aansluiting nodig in je meterkast als de gaskraan definitief dicht gaat. Het slimst is dus om direct een 2 of 3 fasen inductiekookplaat aan te schaffen.

2 fasen aansluiten op 1 groep

Er zijn best veel inbouw-inductiekookplaten in onze test met een aansluitwaarde van ver boven de 7 kW (7000 Watt) die volgens de fabrikant toch geschikt zijn voor een 1 fase aansluiting. Deze kookplaten werken met 'power management'. Daardoor wordt het beschikbare vermogen gelijkmatig verdeeld over de kookzones. Je sluit zo'n kookplaat aan op een gewoon stopcontact en een 1 fase aansluiting. Er is dan dus maar 3500 Watt beschikbaar voor de hele kookplaat.

Nadelen

Als je maar 1 kookzone gebruikt, kun je die op vol vermogen zetten. Kook je op meerdere kookzones tegelijk, dan wordt het vermogen over al die zones verdeeld. Daardoor werkt de kookplaat een stuk slechter dan in onze test en zijn de testresultaten niet geldig. Dit zijn de nadelen:

Het kost meer tijd en stroom om een pan water aan de kook te brengen;

Je kunt niet op alle kookzones tegelijk koken;

Je kunt niet meerdere kookzones tegelijk op een hoge stand gebruiken;

De hoogste stand van de kookzones werkt niet (goed);

De boostfunctie werkt niet (goed).

Let op

Gebruik je een 2 fasen inductiekookplaat zonder power management met een gewoon stopcontact? Dan heb je alle nadelen die je mét power management hebt, plus het gevaar dat je de stroomaansluiting overbelast en de stoppen doorslaan. In het allererste geval kan er een kortsluiting ontstaan en misschien zelfs brand.