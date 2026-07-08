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1 fase-inductiekookplaten

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Een inbouw-inductiefornuis heeft een hoog vermogen. Daarom moet je hem aansluiten op een aparte (kook)groep. Alleen heel eenvoudige inductiekookplaten met een lager vermogen kun je via een gewoon stopcontact aansluiten op een 'normale' 1-fasegroep. Voor zo'n 1 fase-inductiekookplaat heb je dan geen speciaal stopcontact nodig en geen aparte aansluiting in je meterkast. Op een inductiekookplaat die op 1 fase is aangesloten, kun je niet op meerdere kookzones tegelijk op een hoog vermogen koken.

Keuzehulp

  • ETNA KIS159ZT
    ETNAKIS159ZT
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
  • AEG OIN64A04IB
    AEGOIN64A04IB
    4 kookzones|59,0 cm|3650 Watt
  • Inventum IKI6008
    InventumIKI6008
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
  • Siemens EU61RBEB5D
    SiemensEU61RBEB5D
    4 kookzones|59,0 cm|3700 Watt
  • Bosch PUE611BB5D
    BoschPUE611BB5D
    4 kookzones|59,0 cm|3700 Watt
  • Siemens EU63KBEB5D
    SiemensEU63KBEB5D
    4 kookzones|59,0 cm|3700 Watt
  • Bosch PUE645BB5D
    BoschPUE645BB5D
    4 kookzones|59,0 cm|3700 Watt
  • Tomado TIH6010B
    TomadoTIH6010B
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest
  • Inventum VKI6010ZIL
    InventumVKI6010ZIL
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest
  • Kitchen Brother KB4057
    Kitchen BrotherKB4057
    4 kookzones|60,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest

    € 200,-

    Richtprijs

  • Inventum VKI6010ZWA
    InventumVKI6010ZWA
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest
  • Kitchen Brother KB4058
    Kitchen BrotherKB4058
    4 kookzones|60,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest
  • OK. OIP35421NL
    OK.OIP35421NL
    4 kookzones|59,0 cm|3500 Watt
    Binnenkort getest

    € 245,-

    Richtprijs

1 fase-inductiekookplaten 

Een 1 fase-inductiekookplaat kun je met een gewone stekker en stopcontact aansluiten op 220 of 230 volt. Voor een inductiekookplaat op 1 fase hebt je dus geen speciale aansluiting of kookgroep nodig in je meterkast.

Dat je deze inductiekookplaten op 230 volt kunt aansluiten betekent dat ze een laag vermogen hebben. Vaak zijn het eenvoudige inductiekookplaten. Ze hebben meestal geen extra functies zoals een boostfunctie, het zijn vrijstaande inductiekookplaten of hebben maar 1 of 2 kookzones. 

Door het lagere vermogen kun je van een 1 fase-inductiekookplaat minder verwachten dan van een inductiekookplaat voor een 2 of 3 fasen-aansluiting. De kookplaat is minder snel en je kunt niet op meerdere kookzones tegelijk op een hoog vermogen koken. 

1 fase-inductiekookplaat kopen

Wil je een snelle en krachtige inductiekookplaat die zo zuinig mogelijk met energie omgaat? Een inductiekookplaat met een boostfunctie en veel extra functies? Koop dan geen 1 fase-inductiekookplaat voor een 220/230 volt-stopcontact, maar een 2 fasen-kookplaat voor een Perilex-stopcontact. 

Alleen als je per se elektrisch wil of moet koken maar echt geen 5 polig Perilex-stopcontact kunt of wil laten aanleggen en geen aparte groep in je meterkast, is een 1 fase-inductiekookplaat het overwegen waard. 

Zoek dan in een webshop of vraag in de winkel naar een kookplaat die geschikt is voor een 1 fase-aansluiting. 

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