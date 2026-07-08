Op zoek naar een inductiekookplaat van AEG? Wij helpen je de beste voor jou vinden. Ook kun je hem meteen via ons bestellen. Bekijk en vergelijk hieronder.

AEG inductiekookplaat kopen

AEG heeft een uitgebreid assortiment aan inductiekookplaten. We hebben modellen van verschillende afmetingen en uitvoeringen getest. Waaronder een model met geïntegreerde afzuiging en modellen die een bijbehorende afzuigkap kunnen regelen. Bekijk de eigenschappen en resultaten voordat je de inductie kookplaat van je keuze koopt.

Met AEG op inductie koken kan voor veel gemak zorgen. Kook je graag met verschillende maten pannen of braadsledes? Je kunt bij AEG kiezen uit verschillende soorten flexibele of bridge zones. Ook zijn er enkele kookplaten met sensoren om je te helpen. En ten slotte zijn er kookplaten die een bijpassende afzuigkap kunnen bedienen. Zo'n AEG kookplaat met Hob2Hood activeert de afzuigkap draadloos. Hij past de snelheid van de ventilator aan op dat wat je kookt. Wil je op een AEG Hob2Hood inductie koken, dan koop je er dus ook een afzuigkap bij.

Verschillende maten inductiekookplaten

Een AEG inductiekookplaat van 90 cm is de breedste die je kunt vinden. Deze hebben meestal flexibele of bridge zones en kunnen de afzuigkap bedienen.

De meest voorkomende maten AEG inductieplaten zijn 60 en 80 cm. Bekijk dus voordat je de kookplaat gaat kopen hoeveel ruimte je in je keuken hebt.

AEG inductiekookplaten getest

In onze test inductiekookplaten zitten ook meerdere modellen van AEG. We testen de inductieplaten natuurlijk op hoe goed en makkelijk ze werken. Want je wilt natuurlijk eenvoudig en snel kunnen koken op de plaat. Maar ook belangrijk is hoe makkelijk je hem schoonmaakt, hoeveel energie hij verbruikt en hoe het geluid en de veiligheid is.

AEG inductiekookplaten vergelijken

Vergelijk de kooplaten op verschillende eigenschappen. Bekijk welke maat je wilt en welke functies. Handige functies zijn bijvoorbeeld pandetectie, indicatie van restwarmte en automatische uitschakeling. Ook een timer kan handig zijn. Dit is een kookwekker die automatisch de ingestelde kookzone uitschakelt zodra de timer is afgelopen. Vergelijk op deze en andere eigenschappen en vind de inductiekookplaat die bij je past.