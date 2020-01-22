Hoe wij inductiekookplaten testen

Kooktests

Hoe goed de inductiekookplaat werkt, testen we met verschillende kooktests. Bij deze tests gebruiken we geen boostfunctie. Dit doen we omdat de boostfunctie verschillend werkt bij verschillende kookplaten en daarom de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn.

We testen:

Snelheid en efficiëntie

Op de grootste en de kleinste kookzone brengen we een grote pan water aan de kook op de hoogste stand. We testen hoe lang dit duurt en hoeveel energie daarvoor nodig is. Als alle kookzones even groot zijn, doen we de test bij 1 kookzone.

Sudderen

Op de grootste en de kleinste kookzone verhitten we een pan met een laag olie op de laagste kookstand. Gedurende 30 minuten meten we de temperatuur van de olie. Hoe beter de temperatuur laag en constant blijft, hoe hoger het oordeel. Als alle kookzones even groot zijn, doen we de test bij 1 kookzone.

Warmteverdeling

Om te beoordelen hoe gelijkmatig de hitte over het hele kookoppervlak wordt gebruikt, bakken we 8 pannenkoeken achter elkaar. In een speciale machine meten we van elke pannenkoek nauwkeurig hoe gelijkmatig bruin hij is geworden. Experts beoordelen het uiterlijk van de pannenkoeken.

Vermogen bij koken op alle zones tegelijk

Op de grootste kookzone verhitten we een grote pan olie op de hoogste stand tot 180°C. Op elke van de andere kookzones staat een pan kokend water. Zodra de olie op temperatuur is, bakken we in 45 minuten zoveel mogelijk porties diepvriesfrites goudbruin terwijl de kookzone op de hoogste stand blijft staan. Tussen de porties door laten we de olie weer opwarmen tot 180°C. De temperatuur van het water op de andere kookzones wordt gemeten. Na afloop checken we hoeveel frites er gebakken zijn en hoe goed het water in de pannen aan de kook is gebleven.

Flexzones

Bij een flexzone zijn 2 kookzones aan elkaar gekoppeld tot 1 grote, langwerpige zone. Sommige kookplaten hebben 2 of zelfs 3 flexzones. We testen van alle flexzones op de kookplaat hoe goed ze werken. Dat doen we door op de flexzone(s) een metalen plaat te verhitten waar een flinterdun laagje bloem op zit. Aan de bruining van de bloem zien we goed hoe de hitte verdeeld wordt over het oppervlak van de kookzone. Hoe groter en rechthoekiger het oppervlak, hoe hoger het oordeel.

Energieverbruik

Bij de kooktests meten we het energieverbruik van de kookplaat. Samen met het standbyverbruik van de kookplaat levert dat een totaaloordeel op voor energieverbruik.

Inductiekookplaten met downdraft afzuiging

We testen ook inductiekookplaten met afzuiging. Omdat de afzuiging kookdampen, geurtjes en vetspatten naar beneden zuigt, wordt dit systeem ook wel 'downdraft afzuiging' genoemd.

We testen de afzuiging in de recirculatie- en in de afvoerstand. Maar deze kookplaten worden bijna altijd in de recirculatiestand gebruikt. Daarom zijn de oordelen in onze vergelijker alleen die voor de recirculatiestand. Bij een aantal downdraft-kookplaten testten we ook de afvoerstand. Hoe die werkt, lees je in de Expert review van die kookplaten. Ga naar de vergelijker en klik bij het product op 'Expert review' (alleen voor leden).

Bij de afzuiging testen we:

Hoe goed het vetfilter vet opneemt uit de kook- en braaddampen (in recirculatiestand en afvoerstand).

Hoe goed het koolstoffilter kookgeurtjes uit de afgezogen lucht haalt (alleen in recirculatiestand)

Hoeveel stoom de afzuiging opneemt (alleen in afvoerstand). Hoe beter het systeem stoom opneemt, des te beter ook kookgeurtjes weggaan.

