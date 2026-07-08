icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

AEG inductiekookplaten

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Op zoek naar een inductiekookplaat van AEG? Wij helpen je de beste voor jou vinden. Ook kun je hem meteen via ons bestellen. Bekijk en vergelijk hieronder.

Keuzehulp

  • AEG NCH84B03CB
    AEGNCH84B03CB
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 2.650,-

    Richtprijs

  • AEG NCH84B03CZ
    AEGNCH84B03CZ
    4 kookzones|80 cm|7350 Watt

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • AEG IBE6420SCB
    AEGIBE6420SCB
    4 kookzones|59,0 cm|6900 Watt
  • AEG TO74IB00CB
    AEGTO74IB00CB
    4 kookzones|71,0 cm|7200 Watt
  • AEG TO74IB0BFB
    AEGTO74IB0BFB
    4 kookzones|71,0 cm|7200 Watt
  • AEG OIO84A00IB
    AEGOIO84A00IB
    4 kookzones|78,0 cm|7200 Watt
  • AEG TO74IB00CZ
    AEGTO74IB00CZ
    4 kookzones|71,0 cm|7200 Watt
  • AEG OIO84A00IT
    AEGOIO84A00IT
    4 kookzones|78,0 cm|7200 Watt
  • AEG NIK95I00FB
    AEGNIK95I00FB
    5 kookzones|91,0 cm|7350 Watt
  • AEG NII64B10IB
    AEGNII64B10IB
    4 kookzones|59,0 cm|7350 Watt

    € 930,-

    Richtprijs

  • AEG NIK85M00AZ
    AEGNIK85M00AZ
    5 kookzones|77,0 cm|7200 Watt

    € 1.850,-

    Richtprijs

  • AEG NIK95I00UB
    AEGNIK95I00UB
    5 kookzones|91,0 cm|7350 Watt

    € 2.000,-

    Richtprijs

  • AEG NIK95I00IB
    AEGNIK95I00IB
    5 kookzones|91,0 cm|7350 Watt

    € 2.000,-

    Richtprijs

  • AEG TK85IM00FB
    AEGTK85IM00FB
    5 kookzones|76,5 cm|7350 Watt
  • AEG TK85IM0FXB
    AEGTK85IM0FXB
    5 kookzones|76,5 cm|7350 Watt
  • AEG TII84B00FZ
    AEGTII84B00FZ
    4 kookzones|81,0 cm|7350 Watt
  • AEG OIN64A04IB
    AEGOIN64A04IB
    4 kookzones|59,0 cm|3650 Watt
  • AEG OIO84A00FB
    AEGOIO84A00FB
    4 kookzones|78,0 cm|7200 Watt
    Expert review

AEG inductiekookplaat kopen

AEG heeft een uitgebreid assortiment aan inductiekookplaten. We hebben modellen van verschillende afmetingen en uitvoeringen getest. Waaronder een model met geïntegreerde afzuiging en modellen die een bijbehorende afzuigkap kunnen regelen. Bekijk de eigenschappen en resultaten voordat je de inductie kookplaat van je keuze koopt.

Met AEG op inductie koken kan voor veel gemak zorgen. Kook je graag met verschillende maten pannen of braadsledes? Je kunt bij AEG kiezen uit verschillende soorten flexibele of bridge zones. Ook zijn er enkele kookplaten met sensoren om je te helpen. En ten slotte zijn er kookplaten die een bijpassende afzuigkap kunnen bedienen. Zo'n AEG kookplaat met Hob2Hood activeert de afzuigkap draadloos. Hij past de snelheid van de ventilator aan op dat wat je kookt. Wil je op een AEG Hob2Hood inductie koken, dan koop je er dus ook een afzuigkap bij.

Verschillende maten inductiekookplaten

Een AEG inductiekookplaat van 90 cm is de breedste die je kunt vinden. Deze hebben meestal flexibele of bridge zones en kunnen de afzuigkap bedienen. 

De meest voorkomende maten AEG inductieplaten zijn 60 en 80 cm. Bekijk dus voordat je de kookplaat gaat kopen hoeveel ruimte je in je keuken hebt.

AEG inductiekookplaten getest

In onze test inductiekookplaten zitten ook meerdere modellen van AEG. We testen de inductieplaten natuurlijk op hoe goed en makkelijk ze werken. Want je wilt natuurlijk eenvoudig en snel kunnen koken op de plaat. Maar ook belangrijk is hoe makkelijk je hem schoonmaakt, hoeveel energie hij verbruikt en hoe het geluid en de veiligheid is.

AEG inductiekookplaten vergelijken

Vergelijk de kooplaten op verschillende eigenschappen. Bekijk welke maat je wilt en welke functies. Handige functies zijn bijvoorbeeld pandetectie, indicatie van restwarmte en automatische uitschakeling. Ook een timer kan handig zijn. Dit is een kookwekker die automatisch de ingestelde kookzone uitschakelt zodra de timer is afgelopen. Vergelijk op deze en andere eigenschappen en vind de inductiekookplaat die bij je past.

Inductiekookplaten per merk