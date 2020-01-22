Hoe wij inductiekookplaten testen

Noëlle van der Weel Expert inductiekookplatenBijgewerkt op:17 juli 2026
Hoe goed de inductiekookplaat werkt, testen we met verschillende kooktests. Bij deze tests gebruiken we geen boostfunctie. Dit doen we omdat de boostfunctie verschillend werkt bij verschillende kookplaten en daarom de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn.
We testen:
Op de grootste en de kleinste kookzone brengen we een grote pan water aan de kook op de hoogste stand. We testen hoe lang dit duurt en hoeveel energie daarvoor nodig is. Als alle kookzones even groot zijn, doen we de test bij 1 kookzone.
Op de grootste en de kleinste kookzone verhitten we een pan met een laag olie op de laagste kookstand. Gedurende 30 minuten meten we de temperatuur van de olie. Hoe beter de temperatuur laag en constant blijft, hoe hoger het oordeel. Als alle kookzones even groot zijn, doen we de test bij 1 kookzone.
Om te beoordelen hoe gelijkmatig de hitte over het hele kookoppervlak wordt gebruikt, bakken we 8 pannenkoeken achter elkaar. In een speciale machine meten we van elke pannenkoek nauwkeurig hoe gelijkmatig bruin hij is geworden. Experts beoordelen het uiterlijk van de pannenkoeken.
Op de grootste kookzone verhitten we een grote pan olie op de hoogste stand tot 180°C. Op elke van de andere kookzones staat een pan kokend water. Zodra de olie op temperatuur is, bakken we in 45 minuten zoveel mogelijk porties diepvriesfrites goudbruin terwijl de kookzone op de hoogste stand blijft staan. Tussen de porties door laten we de olie weer opwarmen tot 180°C. De temperatuur van het water op de andere kookzones wordt gemeten. Na afloop checken we hoeveel frites er gebakken zijn en hoe goed het water in de pannen aan de kook is gebleven.
Bij een flexzone zijn 2 kookzones aan elkaar gekoppeld tot 1 grote, langwerpige zone. Sommige kookplaten hebben 2 of zelfs 3 flexzones. We testen van alle flexzones op de kookplaat hoe goed ze werken. Dat doen we door op de flexzone(s) een metalen plaat te verhitten waar een flinterdun laagje bloem op zit. Aan de bruining van de bloem zien we goed hoe de hitte verdeeld wordt over het oppervlak van de kookzone. Hoe groter en rechthoekiger het oppervlak, hoe hoger het oordeel.
Bij de kooktests meten we het energieverbruik van de kookplaat. Samen met het standbyverbruik van de kookplaat levert dat een totaaloordeel op voor energieverbruik.
We testen ook inductiekookplaten met afzuiging. Omdat de afzuiging kookdampen, geurtjes en vetspatten naar beneden zuigt, wordt dit systeem ook wel 'downdraft afzuiging' genoemd.
We testen de afzuiging in de recirculatie- en in de afvoerstand. Maar deze kookplaten worden bijna altijd in de recirculatiestand gebruikt. Daarom zijn de oordelen in onze vergelijker alleen die voor de recirculatiestand. Bij een aantal downdraft-kookplaten testten we ook de afvoerstand. Hoe die werkt, lees je in de Expert review van die kookplaten. Ga naar de vergelijker en klik bij het product op 'Expert review' (alleen voor leden).
Bij de afzuiging testen we:
Inductiekookplaten lijken heel eenvoudig schoon te maken en te houden, maar klopt dat ook? We beoordelen het schoonmaakgemak. Het oordeel is lager als er naden, randen en richels in of langs de kookplaat zitten waarin vuil zich kan ophopen. Ook als er na de kooktests vlekken zijn achtergebleven die moeilijk of zelfs niet meer weg te krijgen zijn of als het glas is verkleurd trekken we punten af.
Bij de kookplaten met ingebouwde afzuiging beoordelen we ook het schoonmaakgemak van de afzuiging. Daarbij telt mee of je de lekbak en de filters er makkelijk uit kunt halen, of je overal goed bij kunt en of er geen scherpe randen zijn.
We beoordelen het bedieningsgemak van de inductiekookplaat:
Bij dit testonderdeel beoordelen we de indeling van de kookzones. Kun je goed zien waar de kookzones zitten en hoe groot ze zijn? Als je op alle kookzones tegelijk een pan hebt staan, past het dan allemaal wel? Staan er pannen scheef op de kookzone, tegen elkaar aan, over de rand van de kookplaat of op het bedieningspaneel?
We geven ook een score voor de extra functies die een inductiekookplaat biedt, zoals het kinderslot en de timer(s). Niet alleen welke functies erop zitten, maar ook hoe makkelijk die zijn in te stellen.
In de test letten we ook op het geluid dat de kookplaat maakt. Bijvoorbeeld klikjes, zoemen of een hoge toon. We meten het geluid in decibellen, maar laten ook een expert een (subjectief) oordeel geven voor hoe irritant de geluiden zijn.
Meestal overstemt de afzuigkap of het borrelen van de pan de geluiden van de kookplaat. Daarom tellen we het oordeel voor het geluid van de kookplaat niet mee in het Testoordeel. Maar het geluid van de afzuiging wordt niet overstemd. Daarom wegen we bij de inductiekookplaten met afzuiging het geluid van de afzuiging wel mee in het eindoordeel.
We beoordelen de veiligheidsfuncties van de kookplaat, en meten hoe heet de glasplaat op verschillende plaatsen wordt tijdens het koken.
We testen:
Een laag oordeel voor de Veiligheidsfuncties wordt in de voor- en nadelen in de vergelijker uitgelegd.