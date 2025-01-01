Welke inbouw-inductiekookplaat met afzuiging in de kookplaat past het beste bij jou en je keuken? We hebben voor je uitgezocht wat de beste inductiekookplaat met afzuiging is. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven over wat een goede inductiekookplaat met afzuiging is.
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We testen inbouw-inductiekookplaten met afzuiging in de kookplaat. Hierbij letten we op een aantal zaken. Hoe goed en makkelijk je op de kookplaat kunt koken. Hoe goed de afzuiging werkt. Hoe makkelijk je de kookplaat en de afzuiging kunt schoonhouden. En nog veel meer. Wat is de beste inductiekookplaat met afzuiging?
Bij een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging wil je natuurlijk weten of hij kookluchtjes en vetspatten net zo goed wegzuigt als een traditionele afzuigkap. Wij zoeken het voor je uit.
Bij een kookplaat met afzuiging zit er een rooster voor het afzuigen van de kookdampen. Daardoor heb je ondanks de breedte van de plaat al snel wat minder ruimte. Bij sommige modellen zelfs zoveel minder ruimte dat het niet prettig koken is op alle kookzones tegelijk.
Het fijne aan koken op inductie is het gemak van het schoonmaken. Maar hoe zit dat met een kookplaat met afzuiging? Wij geven een cijfer voor het schoonmaakgemak.
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