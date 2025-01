70 cm inductiekookplaat kopen

De standaardbreedte van een keukenkastje is 60 cm. Veel keukenapparatuur is daarom ook 60 cm breed. Er is dan ook veel keus in inductiekookplaten van 60 cm breed. Maar op een kookplaat van 60 cm wordt koken op alle kookzones tegelijk al snel een krappe bedoening. Op een inductiekookplaat van 70 cm heb je net wat meer plaats voor je pannen zonder dat de kookplaat veel meer ruimte op je aanrecht inneemt.

Een kookplaat van 70 cm heeft 4 kookzones. Let erop dat de kookzones handig verdeeld zijn over de kookplaat, zodat je met 4 pannen tegelijk kunt koken zonder dat de pannen tegen elkaar aan komen. En ze niet op de rand staan of (gedeeltelijk) op het bedieningspaneel of het display.

Let erop dat je afzuigkap groot genoeg is om de kookluchtjes en vetspatten goed op te vangen.

70 cm inductiekookplaten vergelijken

De 70 cm inductiekookplaten die je hier ziet staan hebben allemaal 4 kookzones.

Op een 70 cm kookplaat heb je meer ruimte, maar toch is de indeling van de kookzones op de plaat niet altijd even handig. Soms liggen de kookzones zo dicht bij elkaar dat de pannen tegen elkaar aankomen als je op alle kookzones tegelijk kookt. Of ze duwen elkaar weg. En als je op alle 4 de kookzones tegelijk kookt, lukt het bij sommige kookplaten niet om genoeg vermogen te leveren om op de hoogste stand te kunnen koken.

De bediening van de kookzones verschilt. Bij sommige kookplaten heeft elke kookzone zijn eigen bediening. Bij andere bedien je alle kookzones met 1 bedieningspaneel, en moet je heen en weer schakelen tussen de verschillende kookzones. De kookzone hoger of lager zetten gaat bij sommige kookplaten met een slider, waar je in één vingerbeweging meerdere standen hoger of lager kunt zetten. Zitten er +/- tiptoetsen op de kookplaat, dan moet je voor elk stapje hoger of lager 1 keer toetsen.

Inductiekookplaten van 70 cm getest

Wij hebben inductiekookplaten van 70 cm breed uitgebreid getest. Natuurlijk beoordelen we hoe goed je kunt koken en bakken op de kookplaat. We testen hoe snel de kookzones zijn en hoe slim ze met energie omgaan, of de hitte gelijkmatig verdeeld wordt en of de plaat goed blijven werken als je op meerdere zones tegelijk kookt. En of er genoeg plaats is op de kookplaat voor 4 pannen tegelijk. We beoordelen ook of de bediening prettig werkt en of je de plaat makkelijk kunt schoonmaken. En of de veiligheidsfuncties goed werken.

We testen 70 cm inductieplaten van AEG, Etna, Miele, Siemens en anderen.