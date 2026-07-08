icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Smeg inductiekookplaat

Welke Smeg inductiekookplaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Smeg inductiekookplaten en vergelijk de Smeg inductiekookplaat met andere inductiekookplaten.
Laatste update van de test: 8 juli 2026

Keuzehulp

  • Smeg HOBD482D
    SmegHOBD482D
    4 kookzones|83 cm|7620 Watt
  • Smeg SI2641DL
    SmegSI2641DL
    4 kookzones|2800 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI2641D
    SmegSI2641D
    4 kookzones|60,0 cm|7200 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg Universal SI4642D
    SmegUniversal SI4642D
    4 kookzones|60,0 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI4642B
    SmegSI4642B
    4 kookzones|60,0 cm|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SIM3644MB
    SmegSIM3644MB
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SIM3844D
    SmegSIM3844D
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI1M4644D
    SmegSI1M4644D
    4 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI4742D
    SmegSI4742D
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI1M4744D
    SmegSI1M4744D
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SIM3644D
    SmegSIM3644D
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI364BM
    SmegSI364BM
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg Universal SI2951D
    SmegUniversal SI2951D
    5 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI1M4854D
    SmegSI1M4854D
    5 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SIM1864DG
    SmegSIM1864DG
    6 kookzones|11100 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI1M4954D
    SmegSI1M4954D
    5 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SIM3964D
    SmegSIM3964D
    6 kookzones
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg SI964NM
    SmegSI964NM
    4 kookzones|7400 Watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Inductiekookplaten per merk