Op welke kookplaat van 60 cm breed kook je het beste? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Met onze test zie je in 1 oogopslag welke inbouw-inductiekookplaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen wat de beste kookplaat van 60 cm is. We kijken hoe goed je erop kunt koken en letten op gebruiksgemak, energiegebruik, geluid en veiligheid. Welke is de Beste uit de Test en welke de Beste Koop?
Passen al je pannen wel op de kookplaat? Wij zoeken uit bij welke inductiekookplaten je genoeg ruimte hebt voor al je pannen, en bij welke het juist dringen is.
Een inductiekookplaat die langzaam reageert op jouw aanraking is irritant. Wij testen hoe goed en hoe snel de bediening reageert en of deze prettig is in gebruik.
Koken op inductie is al veel zuiniger dan gas. Wij testen ook nog eens welke inductiekookplaten het allerzuinigst zijn. Verschil is er zeker.
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