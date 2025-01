Grote verschillen in kwaliteit

Alle pannen in onze test hebben een keramische anti-aanbaklaag zonder pfas. Maar er zijn grote verschillen in kwaliteit. In het begin van de test doen ze het allemaal goed. Aan het einde is dat heel anders.

Netjes opbergen is belangrijk

Uit de test blijkt dat goed opbergen heel belangrijk is. Dit doen wij niet. Want bij normaal gebruik in de keuken lukt dat ook niet altijd. Sommige pannen kunnen hier beter tegen dan andere.

Vervorming bij hoge temperaturen

Aan het einde van de test treedt bij alle pannen een blijvende vervorming van de bodem op. Zelfs bij de pannen met een dikke, stevige bodem. Die gaat bol staan, waardoor je eitje naar de zijkant glijdt. Als hij tenminste nog glijdt.