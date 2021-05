Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool WF S9365 BF/IXL inductiekookplaat heeft 1 flexibele en 2 vaste kookzones en een boostfunctie. De temperatuur is per kookzone in te stellen door middel van plus- en mintoetsen. Gelijk aan de Bosch PV775FB5E.