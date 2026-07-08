Een inbouw-inductiefornuis heeft een hoog vermogen. Daarom moet je hem aansluiten op een aparte (kook)groep. Alleen heel eenvoudige inductiekookplaten met een lager vermogen kun je via een gewoon stopcontact aansluiten op een 'normale' 1-fasegroep. Voor zo'n 1 fase-inductiekookplaat heb je dan geen speciaal stopcontact nodig en geen aparte aansluiting in je meterkast. Op een inductiekookplaat die op 1 fase is aangesloten, kun je niet op meerdere kookzones tegelijk op een hoog vermogen koken.

1 fase-inductiekookplaten

Een 1 fase-inductiekookplaat kun je met een gewone stekker en stopcontact aansluiten op 220 of 230 volt. Voor een inductiekookplaat op 1 fase hebt je dus geen speciale aansluiting of kookgroep nodig in je meterkast.

Dat je deze inductiekookplaten op 230 volt kunt aansluiten betekent dat ze een laag vermogen hebben. Vaak zijn het eenvoudige inductiekookplaten. Ze hebben meestal geen extra functies zoals een boostfunctie, het zijn vrijstaande inductiekookplaten of hebben maar 1 of 2 kookzones.

Door het lagere vermogen kun je van een 1 fase-inductiekookplaat minder verwachten dan van een inductiekookplaat voor een 2 of 3 fasen-aansluiting. De kookplaat is minder snel en je kunt niet op meerdere kookzones tegelijk op een hoog vermogen koken.

1 fase-inductiekookplaat kopen

Wil je een snelle en krachtige inductiekookplaat die zo zuinig mogelijk met energie omgaat? Een inductiekookplaat met een boostfunctie en veel extra functies? Koop dan geen 1 fase-inductiekookplaat voor een 220/230 volt-stopcontact, maar een 2 fasen-kookplaat voor een Perilex-stopcontact.

Alleen als je per se elektrisch wil of moet koken maar echt geen 5 polig Perilex-stopcontact kunt of wil laten aanleggen en geen aparte groep in je meterkast, is een 1 fase-inductiekookplaat het overwegen waard.

Zoek dan in een webshop of vraag in de winkel naar een kookplaat die geschikt is voor een 1 fase-aansluiting.

Inductiekookplaten vergelijken

Vergelijk de kookplaten op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer.