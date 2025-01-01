Welke 80 cm brede inbouw-inductiekookplaat past het beste bij jou als kok en in jouw keuken? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Met onze test zie je in 1 oogopslag welke inbouw-inductiekookplaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen inbouw-inductiekookplaten met een breedte van ongeveer 80 cm. We beoordelen onder andere hoe goed de kookzones werken, het gebruiksgemak, de veiligheid en het energiegebruik.
Genoeg power in de plaat om op alle kookzones tegelijk te koken? Wij kijken of een kookplaat het laat afweten als er veel van hem wordt gevraagd. Er zijn modellen die maar net slagen voor onze test.
Een kookzone die zich aanpast aan een grotere pan doordat het meerdere zones met elkaar verbindt, ideaal! Wij testen hoe handig deze flexibele kookzones daadwerkelijk zijn. Bij sommige flexzones is de warmteverdeling echt heel slecht.
Inductiekookplaten zijn heel fijn schoon te maken. Zeker in vergelijking met een gasstel. Maar sommige kookplaten hebben een vervelende rand of naad om de glasplaat, waar vuil makkelijk in blijft hangen. Wij vertellen je wat de makkelijkste kookplaten zijn om te onderhouden.
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Directeur Consumentenbond
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