Hoeveel herrie het afzuigsysteem maakt (in recirculatiestand en afvoerstand). Dit staat bij het oordeel voor 'Geluid'.

Hoe makkelijk je de afzuiging van buiten en binnen kunt schoonmaken. We kijken ook of je de vochtopvangbak er makkelijk uit kunt halen en hoe lastig het is om de filters schoon te maken of te verwisselen. Dit staat als apart onderdeel bij het oordeel voor 'Gebruiksgemak'.

Gebruiksgemak

Schoonmaken

Inductiekookplaten lijken heel eenvoudig schoon te maken en te houden, maar klopt dat ook? We beoordelen het schoonmaakgemak. Het oordeel is lager als er naden, randen en richels in of langs de kookplaat zitten waarin vuil zich kan ophopen. Ook als er na de kooktests vlekken zijn achtergebleven die moeilijk of zelfs niet meer weg te krijgen zijn of als het glas is verkleurd trekken we punten af.

Bij de kookplaten met ingebouwde afzuiging beoordelen we ook het schoonmaakgemak van de afzuiging. Daarbij telt mee of je de lekbak en de filters er makkelijk uit kunt halen, of je overal goed bij kunt en of er geen scherpe randen zijn.

Bediening

We beoordelen het bedieningsgemak van de inductiekookplaat:

Zijn de toetsen en de speciale functies ook te gebruiken zonder steeds de handleiding erbij te hoeven pakken?

Moet je op een plus of min drukken om het vermogen aan te passen,of gaat dat via een slider? Hoe goed reageert die op je vinger? Kun je ook in 1 keer de gewenste kookstand kiezen?

Is het display goed leesbaar, ook in het daglicht en vanuit een vreemde kijkhoek?

Genoeg ruimte om alle kookzones tegelijk te gebruiken?

Bij dit testonderdeel beoordelen we de indeling van de kookzones. Kun je goed zien waar de kookzones zitten en hoe groot ze zijn? Als je op alle kookzones tegelijk een pan hebt staan, past het dan allemaal wel? Staan er pannen scheef op de kookzone, tegen elkaar aan, over de rand van de kookplaat of op het bedieningspaneel?

Extra functies

We geven ook een score voor de extra functies die een inductiekookplaat biedt, zoals het kinderslot en de timer(s). Niet alleen welke functies erop zitten, maar ook hoe makkelijk die zijn in te stellen.

Geluid

In de test letten we ook op het geluid dat de kookplaat maakt. Bijvoorbeeld klikjes, zoemen of een hoge toon. We meten het geluid in decibellen, maar laten ook een expert een (subjectief) oordeel geven voor hoe irritant de geluiden zijn.

Meestal overstemt de afzuigkap of het borrelen van de pan de geluiden van de kookplaat. Daarom tellen we het oordeel voor het geluid van de kookplaat niet mee in het Testoordeel. Maar het geluid van de afzuiging wordt niet overstemd. Daarom wegen we bij de inductiekookplaten met afzuiging het geluid van de afzuiging wel mee in het eindoordeel.

Veiligheidsfuncties

We beoordelen de veiligheidsfuncties van de kookplaat, en meten hoe heet de glasplaat op verschillende plaatsen wordt tijdens het koken.

We testen:

Hoe heet de glasplaat wordt als je op alle kookzones tegelijk kookt. We meten de temperatuur aan de rand van de kookplaat, op het bedieningspaneel en tussen de kookzones in.

De overkookbeveiliging: schakelt de plaat automatisch uit of terug als een pan overkookt?

De droogkookbeveiliging: schakelt de plaat vanzelf uit of terug als er een pan droogkookt?

Is de kookzone genoeg afgekoeld als de resthitte-waarschuwing uitgaat?

Een laag oordeel voor de Veiligheidsfuncties wordt in de voor- en nadelen in de vergelijker uitgelegd.