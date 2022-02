Een inductiefornuis heeft een hoog vermogen en sluit je aan op een aparte (kook)groep. Bij een aansluitwaarde lager dan 3,6 kW kun je de inductiekookplaat aansluiten op een 'normale' groep (1 fase). Voor een 1-fase inductiekookplaat heb je dus geen aparte aansluiting in je meterkast of apart stopcontact nodig.

Voor- en nadelen 1-fase inductiekookplaten

Een inductiekookplaat met 1 fase heeft een normale stekker (2-polig). Handig als je in een ouder huis geen extra groep wilt laten aanleggen. Je sluit de kookplaat dan gewoon aan op 220 volt.

Het nadeel van een inductiekookplaat op 1 fase is dat het bijna altijd ten koste gaat van de prestaties. Bijvoorbeeld van de boosterfunctie van de kookplaat.

1-fase inductiekookplaat kopen

Heb en wil je geen aparte groep in je meterkast en geen 5-polige wandcontactdoos, maar wil je wel een inductiekookplaat? Dan kun je kiezen voor een inductiekookplaat die je kunt aansluiten op 1 fase. Zo'n kookplaat heeft een aansluitwaarde van minder dan 3,6 kW. Je sluit de kookplaat aan op een 220/230 volt stopcontact. Kies een kookplaat die ervoor geschikt is. Houd er ook rekening mee dat bijvoorbeeld een boosterfunctie niet (goed) werkt.



1-fase inductiekookplaten vergelijken

In onze vergelijker zitten veel inductiekookplaten die je op 1 fase kunt aansluiten. Vergelijk de kookplaten op eigenschappen als formaten van kookzones, opties als pandetectie en kinderslot of timer. Met een Kies en Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Maar om de resultaten te behalen zoals in de test, moet de inductieplaat op de juiste fase worden aangesloten. Op 1 fase kunnen de resultaten minder zijn.