icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Novy inductiekookplaat

Welke Novy inductiekookplaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Novy inductiekookplaten en vergelijk de Novy inductiekookplaat met andere inductiekookplaten.
Laatste update van de test: 8 juli 2026

Keuzehulp

  • Novy 1831
    Novy1831
    3 kookzones|88 cm|6700 Watt
    Expert review

    € 3.514,-

    Richtprijs

  • Novy Easy 1861
    NovyEasy 1861
    4 kookzones|80 cm|7550 Watt
    Expert review
  • Novy NOVY 1753
    NovyNOVY 1753
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Comfort 1754
    NovyInductie Comfort 1754
    4 kookzones|75,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Comfort 1755
    NovyInductie Comfort 1755
    4 kookzones|80,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Comfort 1758
    NovyInductie Comfort 1758
    5 kookzones|88,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 1726
    Novy1726
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Power 1724
    NovyInductie Power 1724
    4 kookzones|80,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 1763
    Novy1763
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Pro
    NovyInductie Pro
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy NOVY 1767
    NovyNOVY 1767
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Pro 1777
    NovyInductie Pro 1777
    4 kookzones|90,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Inductie Pro 1778
    NovyInductie Pro 1778
    5 kookzones|90,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 1776
    Novy1776
    5 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Inductiekookplaten per merk